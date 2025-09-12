Новини
Великобритания въвежда нови санкции срещу Русия

12 Септември, 2025 12:32 794 23

Мерките обхващат кораби, компании и лица, подпомагащи руската военна индустрия

Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Великобритания обяви нов пакет санкции срещу Русия, насочени към кораби, транспортиращи руски петрол, както и срещу компании и лица, снабдяващи Москва с електроника, химикали и взривни вещества, използвани за производството на оръжия, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Мерките са в отговор на засилените руски удари с дронове и ракети срещу Украйна през последните месеци и на нарушаването на въздушното пространство на НАТО над Полша по-рано тази седмица, уточни британското правителство.

„Международните действия за увеличаване на икономическия натиск върху Русия и прекъсване на жизненоважните парични потоци, от които тя отчаяно се нуждае, за да финансира тази незаконна война, са от ключово значение,“ заяви външният министър Ивет Купър при първото си посещение в Киев. Тя подчерта, че санкциите са „следващият етап“ в усилията на Обединеното кралство да засили икономическия натиск върху Москва наред със сигурностната подкрепа за Украйна.

Новите ограничения обхващат 70 кораба, използвани за транспортиране на руски петрол, както и 30 компании и физически лица, свързани със снабдяването на руската армия. Сред тях са и фирми от Китай и Турция, за които Лондон твърди, че доставят оборудване за руските оръжейни системи.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    8 23 Отговор
    Щерките на путин, медведев и коня си пият кафето в Лондон.

    12:34 12.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Симеон Иванов

    24 4 Отговор
    "Велико"британия е в рецесия, деиндустриализация и инфлация ...
    Сега се опитват да се досъсипят ...

    12:38 12.09.2025

  • 4 Митрофунова

    7 15 Отговор
    где МОЧА?

    Коментиран от #10

    12:39 12.09.2025

  • 5 Тиква

    18 4 Отговор
    Нацюгите и зеления наркоман,се крият в грейт инглиш, куратори и провокатори мислят,че недосегаеми, време ще покаже.

    12:39 12.09.2025

  • 6 Санкционер

    18 2 Отговор
    Хубаво начало на възобновяването на преговорите между Великобритания и Китай. Въвеждането на нови санкции срещу китайски фирми ще даде на британците даде критично предимство при преговорите. Да,ама не.

    12:39 12.09.2025

  • 7 Великобритания а?

    23 3 Отговор
    А иначе Израел е прекрасен нали? И над 850 души са арестувани при протести срещу геноцида на Израел във Великобритания само тази събота ...полицейската държава на Стармър.... Позора за демокрацията.



    преди ден

    12:40 12.09.2025

  • 8 Урсул фон РептиЛайнян

    15 4 Отговор
    ЕврЕо-атлантическа чафуто-жендърясала шизофрения....

    12:40 12.09.2025

  • 9 Наблюдател

    16 3 Отговор
    Когато змия и империя загиват, стават за смях.

    Кога започвате да изплащате обезщетенията за колониализма и робството по света, а?

    12:41 12.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Аз поддържам британските санкции

    5 2 Отговор
    и ей ся ша пръцна по кралски.

    12:43 12.09.2025

  • 12 Русия

    9 2 Отговор
    Единствените санкции които могат да въведат бледоликите изро..... са ана...ните хахахааааааааааа.

    12:44 12.09.2025

  • 13 Великобритания а?

    11 1 Отговор
    Към миналият четвъртък политическите затворници които са в британски затвори бяха 6186 човека. В събота към тях бяха добавени още над 850 души които бяха арестувани на протестите. В неделя още 183ма .. всички тези граждани са заплашени от до 14 години затвор

    12:45 12.09.2025

  • 14 Бай Джан от Индия

    7 1 Отговор
    По точно Индия и Пакистан въвеждат санкции

    12:46 12.09.2025

  • 15 Дори Беларус освободи

    8 0 Отговор
    политическите затворници но не и нацистка Великобритания ..

    12:47 12.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Великобритания

    8 1 Отговор
    Се превърна в един нацистки и ционистки коптор в който демокрацията беше суспендирана.... Това е истината. Великобритания въвежда нови санкции срещу Русия но нито една за нацистки Израел ...

    12:50 12.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Фламанките от Белгия

    6 2 Отговор
    Най ни е готино със африканци и мароканци

    12:52 12.09.2025

  • 20 ИСТОРИК

    6 0 Отговор
    Англия е кръвния и най-стар в враг на Русия.

    12:53 12.09.2025

  • 21 Факт

    0 2 Отговор
    Навремето английската кралица назначи племенника си Никълъс секънд за император на колонията си русия

    13:04 12.09.2025

  • 22 Потресен

    2 0 Отговор
    Каква е дефиницията за: "тъп, но упорит"?

    13:05 12.09.2025

  • 23 Пурко

    1 0 Отговор
    Пълни простотии. Корабите ще сменят собственика си и името, нови компании ще се отворят, има ли търсене ще има и предлагане. Много пари играят и няма начин някой да не ги иска.

    13:07 12.09.2025

