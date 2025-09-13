Зеленски: Спряхме руското настъпление в североизточна Украйна, няма да разменяме Донбас за празни обещания

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че след няколко месеца ожесточени боеве Въоръжените сили на Украйна са спрели руското настъпление в североизточна Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Към днешна дата можем да заявим, че руската настъпателна операция в Сумска област е напълно осуетена от нашите сили“, написа президентът в социалната мрежа „Телеграм“ след проведени консултации с армейското ръководство, включително с главнокомандващия ВСУ Александър Сирски.
„Боевете в граничните райони продължават, но руската групировка вече не е в състояние да атакува“, твърди Зеленски.
През юни руският президент Владимир Путин заяви, че руската армия трябва да завладее буферна зона от около 10 километра в граничната украинска Сумска област.
Според украинските военни наблюдатели руските войски продължават да контролират над 200 квадратни километра в Сумска област.
Украйна не планира да отстъпи на Русия своя територия в замяна на празни обещания за край на войната. Това подчерта Зеленски в речта си на годишната среща "Ялтенска европейска стратегия“, предаде УНИАН, цитирана от ФОКУС.
"Да отдадем на Путин една или друга част от територията на Украйна, за да спре войната – това няма да се случи. И това не е решение. Това е пауза. Както след 2008 г. и Грузия. Както след 2014 г. и Крим и Донецк“, заяви той.
Зеленски подчерта, че ни е необходимо гарантирано прекратяване на войната.
"Нужна ни е гарантирана сигурност за нас, за Украйна, за украинските деца. Нужна ни е гарантирана отговорност на Русия за това, което е направила срещу Украйна, срещу украинците, срещу нашите украински деца“, подчерта президентът.
Той отбеляза, че именно Съединените американски щати имат и могат да предоставят такива системи за противовъздушна отбрана, такова качество и количество на бойни самолети, че "в рамките на многокомпонентна система за защита, преди всичко на небето, ние да можем – заедно с партньорите си в Европа – да спрем терора на Русия".
Зеленски заяви снощи, че много от подробностите около гаранциите за сигурност за страната му са вече на хартия, добавяйки, че чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа за Киев, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Специалният пратеник на САЩ Кийт Келог и съветници по националната сигурност от Великобритания, Германия, Франция и Италия пристигнаха в Киев, съобщиха украински официални лица.
Зеленски, пишейки по-късно за срещите си със съветниците в приложението „Телеграм“, призова за ускоряване на работата по завършването на гаранциите за сигурност, предвид нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша по-рано тази седмица.
„Русия не само не показва желание да сложи край на войната, но и се ангажира с ескалация, с реални заплахи към Европа, като изстрелва своите дронове в Полша“, написа той. „Следователно трябва да завършим възможно най-бързо работата по изготвянето на гаранциите за сигурност“, допълни той.
Участниците в срещите, заяви Зеленски, са обсъдили опита си в разработването на общата отбрана на НАТО, а Украйна предлага „съвместно прихващане на всички руски цели“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
05:59 13.09.2025
06:00 13.09.2025
Коментиран от #21
06:00 13.09.2025
06:01 13.09.2025
АЗОВ им разказа играта.
Коментиран от #15, #19, #20, #33
06:06 13.09.2025
Коментиран от #11
06:09 13.09.2025
06:11 13.09.2025
,,,
, ТЕ БРАТУШКИТЕ СА НА 20 КМ ОТ ГРАД ЗАПОРОЖИЕ - ОТКЪДЕТО
МИНАВА ПЪТЯ ЗА ЦЯЛА
СЕВЕРОИЗТОЧНА УКРАИНА ПРЕЗ ДНЕПЪР :))
06:11 13.09.2025
06:13 13.09.2025
06:14 13.09.2025
До коментар #6 от "кая калас":Путлер събуди спящия Лъв... Сега ще се крие по бункерите. Ако не беше започнал тази война сега стотици хиляди хора щяха да са живи и здрави...
