Зеленски: Спряхме руското настъпление в североизточна Украйна, няма да разменяме Донбас за празни обещания
  Тема: Украйна

Зеленски: Спряхме руското настъпление в североизточна Украйна, няма да разменяме Донбас за празни обещания

13 Септември, 2025 05:53, обновена 13 Септември, 2025 06:15 1 744 40

  • украйна-
  • зеленски-
  • русия-
  • война

Чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа за Киев, заяви президентът

Зеленски: Спряхме руското настъпление в североизточна Украйна, няма да разменяме Донбас за празни обещания - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че след няколко месеца ожесточени боеве Въоръжените сили на Украйна са спрели руското настъпление в североизточна Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Към днешна дата можем да заявим, че руската настъпателна операция в Сумска област е напълно осуетена от нашите сили“, написа президентът в социалната мрежа „Телеграм“ след проведени консултации с армейското ръководство, включително с главнокомандващия ВСУ Александър Сирски.

„Боевете в граничните райони продължават, но руската групировка вече не е в състояние да атакува“, твърди Зеленски.

През юни руският президент Владимир Путин заяви, че руската армия трябва да завладее буферна зона от около 10 километра в граничната украинска Сумска област.

Според украинските военни наблюдатели руските войски продължават да контролират над 200 квадратни километра в Сумска област.

Украйна не планира да отстъпи на Русия своя територия в замяна на празни обещания за край на войната. Това подчерта Зеленски в речта си на годишната среща "Ялтенска европейска стратегия“, предаде УНИАН, цитирана от ФОКУС.

"Да отдадем на Путин една или друга част от територията на Украйна, за да спре войната – това няма да се случи. И това не е решение. Това е пауза. Както след 2008 г. и Грузия. Както след 2014 г. и Крим и Донецк“, заяви той.

Зеленски подчерта, че ни е необходимо гарантирано прекратяване на войната.

"Нужна ни е гарантирана сигурност за нас, за Украйна, за украинските деца. Нужна ни е гарантирана отговорност на Русия за това, което е направила срещу Украйна, срещу украинците, срещу нашите украински деца“, подчерта президентът.

Той отбеляза, че именно Съединените американски щати имат и могат да предоставят такива системи за противовъздушна отбрана, такова качество и количество на бойни самолети, че "в рамките на многокомпонентна система за защита, преди всичко на небето, ние да можем – заедно с партньорите си в Европа – да спрем терора на Русия".

Зеленски заяви снощи, че много от подробностите около гаранциите за сигурност за страната му са вече на хартия, добавяйки, че чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа за Киев, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Специалният пратеник на САЩ Кийт Келог и съветници по националната сигурност от Великобритания, Германия, Франция и Италия пристигнаха в Киев, съобщиха украински официални лица.

Зеленски, пишейки по-късно за срещите си със съветниците в приложението „Телеграм“, призова за ускоряване на работата по завършването на гаранциите за сигурност, предвид нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша по-рано тази седмица.

„Русия не само не показва желание да сложи край на войната, но и се ангажира с ескалация, с реални заплахи към Европа, като изстрелва своите дронове в Полша“, написа той. „Следователно трябва да завършим възможно най-бързо работата по изготвянето на гаранциите за сигурност“, допълни той.

Участниците в срещите, заяви Зеленски, са обсъдили опита си в разработването на общата отбрана на НАТО, а Украйна предлага „съвместно прихващане на всички руски цели“.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    53 48 Отговор
    тоя откакто брендо го остави не знае какво говори

    05:59 13.09.2025

  • 2 Кво си спрял бе боклук

    52 47 Отговор
    Скоро господарите ще те спрат да дишаш.

    06:00 13.09.2025

  • 3 Спряхте

    56 48 Отговор
    Да не казвам какво. Скоро ще ви приключат. И белким светът и Европа в частност се кротнат.

    Коментиран от #21

    06:00 13.09.2025

  • 4 123

    53 46 Отговор
    от сутринта с тоя боклук , не разваляйте почивните дни на хората

    06:01 13.09.2025

  • 5 Оценител

    47 56 Отговор
    Колосални загуби на рашистите около Суми и Покровск...
    АЗОВ им разказа играта.

    Коментиран от #15, #19, #20, #33

    06:06 13.09.2025

  • 6 кая калас

    49 33 Отговор
    Киев поиска от съюзниците 60 милиарда евро за отбраната на Европа и Украйна през 2026 година. Разбирай България да тегли заеми от банките на РОТШИЛД, и да ги дава на Зеления ! ПАРИ в бюджета НЯМА!!! ЗАЕМИ ,ГЛОБИ и ДАНЪЦИ ,само това остава !

    Коментиран от #11

    06:09 13.09.2025

  • 7 Тоя

    22 30 Отговор
    накрая победил ???

