Politico: ЕС втвърдява позицията си за издаването на визи на руски граждани

Европейският съюз се готви да затегне позицията си по отношение на издаването на визи на руски граждани. Това съобщи вестник Politico, позовавайки се на представител на Европейската комисия.

Според него до края на годината ЕС ще публикува нови регламенти за страните от блока, които ще съдържат по-строги препоръки за издаване на визи на руснаци.

Отбелязва се, че източните страни от Европейския съюз отдавна лобират за приемането на подобни ограничения. Издаването на визи обаче остава в компетенциите на държавите-членки на ЕС, така че Европейската комисия не може да наложи пълна забрана за влизане на руски граждани в блока. В резултат на това визовите политики се различават значително между държавите-членки на асоциацията.

Според последните данни на Европейския съюз, през 2024 г. са издадени около 542 хиляди краткосрочни визи на руски граждани за пътуване до страни от ЕС и други държави от Шенгенското пространство, включително Швейцария. Това е с приблизително 20% повече отколкото през 2023 г., но значително по-малко от данните за 2019 г.