ЕС преразглежда целите си за спиране на продажбите на бензинови и дизелови коли

12 Септември, 2025 23:03 983 11

В момента ЕС има цел за 100% намаляване на емисиите, което на практика означава край на двигателите с вътрешно горене при нови превозни средства

ЕС преразглежда целите си за спиране на продажбите на бензинови и дизелови коли - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Европейската комисия ще предложи преглед на плана си за пълно премахване на емисиите на CO2 от нови автомобили и микробуси до 2035 г., като решението се очаква в края на годината, предава "Ройтерс".

Прегледът ще започне през 2026 г. и идва на фона на нарастващ натиск от автомобилните производители, които предупреждават, че изцяло електрическото бъдеще вече не е реалистично

В момента ЕС има цел за 100% намаляване на емисиите, което на практика означава край на двигателите с вътрешно горене при нови превозни средства.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен проведе среща в петък с ръководители на водещи автомобилни компании, за да обсъдят бъдещето на сектора. Европейските производители се изправят пред сериозни предизвикателства - слабо търсене в Европа, американски мита и остра конкуренция от китайски електромобили.

Според екипа на изпълнителния заместник-председател на Комисията Стефан Сежурнe, специално внимание ще се отдели на микробусите, чийто пазарен дял при електрическите модели е едва 8,5% - наполовина по-нисък от този при електрическите автомобили. Новите правила може да включат разрешаване на CO2-неутрални горива като биогорива, както и поддръжка за plug-in хибриди или автомобили с удължен пробег.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви на автомобилното изложение IAA Mobility в Мюнхен, че индустрията не трябва да бъде ограничавана до едно решение.

Volkswagen, най-големият производител в Европа, подкрепи целта за нулеви емисии, но настоя за повече време и гъвкавост. Компанията очаква прегледът да включи преходни мерки, облекчения за малки производители и признание на ролята на CO2-неутралните горива.

Възможно е новите предложения да бъдат представени заедно със законодателство за декарбонизация на корпоративните автопаркове, които формират около 60% от регистрациите на нови автомобили в ЕС. Комисията обмисля и създаването на нова категория за малки електромобили с по-благоприятно данъчно третиране и допълнителни кредити за постигане на климатичните цели.

ЕС планира да даде приоритет на местното производство на батерии и автомобилни компоненти, като постави ясни условия за чуждестранни инвестиции - особено от Китай. След въвеждането на мита върху вноса на китайски електромобили, инвестициите от страната се увеличиха, но Брюксел иска да избегне модели, при които окончателното сглобяване в Европа се извършва с части, произведени основно в Китай.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я се

    12 0 Отговор
    Запрете с тия глупости

    23:07 12.09.2025

  • 2 ООрана държава

    13 2 Отговор
    Поредната идиотщина и недомислица на евроджендърпарламента. Кога ще излизаме от ЕС?

    23:08 12.09.2025

  • 3 Фрау фон SS – Урсуланка

    12 1 Отговор
    Всичко е лъжа, като Ковид ПЛАНдемията .
    Големите автомобилни компании
    се завръщат към ДВГ.

    23:09 12.09.2025

  • 4 демократ

    3 0 Отговор
    Повече бензин човеце ьо2 повече затопляне и по малка нужда от Топлофикация и Рен Вяхеревски газ.
    А лятото климатика от фотоволтаици.Зимата нема слънце

    23:15 12.09.2025

  • 5 az СВО Победа80

    6 1 Отговор
    🤣🤣🤣

    Европейските глупаци попнаха да стоплят за собствената си лудост!

    23:17 12.09.2025

  • 6 С какво колите с огромни бстерии

    7 0 Отговор
    са по-екологични? Искат да изтровят планетата ли.
    Голям електромобил след скапване на батерията е непродавае м

    23:18 12.09.2025

  • 7 Ами

    2 0 Отговор
    Ние не искаме да ги купуваме, и те решиха да спрат да ни ги продават :)

    23:19 12.09.2025

  • 8 Май санкциите работят

    4 0 Отговор
    Съкращения, безработица, инфлация, дългове, все признаци на развитието и благосъстоянието на ЕС.

    23:24 12.09.2025

  • 9 Айде спрете двг

    1 0 Отговор
    Избиите хората и животните и нема да има замърсители имате си роботи те ше ви прислугват а вие ше си живеете в мега именията

    23:30 12.09.2025

  • 10 Ссср

    0 0 Отговор
    Няма литий. Руснаците го взеха. Китайците спряха износа.
    А сега санкциите работят. Колкото и да вдигате цените няма ресурси

    23:30 12.09.2025

  • 11 604

    1 0 Отговор
    Цените на волските впрягове...магаренцата и муленцата растат....нъл царска бг била хит...те там сте тръгнали....

    23:34 12.09.2025