    06:11 13.09.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    42 27 Отговор
    СЕЛЕ ЗЕЛЕ ЗЕЛЕ
    ,,,
    , ТЕ БРАТУШКИТЕ СА НА 20 КМ ОТ ГРАД ЗАПОРОЖИЕ - ОТКЪДЕТО
    МИНАВА ПЪТЯ ЗА ЦЯЛА
    СЕВЕРОИЗТОЧНА УКРАИНА ПРЕЗ ДНЕПЪР :))

    06:11 13.09.2025

  • 9 мдаа

    38 27 Отговор
    Мечтата на наркомана да предизвика 3 световна война , НЯМА как да стане! Тръмп ,няма да участва а пък на европейските пудели не им стиска да започнат първи.

    06:13 13.09.2025

  • 10 хихи

    34 27 Отговор
    забравил е да спомене освен за спряното руско настъпление и за реконтранастъпланието на ВСУ в посока Киев и че го е страх да се прибере, да не го докопат неговите....

    06:14 13.09.2025

  • 11 Така е

    27 37 Отговор

    До коментар #6 от "кая калас":

    Путлер събуди спящия Лъв... Сега ще се крие по бункерите. Ако не беше започнал тази война сега стотици хиляди хора щяха да са живи и здрави...

    Коментиран от #35

    06:14 13.09.2025

  • 12 Йрум

    37 24 Отговор
    Наркомана е предозирал....въпреки "бляскавите "успехи всеки месец Окраината се приближава към логичният край... Перфектно развитие за Русия..бавно се утилизират нацистите и се изчерпва човешкият потенциал....и това неизбежно ще доведе до края на тази неонацистка сбирщина

    06:14 13.09.2025

  • 13 Простият трол

    18 24 Отговор
    на пропадналият запад от рано го пратили да показва циганията на запада.

    06:15 13.09.2025

  • 14 Зелена Хайверия

    23 15 Отговор
    От миналата година не е легитимен, обаче купува, придава и разменя, все едно са на баща му. Много напомня на едно друго, нелегитимно управление в една близка индианска държава.

    06:19 13.09.2025

  • 15 пешо

    25 17 Отговор

    До коментар #5 от "Оценител":

    азов го унищожиха прочети нещо преди да пишеш глупости

    Коментиран от #28

    06:20 13.09.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 13 Отговор
    ХИХИ ,
    АКО ПАДНЕ ПОЛТАВА ,
    СУМА ЩЕ ОСТАНЕ НА 300 КМ В РУСКИЯ ТИЛ В ОБКРЪЖЕНИЕ :))

    06:21 13.09.2025

  • 17 Уса

    17 14 Отговор
    Зеленски не е на фронта и неговото говорене не струва и въздуха на Слави Трифонов над главата

    06:22 13.09.2025

  • 18 Пръчев

    14 16 Отговор
    Руcнетата нема се топлят на донбаски въглища!

    06:22 13.09.2025

  • 19 Урконюзинформ

    12 13 Отговор

    До коментар #5 от "Оценител":

    Пропагандните фейк новини понякога са много забавни, но в случая не са. Оценката на IQ-то ти е едноцифрена.

    06:22 13.09.2025

  • 20 Пръч

    7 16 Отговор

    До коментар #5 от "Оценител":

    Утре заминаам за Украйна. Ало каиш ша утpепа две три руснета и за теб!

    06:26 13.09.2025

  • 21 Поплачи си копейко заблудена😭

    10 18 Отговор

    До коментар #3 от "Спряхте":

    Друго не можеш да направиш.

    Коментиран от #32

    06:28 13.09.2025

  • 22 Зеленски

    3 15 Отговор
    От руските каски ще изковем плугове, и ще направим опустошена от руснаците Украйна отново зелена!

    06:36 13.09.2025

  • 23 кая калас

    15 3 Отговор
    Чужди войски ,ще има в Укрия ама друг път! Наркоса , да се стяга да бяга или във Великобритания или Израел с парите от помощите за войната! Тръмп , не го иска в сащ.

    06:36 13.09.2025

  • 24 Абе

    11 3 Отговор
    Кървавият клоун да не би да е вече в Москва?! Май е забравил как през 3/22 изпълзя от бункера и прати укра в месомелачката ... Корупцията не прощава.

    06:38 13.09.2025

  • 25 Мишел

    13 1 Отговор
    Реално настъплението продължава. Украйна няма с какво да запуши пробивите и само не ги отбелязва на картите. Вчера руската армия превзе десето селище в Днепропетровска област , посоката е Днепър, украинскатаармияняма построена отбрана там. Украйна продължава да твърди, че в областта няма превзети селища и е отблъснала атаките.

    06:43 13.09.2025

  • 26 бягай

    1 2 Отговор
    При гурбачов.

    06:44 13.09.2025

  • 27 мдаааа

    7 1 Отговор
    Командването на въоръжените сили на Украйна изостави щурмови самолети, обкръжени край Суми
    Силите за сигурност съобщиха за изоставен украински щурмов самолет в обкръжение в Юнаковка
    Командването на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) изостави украинските военни, които бяха обкръжени в Сумска област. Това съобщиха на 12 септември руските сили за сигурност.

    06:52 13.09.2025

  • 28 чекисть..

