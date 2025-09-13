Зеленски: Спряхме руското настъпление в североизточна Украйна, няма да разменяме Донбас за празни обещания

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че след няколко месеца ожесточени боеве Въоръжените сили на Украйна са спрели руското настъпление в североизточна Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Към днешна дата можем да заявим, че руската настъпателна операция в Сумска област е напълно осуетена от нашите сили“, написа президентът в социалната мрежа „Телеграм“ след проведени консултации с армейското ръководство, включително с главнокомандващия ВСУ Александър Сирски.

„Боевете в граничните райони продължават, но руската групировка вече не е в състояние да атакува“, твърди Зеленски.

През юни руският президент Владимир Путин заяви, че руската армия трябва да завладее буферна зона от около 10 километра в граничната украинска Сумска област.

Според украинските военни наблюдатели руските войски продължават да контролират над 200 квадратни километра в Сумска област.

Украйна не планира да отстъпи на Русия своя територия в замяна на празни обещания за край на войната. Това подчерта Зеленски в речта си на годишната среща "Ялтенска европейска стратегия“, предаде УНИАН, цитирана от ФОКУС.



"Да отдадем на Путин една или друга част от територията на Украйна, за да спре войната – това няма да се случи. И това не е решение. Това е пауза. Както след 2008 г. и Грузия. Както след 2014 г. и Крим и Донецк“, заяви той.



Зеленски подчерта, че ни е необходимо гарантирано прекратяване на войната.



"Нужна ни е гарантирана сигурност за нас, за Украйна, за украинските деца. Нужна ни е гарантирана отговорност на Русия за това, което е направила срещу Украйна, срещу украинците, срещу нашите украински деца“, подчерта президентът.



Той отбеляза, че именно Съединените американски щати имат и могат да предоставят такива системи за противовъздушна отбрана, такова качество и количество на бойни самолети, че "в рамките на многокомпонентна система за защита, преди всичко на небето, ние да можем – заедно с партньорите си в Европа – да спрем терора на Русия".

Зеленски заяви снощи, че много от подробностите около гаранциите за сигурност за страната му са вече на хартия, добавяйки, че чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа за Киев, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Специалният пратеник на САЩ Кийт Келог и съветници по националната сигурност от Великобритания, Германия, Франция и Италия пристигнаха в Киев, съобщиха украински официални лица.

Зеленски, пишейки по-късно за срещите си със съветниците в приложението „Телеграм“, призова за ускоряване на работата по завършването на гаранциите за сигурност, предвид нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша по-рано тази седмица.

„Русия не само не показва желание да сложи край на войната, но и се ангажира с ескалация, с реални заплахи към Европа, като изстрелва своите дронове в Полша“, написа той. „Следователно трябва да завършим възможно най-бързо работата по изготвянето на гаранциите за сигурност“, допълни той.

Участниците в срещите, заяви Зеленски, са обсъдили опита си в разработването на общата отбрана на НАТО, а Украйна предлага „съвместно прихващане на всички руски цели“.