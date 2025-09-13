Новини
Вдовицата на Чарли Кърк: Нямате представа какъв пожар запалихте! ВИДЕО

13 Септември, 2025 04:32, обновена 13 Септември, 2025 09:37

  • ерика кърк-
  • чарли кърк-
  • убийство-
  • вдовица-
  • сащ

Стотици участваха в бдение в памет на убития. Според губернатора на Юта, извършителят е действал сам

Вдовицата на Чарли Кърк: Нямате представа какъв пожар запалихте! ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Чарли завинаги ще остане мъченик след смъртта си, заяви вдовицата на американския десен активист, Ерика Кърк.

„Чарли винаги е казвал, че когато си отиде, иска да бъде запомнен със своята смелост и вяра“, каза тя в първата си публична изява след убийството на съпруга си.

„Отсега нататък и завинаги той ще стои до своя Спасител с красива мъченическа корона. Убиха Чарли, защото той проповядваше патриотизъм, вяра и милостивата любов на Бог“, заяви съпругата на Кърк. Излъчването беше осъществено от американски телевизионни канали.

„Нямате представа какъв пожар сте започнали“, подчерта тя.

31-годишният Кърк беше прострелян на 10 септември по време на реч в университет в Орем, Юта. Той почина в болница от раната си. Консервативният активист беше поддръжник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Тръмп отбеляза на 11 септември, че Кърк е играл важна роля по отношение на провеждането на предизборна кампания сред младите хора. Американският лидер нарече дейността на активиста „важен фактор“ за успеха му в спечелването на подкрепата на младите хора на президентските избори.

Заподозреният в убийството, 22-годишният жител на Юта Тайлър Джеймс Робинсън, бе задържан вечерта на 11 септември. Той е предаден на властите от собствения си баща, на когото синът признал за престъплението. Тръмп заяви, че се надява престъпникът да бъде признат за виновен и осъден на смърт.

Всички налични доказателства досега сочат, че убиецът на Кърк е действал сам, заяви губернаторът на Юта Спенсър Кокс.

„Разследването продължава. Досега всички налични доказателства ясно сочат, че убиецът е действал сам“, каза той в интервю за Fox News.

Стотици присъстваха на бдение в памет на Чарли Кърк в центъра на Лондон, като говорителите го приветстваха като „християнски мъченик“ и призоваха хората да обявят „война срещу злото“, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, цитирана от БТА.

След стрелбата Тръмп нарече Кърк „мъченик за истината и свободата“ и обвини реториката на „радикалната левица“ за убийството.

Стотици хора присъстваха на снощното бдение, организирано от активисти от „Търнинг Пойнт Ю Кей“ до статуята на фелдмаршал Монтгомъри в Уайтхол. Голям портрет на Кърк беше вдигнат високо до статуята, докато главният изпълнителен директор на британската организация Джак Рос се обърна към тълпата, призовавайки левичарите да „внимават с реториката си“.

„Въпреки твърденията на някои представители на пресата, Чарли не е бил омразен крайнодесен фанатик: той е бил добър християнин и желанието му да помага на хората произтича от страстта му към Христос“, заяви Рос. „Възползвам се от възможността да помоля хората, особено тези от лявото крило на политиката, да бъдат внимателни с реториката си. Макар че пръчките и камъните да чупят кости, думите са това, което насърчава хората да грабнат тези пръчки“, допълни той.

Ник Тенкони, главен оперативен директор на „Търнинг Пойнт Ю Кей“ заяви пред събралите се, че стрелбата по Кърк бележи началото на „война срещу злото“ и призова хората да продължат наследството на Кърк.