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "пешо":

    Пешокелешо изпусна..че от два дни кiеваката хунта е в траур оти масква батиса валерий гончар-шеф на 116 бригада за териториална отбрана в кролевец-сумско,при вида на чаркояците от него,над стотина бандерци са направили беж беж,ама фабо ги е поломил..и е станало картина с маслом

    06:53 13.09.2025

  • 29 Механик

    4 1 Отговор
    Мислех да комантирам, но реших, че е да се коментират празните приказки и наркоманските видения на един пропаднал човек е загуба на време.

    06:54 13.09.2025

  • 30 Вова

    6 1 Отговор
    Накара фащ и натю сами да си говорят. Резултат: над 2 милиона укра при бандера.

    06:56 13.09.2025

  • 31 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =1,7 МЛН.И

    6 2 Отговор
    🇷🇺РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ "СВО"СПОРЕД ЧЛЕН 106,107, ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ СПОНСОРИРАНИЯ В УКРАЙНА ЗАП.ФАШИЗЪМ ОТ 2014г .МАРИОНЕТНИЯ ПРЕВРАТЕН УКР. РЕЖИМ ИЗБИВА 8 г. ГРАЖДАНИТЕ СИ ,А ЦЕНЗУРАТА НА ЕС ПРЕМЪЛЧАВАШЕ ТОВА ! РУСИЯ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ С ТОЗИ РЕЖИМ .ОКАЗА СЕ,ЧЕ САЩ И НАТО ВЕЧЕ,НЕ СА ФАКТОР СРЕЩУ 🇷🇺РФ !- НИТО ВЪВ ФИНАНСОВО ( ЗАГУБИТЕ НА САЩ ПРЕВИШИХА=7,3 трил $ !,А В ГЕРМАНИЯ САМО ЗА 2024= 25 000 ФИРМИ ОБЯВИХА ФАЛИТ !),НИТО ВЪВ ВОЕННО ТЕХН. ОТНОШЕНИЕ..( ВСИЧКОТО АМЕРИКАНСКО ОРЪЖИЕ - ПЕЙТРИЪТ,АБРАМС,АТАКАМС..Е УНИЩОЖЕНО, НА 95% = 430 МЛРД $. ТОВА ДОВЕДЕ ДО КРИЗА В НАТО .АНАЛИТИКЪТ ОТ ЦРУ- ЛАРИ ДЖОНСЪН НА 21.06.24г,СЪОБЩИ,
    ЧЕ РУСКАТА АРМИЯ ,СМИЛА ВСИЧКО НАТОВСКО НА ФРОНТА ,И ЧЕ УКРАЙНА ГУБИ Х 2000 човека НА ДЕН !ЗА 2024Г 🇷🇺РУСИЯ Е С ОТЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ,И УВЕЛИЧ.ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА= 210 МЛРД.$.РУСКАТА ВОЕННА ПРОМИШ.СЕ ОКАЗА 3-ТИ ПО МОЩНА ОТ ТАЗИ НА САЩ И ЕС- ДУМИ НА МАРК РЮТЕ- ГЕН. СЕК.НА НАТО. НА РУСИЯ НЕ СА НУЖНИ ТЕРИТОРИИ.ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, КАТО ВАКУУМНИТЕ -"ОДАБ-9000".
    В МОМЕНТА,СЪОБРАЗНО СВО, В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ. А ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, СА ДОСТАТЪЧНИ САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ = 9 МИНУТИ,И НАТО, И САЩ, ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ НЯМА.( ИЗЯВЛ. НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, окт.2024г.)

    06:58 13.09.2025

  • 32 Хи хи

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Поплачи си копейко заблудена😭":

    Ти се готви къде ще се криеш като дойде Путин, както казаха от нато, че той вече влезе в Полша с дроновете !

    06:58 13.09.2025

  • 33 Художника с мустачките

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Оценител":

    Радвам се, че си оценил моите последователи. Ако казваш истината, браво на тях!
    Ще те нарисувам с устни!

    07:03 13.09.2025

  • 34 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Тия пак побеждават... вече четвърта година подред.... утре ще каже че е превзел половин русия

    07:05 13.09.2025

  • 35 Не той я започна

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Така е":

    но той ще я приключи! Непредизвикано и пълномащабно.

    /Виктория Нюланд/

    07:08 13.09.2025

  • 36 Кадия

    0 0 Отговор
    стои !

    07:09 13.09.2025

  • 37 аz СВОПобеда80

    0 0 Отговор
    Един детайл!Стрелецът срещу Чарли Кларк гравирал върху гилзите антифашистки послания.
    Този ми стана симпатичен.Истински Че Гевара.

    07:13 13.09.2025

  • 38 Цеко

    0 0 Отговор
    Много руска сган бе утрепана.Много нещо.

    07:16 13.09.2025

  • 39 Точно така

    0 0 Отговор
    Колкото повече се съпротивлявате, толкоз повече ви влиза. Накрая ще останете една плюнка.

    07:17 13.09.2025

  • 40 Тоя май още не е разбрал

    0 0 Отговор
    , че тези земи не са негови или на бандеровците му. Нито на партньорите му.
    А на местните хора, наследили ги от дедите си и които първи се хвнаха за оръжията за да ги бранят.

    07:17 13.09.2025

