Заради митата на Тръмп: швейцарски компании се местят към ЕС
Заради митата на Тръмп: швейцарски компании се местят към ЕС

15 Септември, 2025 15:01

Швейцарският бизнес в момента се опитва да се преориентира към държавите от ЕС и по-конкретно Германия, на които САЩ наложиха мита от едва 15%

Снимка: БГНЕС/ЕРА
39 процента - с тези мита Тръмп наказа Швейцария заради големия търговски дефицит. Това е огромен проблем за бизнеса в малката европейска държава, чийто най-голям търговски партньор е именно САЩ.

39 процента - на 1 август Доналд Тръмп обяви, че това са митата, с които ще облага вноса от Швейцария. За малката, но богата европейска държава това се превръща в сериозно предизвикателство, защото САЩ са най-големият ѝ търговски партньор.

Швейцарските компании се местят към ЕС

АРД разказва за фирмата "Термоплан", която произвежда кафемашини за американския гигант "Старбъкс". Митата на Тръмп струват на компанията 200 хиляди евро седмично, споделя генералният директор Адриан Щайнер.

Швейцарският бизнес в момента се опитва да се преориентира към държавите от ЕС и по-конкретно Германия, на които САЩ наложиха мита от едва 15%. Проучвания сочат, че голям процент от компаниите обмислят да преместят производството си. "Термоплан" е една от тях. Офисите на компанията в германската провинция Баден-Вюртемберг вече се преустройват в производствена зала, така че кафемашините да бъдат сглобявани там и съответно по-евтино експортирани към САЩ.

"Германия и ЕС постигнаха по-добра митническа сделка със САЩ. Искаме да се възползваме от нея", казва швейцарският депутат Симон Мишел, който ръководи и медицинската компания "Ипсомед". Но пояснява: "Швейцария никога няма да стане член на Европейския съюз. Имаме отношения, базирани на доверие, които функционират отлично."

Неговата компания произвежда писалки, които се пълнят с инсулин и използват от диабетици. Приблизително половината от производството ще бъде преместено в бъдеще в Шверин, Германия.

Правителството в Берн се опитва да постигне споразумение

Американските мита вече промениха политиката на редица компании, въпреки че апелативен съд в САЩ постанови, че част от тях са незаконни. Предстои произнасяне и на Върховния съд.

Правителството в Берн се опитва да постигне споразумение със САЩ. Големият дефицит в търговията между двете държави, който е над 40 милиарда евро, се дължи основно на вноса на злато, от който обаче Швейцария печели съвсем малко, тъй като то единствено се претопява в страната. Това може да се промени като част от бъдещата сделка. Детайлите все още се пазят в тайна, но източници съобщават, че част от претопяването може да бъде преместено в САЩ, пише АРД.


Швейцария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    6 3 Отговор
    Тръмп ще ви разкаже играта..Днес:
    ,,Президентът Тръмп публично предизвиква фармацевтичните компании да оправдаят твърденията, че ваксините срещу COVID-19 „са спасили милиони животи“.
    Почва ги, сатанистите..

    Коментиран от #9

    15:02 15.09.2025

  • 2 Майна

    5 5 Отговор
    Швейцария- инкубатор на нацистки пари..
    Давай, Тръмп

    15:03 15.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Външно министерство връчи нота на Митрофанова заради Полша.Пъхат се където не им е работа.

    Коментиран от #7

    15:04 15.09.2025

  • 4 604

    2 1 Отговор
    Уринтирът съ към фалитъ...пхахахахя...пудинг и рижътъ че занулят ЕС...а после и че гу нобомбятъ.

    15:04 15.09.2025

  • 5 Майна

    6 1 Отговор
    Тя Европа умира...
    Умъртвява ни банкерската кабала , изсмуква ресурсите на гражданите си..

    15:05 15.09.2025

  • 6 Майна

    5 1 Отговор
    То завод за кафемашини седмица гърмя в Германия.
    Не могат да обяснят какво са тези взривове от кафемашини те, няма гасене..
    Хм..

    15:08 15.09.2025

  • 7 604

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Те другу и не могът въ...саму бау бау..мяу...пхахахахя...нъкрая че плащами за туй бау бау мяу...всв борис барем е пазарил беломориету и мъкадония...пъ ся за нищу за бау бау и мяу....смух..мъ чи ни съ риве накрая...

    15:08 15.09.2025

  • 8 Швейцарците са едни от най проклетите

    3 0 Отговор
    В европата политиците и банкерите им са много подмолни същества

    15:16 15.09.2025

  • 9 Браво на ВАС!

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    че хвалите човека който играе главната роля в филма геноцидът срещу палестинския народ. Има ли по големи сатанисти от вас които хвалите дявола?

    Коментиран от #10

    15:16 15.09.2025

  • 10 Майна

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Браво на ВАС!":

    Не знам от Марс ли падаш, явно
    Не мога да помогна на невежи хора, невъзможно е

    15:20 15.09.2025