„Казвам, дами и господа, Чарли Кърк е герой. Когато се опитват да ни отменят, когато се опитват да ни накарат да замълчим, когато ни убиват, те създават мъченици, а Чарли е християнски мъченик. Ние сме под атака, всеки един от нас, и трябва да се защитим. Вече е обявена война“, допълни британският активист.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    9 19 Отговор
    дано скоро да се оправи човека

    Коментиран от #11, #16

    04:46 13.09.2025

  • 2 Анонимен

    17 5 Отговор
    Поне някой ще си спомтя с обич!

    04:58 13.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Атина Палада

    11 39 Отговор
    Такава е вечната съдба на блатните подложки.

    Коментиран от #31

    05:27 13.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 стоян георгиев

    19 10 Отговор
    Ама, твоята фашистка държава колко милиона мъченици по света остави. За такъв момент много грим си сложила. Целия свят ви мрази.

    05:42 13.09.2025

  • 8 Град Козлодуй

    15 14 Отговор
    Колко още ще пишете за Чарли мъченика? На никой не му пука. Политиците не са недосегаеми и всички които се занимават с политика. Риска да си известен и богат. Все по често ще плачете по телевизията.

    05:44 13.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пече се

    26 4 Отговор
    нещо в САЩ ,скоро ще разберем какво!

    07:04 13.09.2025

  • 11 Зик

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Това ми хареса .

    07:08 13.09.2025

  • 12 Хейт

    11 19 Отговор
    И нас кво ни интересува това , поредния мормон, мигрант който се нарича американец бил гръмнат и сега бил науж в рая .

    07:09 13.09.2025

  • 13 а зад ерика

    6 9 Отговор
    църни баскетболисти с ⚫️⚫️

    07:17 13.09.2025

  • 14 ЗОРО

    11 21 Отговор
    Чарли беше поредната израелска кукла на конци! Болен мо зъ к!

    08:05 13.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Оправия

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Ми той умрял, ма

    08:30 13.09.2025

  • 17 Архимандрисандрит Бибиан

    5 7 Отговор
    Застраховката да зема и на хавайски масажис да оди!

    08:55 13.09.2025

  • 18 Фин

    14 9 Отговор
    Типична сектантска, фанатична, болна реторика. Добре е, че Христос няма нищо общо с това. Ислямските фанатици са подобни.

    09:10 13.09.2025

  • 19 ЧеКа

    7 11 Отговор
    Ако това за Господ е вярно, то вероятно въпросният Чарли вече се пържи в някой казан .

    09:16 13.09.2025

  • 20 Йес

    9 19 Отговор
    Възможно ли е да е бил привърженик на Тръмп и да е бил нормален човек!? Невъзможно...

    Коментиран от #22

    09:19 13.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 президент на руzzия

    7 10 Отговор
    аз съм 0лигуфрeн и се гордея с това

    09:40 13.09.2025

  • 25 оня с коня

    1 7 Отговор
    дано скоро да се оправи човека

    09:41 13.09.2025

  • 26 Порно

    10 10 Отговор
    Професия вдовичка, сега ще се храни от книги, сценарий за живота си ще продаде, парички за интервюта ще взема.

    Коментиран от #36

    09:42 13.09.2025

  • 27 Порно

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Добре":

    Не толкова строго, нали трябва да води полов живот?Като не вдига самолета , се навежда и разтваря бузи

    09:45 13.09.2025

  • 28 жеков

    6 2 Отговор
    Няма такъв ке не ф като режима в САЩ

    09:47 13.09.2025

  • 29 Абсурдистан

    6 10 Отговор
    Кой запали пожара? Към кого се обръща тая? Нека уточни, защото аз се сещам единствено за човеконенавистната риторика на Тръмп.

    09:47 13.09.2025

  • 30 !!!?

    8 0 Отговор
    Всяка крайност поражда друга крайност, а героизирането й само мотивира екремизма...!

    09:49 13.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Лозенград

    7 1 Отговор
    Мормоните са като радикалните ислямисти. Като умре някой от техните и го обявяват за мъченик и светец. Палмирщина.