Коментиран от #35
06:14 13.09.2025
06:14 13.09.2025
06:15 13.09.2025
06:19 13.09.2025
До коментар #5 от "Оценител":азов го унищожиха прочети нещо преди да пишеш глупости
Коментиран от #28
06:20 13.09.2025
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АКО ПАДНЕ ПОЛТАВА ,
СУМА ЩЕ ОСТАНЕ НА 300 КМ В РУСКИЯ ТИЛ В ОБКРЪЖЕНИЕ :))
06:21 13.09.2025
06:22 13.09.2025
06:22 13.09.2025
До коментар #5 от "Оценител":Пропагандните фейк новини понякога са много забавни, но в случая не са. Оценката на IQ-то ти е едноцифрена.
06:22 13.09.2025
До коментар #5 от "Оценител":Утре заминаам за Украйна. Ало каиш ша утpепа две три руснета и за теб!
06:26 13.09.2025
До коментар #3 от "Спряхте":Друго не можеш да направиш.
Коментиран от #32
06:28 13.09.2025
06:36 13.09.2025
06:36 13.09.2025
06:38 13.09.2025
06:43 13.09.2025
06:44 13.09.2025
Силите за сигурност съобщиха за изоставен украински щурмов самолет в обкръжение в Юнаковка
Командването на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) изостави украинските военни, които бяха обкръжени в Сумска област. Това съобщиха на 12 септември руските сили за сигурност.
06:52 13.09.2025
До коментар #15 от "пешо":Пешокелешо изпусна..че от два дни кiеваката хунта е в траур оти масква батиса валерий гончар-шеф на 116 бригада за териториална отбрана в кролевец-сумско,при вида на чаркояците от него,над стотина бандерци са направили беж беж,ама фабо ги е поломил..и е станало картина с маслом
06:53 13.09.2025
06:54 13.09.2025
06:56 13.09.2025
31 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =1,7 МЛН.И
ЧЕ РУСКАТА АРМИЯ ,СМИЛА ВСИЧКО НАТОВСКО НА ФРОНТА ,И ЧЕ УКРАЙНА ГУБИ Х 2000 човека НА ДЕН !ЗА 2024Г 🇷🇺РУСИЯ Е С ОТЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ,И УВЕЛИЧ.ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА= 210 МЛРД.$.РУСКАТА ВОЕННА ПРОМИШ.СЕ ОКАЗА 3-ТИ ПО МОЩНА ОТ ТАЗИ НА САЩ И ЕС- ДУМИ НА МАРК РЮТЕ- ГЕН. СЕК.НА НАТО. НА РУСИЯ НЕ СА НУЖНИ ТЕРИТОРИИ.ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, КАТО ВАКУУМНИТЕ -"ОДАБ-9000".
В МОМЕНТА,СЪОБРАЗНО СВО, В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ. А ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, СА ДОСТАТЪЧНИ САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ = 9 МИНУТИ,И НАТО, И САЩ, ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ НЯМА.( ИЗЯВЛ. НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, окт.2024г.)
06:58 13.09.2025
До коментар #21 от "Поплачи си копейко заблудена😭":Ти се готви къде ще се криеш като дойде Путин, както казаха от нато, че той вече влезе в Полша с дроновете !
06:58 13.09.2025
До коментар #5 от "Оценител":Радвам се, че си оценил моите последователи. Ако казваш истината, браво на тях!
Ще те нарисувам с устни!
07:03 13.09.2025
07:05 13.09.2025
До коментар #11 от "Така е":но той ще я приключи! Непредизвикано и пълномащабно.
/Виктория Нюланд/
07:08 13.09.2025
07:09 13.09.2025
Този ми стана симпатичен.Истински Че Гевара.
07:13 13.09.2025
07:16 13.09.2025
07:17 13.09.2025
А на местните хора, наследили ги от дедите си и които първи се хвнаха за оръжията за да ги бранят.
07:17 13.09.2025