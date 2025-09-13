Вдовицата на Чарли Кърк: Нямате представа какъв пожар запалихте! ВИДЕО

Чарли завинаги ще остане мъченик след смъртта си, заяви вдовицата на американския десен активист, Ерика Кърк.

„Чарли винаги е казвал, че когато си отиде, иска да бъде запомнен със своята смелост и вяра“, каза тя в първата си публична изява след убийството на съпруга си.

„Отсега нататък и завинаги той ще стои до своя Спасител с красива мъченическа корона. Убиха Чарли, защото той проповядваше патриотизъм, вяра и милостивата любов на Бог“, заяви съпругата на Кърк. Излъчването беше осъществено от американски телевизионни канали.

„Нямате представа какъв пожар сте започнали“, подчерта тя.

31-годишният Кърк беше прострелян на 10 септември по време на реч в университет в Орем, Юта. Той почина в болница от раната си. Консервативният активист беше поддръжник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Тръмп отбеляза на 11 септември, че Кърк е играл важна роля по отношение на провеждането на предизборна кампания сред младите хора. Американският лидер нарече дейността на активиста „важен фактор“ за успеха му в спечелването на подкрепата на младите хора на президентските избори.

Заподозреният в убийството, 22-годишният жител на Юта Тайлър Джеймс Робинсън, бе задържан вечерта на 11 септември. Той е предаден на властите от собствения си баща, на когото синът признал за престъплението. Тръмп заяви, че се надява престъпникът да бъде признат за виновен и осъден на смърт.

Всички налични доказателства досега сочат, че убиецът на Кърк е действал сам, заяви губернаторът на Юта Спенсър Кокс.

„Разследването продължава. Досега всички налични доказателства ясно сочат, че убиецът е действал сам“, каза той в интервю за Fox News.

Стотици присъстваха на бдение в памет на Чарли Кърк в центъра на Лондон, като говорителите го приветстваха като „християнски мъченик“ и призоваха хората да обявят „война срещу злото“, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, цитирана от БТА.

След стрелбата Тръмп нарече Кърк „мъченик за истината и свободата“ и обвини реториката на „радикалната левица“ за убийството.

Стотици хора присъстваха на снощното бдение, организирано от активисти от „Търнинг Пойнт Ю Кей“ до статуята на фелдмаршал Монтгомъри в Уайтхол. Голям портрет на Кърк беше вдигнат високо до статуята, докато главният изпълнителен директор на британската организация Джак Рос се обърна към тълпата, призовавайки левичарите да „внимават с реториката си“.

„Въпреки твърденията на някои представители на пресата, Чарли не е бил омразен крайнодесен фанатик: той е бил добър християнин и желанието му да помага на хората произтича от страстта му към Христос“, заяви Рос. „Възползвам се от възможността да помоля хората, особено тези от лявото крило на политиката, да бъдат внимателни с реториката си. Макар че пръчките и камъните да чупят кости, думите са това, което насърчава хората да грабнат тези пръчки“, допълни той.

Ник Тенкони, главен оперативен директор на „Търнинг Пойнт Ю Кей“ заяви пред събралите се, че стрелбата по Кърк бележи началото на „война срещу злото“ и призова хората да продължат наследството на Кърк.

„Казвам, дами и господа, Чарли Кърк е герой. Когато се опитват да ни отменят, когато се опитват да ни накарат да замълчим, когато ни убиват, те създават мъченици, а Чарли е християнски мъченик. Ние сме под атака, всеки един от нас, и трябва да се защитим. Вече е обявена война“, допълни британският активист.