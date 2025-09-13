Вдовицата на Чарли Кърк: Нямате представа какъв пожар запалихте! ВИДЕО

Чарли завинаги ще остане мъченик след смъртта си, заяви вдовицата на американския десен активист, Ерика Кърк.
„Чарли винаги е казвал, че когато си отиде, иска да бъде запомнен със своята смелост и вяра“, каза тя в първата си публична изява след убийството на съпруга си.
„Отсега нататък и завинаги той ще стои до своя Спасител с красива мъченическа корона. Убиха Чарли, защото той проповядваше патриотизъм, вяра и милостивата любов на Бог“, заяви съпругата на Кърк. Излъчването беше осъществено от американски телевизионни канали.
„Нямате представа какъв пожар сте започнали“, подчерта тя.
31-годишният Кърк беше прострелян на 10 септември по време на реч в университет в Орем, Юта. Той почина в болница от раната си. Консервативният активист беше поддръжник на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Тръмп отбеляза на 11 септември, че Кърк е играл важна роля по отношение на провеждането на предизборна кампания сред младите хора. Американският лидер нарече дейността на активиста „важен фактор“ за успеха му в спечелването на подкрепата на младите хора на президентските избори.
Заподозреният в убийството, 22-годишният жител на Юта Тайлър Джеймс Робинсън, бе задържан вечерта на 11 септември. Той е предаден на властите от собствения си баща, на когото синът признал за престъплението. Тръмп заяви, че се надява престъпникът да бъде признат за виновен и осъден на смърт.
Всички налични доказателства досега сочат, че убиецът на Кърк е действал сам, заяви губернаторът на Юта Спенсър Кокс.
„Разследването продължава. Досега всички налични доказателства ясно сочат, че убиецът е действал сам“, каза той в интервю за Fox News.
Стотици присъстваха на бдение в памет на Чарли Кърк в центъра на Лондон, като говорителите го приветстваха като „християнски мъченик“ и призоваха хората да обявят „война срещу злото“, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, цитирана от БТА.
След стрелбата Тръмп нарече Кърк „мъченик за истината и свободата“ и обвини реториката на „радикалната левица“ за убийството.
Стотици хора присъстваха на снощното бдение, организирано от активисти от „Търнинг Пойнт Ю Кей“ до статуята на фелдмаршал Монтгомъри в Уайтхол. Голям портрет на Кърк беше вдигнат високо до статуята, докато главният изпълнителен директор на британската организация Джак Рос се обърна към тълпата, призовавайки левичарите да „внимават с реториката си“.
„Въпреки твърденията на някои представители на пресата, Чарли не е бил омразен крайнодесен фанатик: той е бил добър християнин и желанието му да помага на хората произтича от страстта му към Христос“, заяви Рос. „Възползвам се от възможността да помоля хората, особено тези от лявото крило на политиката, да бъдат внимателни с реториката си. Макар че пръчките и камъните да чупят кости, думите са това, което насърчава хората да грабнат тези пръчки“, допълни той.
Ник Тенкони, главен оперативен директор на „Търнинг Пойнт Ю Кей“ заяви пред събралите се, че стрелбата по Кърк бележи началото на „война срещу злото“ и призова хората да продължат наследството на Кърк.
„Казвам, дами и господа, Чарли Кърк е герой. Когато се опитват да ни отменят, когато се опитват да ни накарат да замълчим, когато ни убиват, те създават мъченици, а Чарли е християнски мъченик. Ние сме под атака, всеки един от нас, и трябва да се защитим. Вече е обявена война“, допълни британският активист.
1 град КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #11, #16
04:46 13.09.2025
2 Анонимен
04:58 13.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Атина Палада
Коментиран от #31
05:27 13.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 стоян георгиев
05:42 13.09.2025
8 Град Козлодуй
05:44 13.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пече се
07:04 13.09.2025
11 Зик
До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":Това ми хареса .
07:08 13.09.2025
12 Хейт
07:09 13.09.2025
13 а зад ерика
07:17 13.09.2025
14 ЗОРО
08:05 13.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Оправия
До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":Ми той умрял, ма
08:30 13.09.2025
17 Архимандрисандрит Бибиан
08:55 13.09.2025
18 Фин
09:10 13.09.2025
19 ЧеКа
09:16 13.09.2025
20 Йес
Коментиран от #22
09:19 13.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 президент на руzzия
09:40 13.09.2025
25 оня с коня
09:41 13.09.2025
26 Порно
Коментиран от #36
09:42 13.09.2025
27 Порно
До коментар #22 от "Добре":Не толкова строго, нали трябва да води полов живот?Като не вдига самолета , се навежда и разтваря бузи
09:45 13.09.2025
28 жеков
09:47 13.09.2025
29 Абсурдистан
09:47 13.09.2025
30 !!!?
09:49 13.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Лозенград
09:51 13.09.2025
33 бай Ставри
10:06 13.09.2025
34 След като
Да, ама- не!
Христос проповядваше мир любов между хората и ПРОШКА! И смирение!
Кърк обикаляше Библейския пояс в САЩ и зовеше за мъст срещу инакомислещите, различните, против науката и биологията, против епидемичните мерки, защитаваше един московски масов убиец, защитаваше половото неравенство и т.н.
Исус защити Магдалена от хорските нападки. Който е безгрешен да хвърли камък по нея!
Кърк пропагандираше отмяна на извоювани с борба права на жените.
Исус изгони търговците от храма, Кърк стана милионер от проповеди!
Къде виждате мъченика тук?
Аз виждам една вдовичка, която захлебва и осигурява охолно бъдеще. Ако Кърк беше мъченик, тя щеше да се моли за душата му, не да чете написани от друг речи!
Вярващите хора при такава трагедия се оттеглят и молят да бъдат оставен на мира! Не застават пред камери и прожектори!
10:20 13.09.2025
35 Баща му го
Коментиран от #38
10:26 13.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Да се посмеем малко:
И т.н. и т.н. тръмпистка боза! 🤥
10:27 13.09.2025
38 И християнски!
До коментар #35 от "Баща му го":Много християнско е да предадеш сина си!
10:31 13.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Аматьор и единаак.
22 годишен хашлак, признал на баща си, а баща му пасторът го издал?!
Тръмпистите по света и у нас, вкл. тук във Факти, продъниха земята да внушават как почвала гражданската война!
Специалисти от всякакъв калибър прогнозираха края на САЩ!
Копейки и тръмписти в дружен хор предсказах края на либералната демокрация и началото на Новия ред!
На всички сериозни доводи от наша страна , без емоции и пристрастия, отговораяха с озъбени физиономии.
10:46 13.09.2025
41 Търновец
10:51 13.09.2025