    09:51 13.09.2025

  • 33 бай Ставри

    7 3 Отговор
    He ce заблуждавайте. Така наречената Дълбока държава действа от всички страни . Една от целите и е драстично намаляване на населението. Това ще е хипер фашизъм.

    10:06 13.09.2025

  • 34 След като

    10 2 Отговор
    стана ясно, че стрелецът е аматьор- единак и няма никакъв заговор на НЕХОРАТА / по бай Емил Йотовски / и никакъв световен комплот против правата тръмпистка вяра нито пък украински заговор за отстраняване на върли путинисти , какъвто беше Кърк, остава единствено да го изкараме ХРИСТИЯНСКИ МЪЧЕНИК!

    Да, ама- не!

    Христос проповядваше мир любов между хората и ПРОШКА! И смирение!

    Кърк обикаляше Библейския пояс в САЩ и зовеше за мъст срещу инакомислещите, различните, против науката и биологията, против епидемичните мерки, защитаваше един московски масов убиец, защитаваше половото неравенство и т.н.

    Исус защити Магдалена от хорските нападки. Който е безгрешен да хвърли камък по нея!

    Кърк пропагандираше отмяна на извоювани с борба права на жените.

    Исус изгони търговците от храма, Кърк стана милионер от проповеди!

    Къде виждате мъченика тук?

    Аз виждам една вдовичка, която захлебва и осигурява охолно бъдеще. Ако Кърк беше мъченик, тя щеше да се моли за душата му, не да чете написани от друг речи!

    Вярващите хора при такава трагедия се оттеглят и молят да бъдат оставен на мира! Не застават пред камери и прожектори!

    10:20 13.09.2025

  • 35 Баща му го

    5 3 Отговор
    е предал за да вземе 100000 долара награда от ФБР... Евроатлантически ценности сър...

    Коментиран от #38

    10:26 13.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Да се посмеем малко:

    7 2 Отговор
    Колкото и невероятно да ви се струва, Чарли Кърк беше убит от „добрите сили“, от правилно мислещите. От тези, които решиха, че каквото и да кажат или да направят, са от правилната страна на историята и на закона. Дори не от правилната страна, а от богопомазаната страна. Чарли Кърк беше убит от „надхората“.

    И т.н. и т.н. тръмпистка боза! 🤥

    10:27 13.09.2025

  • 38 И християнски!

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Баща му го":

    Много християнско е да предадеш сина си!

    10:31 13.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Аматьор и единаак.

    3 0 Отговор
    както писах тук многократно тия дни, а тръмпистите се мъчеха да ме убеждава какъв професионален убиец бил, нает от лошите демократи специално да убие Кърк- гордостта на Тръмп! Убийството било уж политическо и дрън дрън!
    22 годишен хашлак, признал на баща си, а баща му пасторът го издал?!

    Тръмпистите по света и у нас, вкл. тук във Факти, продъниха земята да внушават как почвала гражданската война!

    Специалисти от всякакъв калибър прогнозираха края на САЩ!

    Копейки и тръмписти в дружен хор предсказах края на либералната демокрация и началото на Новия ред!

    На всички сериозни доводи от наша страна , без емоции и пристрастия, отговораяха с озъбени физиономии.

    10:46 13.09.2025

  • 41 Търновец

    2 0 Отговор
    Бих нарекъл застреляния Кърк Американски комсомолски функционери - има политическа популистка биография и никаква трудова. Малко преди да бъде застрелян Кърк говореше за многото стрелби с убийства в САЩ - но какво направи самият Тръмп през първия си мандат за контрола над оръжията притежавани от физически лица? Искане за строг контрол върху продажбите и притежаването на огнестрелни оръжия в САЩ беше направено от либерални демократи още по времето на Джордж Буш но той също не направи нищо. Оръжието с което бе извършено убийството беше намерено но това не помогна на разследващите - има много нерегистрирани оръжия в САЩ.

    10:51 13.09.2025