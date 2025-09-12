Великобритания въвежда нови санкции срещу Русия

Великобритания обяви нов пакет санкции срещу Русия, насочени към кораби, транспортиращи руски петрол, както и срещу компании и лица, снабдяващи Москва с електроника, химикали и взривни вещества, използвани за производството на оръжия, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
Мерките са в отговор на засилените руски удари с дронове и ракети срещу Украйна през последните месеци и на нарушаването на въздушното пространство на НАТО над Полша по-рано тази седмица, уточни британското правителство.
„Международните действия за увеличаване на икономическия натиск върху Русия и прекъсване на жизненоважните парични потоци, от които тя отчаяно се нуждае, за да финансира тази незаконна война, са от ключово значение,“ заяви външният министър Ивет Купър при първото си посещение в Киев. Тя подчерта, че санкциите са „следващият етап“ в усилията на Обединеното кралство да засили икономическия натиск върху Москва наред със сигурностната подкрепа за Украйна.
Новите ограничения обхващат 70 кораба, използвани за транспортиране на руски петрол, както и 30 компании и физически лица, свързани със снабдяването на руската армия. Сред тях са и фирми от Китай и Турция, за които Лондон твърди, че доставят оборудване за руските оръжейни системи.
Сега се опитват да се досъсипят ...
Кога започвате да изплащате обезщетенията за колониализма и робството по света, а?
