Politico: ЕС втвърдява позицията си за издаването на визи на руски граждани

Европейският съюз се готви да затегне позицията си по отношение на издаването на визи на руски граждани. Това съобщи вестник Politico, позовавайки се на представител на Европейската комисия.
Според него до края на годината ЕС ще публикува нови регламенти за страните от блока, които ще съдържат по-строги препоръки за издаване на визи на руснаци.
Отбелязва се, че източните страни от Европейския съюз отдавна лобират за приемането на подобни ограничения. Издаването на визи обаче остава в компетенциите на държавите-членки на ЕС, така че Европейската комисия не може да наложи пълна забрана за влизане на руски граждани в блока. В резултат на това визовите политики се различават значително между държавите-членки на асоциацията.
Според последните данни на Европейския съюз, през 2024 г. са издадени около 542 хиляди краткосрочни визи на руски граждани за пътуване до страни от ЕС и други държави от Шенгенското пространство, включително Швейцария. Това е с приблизително 20% повече отколкото през 2023 г., но значително по-малко от данните за 2019 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какви визи!?
Коментиран от #5
07:26 13.09.2025
2 1488
Коментиран от #23
07:28 13.09.2025
3 мьрсуль
07:29 13.09.2025
4 А Северна Корея
Издаване на визи за Ватенки и Ушанки.
Руските Мусори
да ходят в Северна Корея.
Там им е мястото.
07:29 13.09.2025
5 Георгиев
До коментар #1 от "Какви визи!?":Що не питаш хотелиери, туроператори, бизнеса? Още не си се събудил и реши.
Коментиран от #14, #29
07:30 13.09.2025
6 батСали
Тя е майсторка на втвърдяването с тая голяма зурла.
Работата отива скоро да го папкат в ЕС. Също и много БГ лапачи!
07:30 13.09.2025
7 Злобното Джуджи
Това ще принуди 139млн руснаци да пътуват с чип на ухото, ваксинация и ветеритарен документ със самоличност на куче 😄👍
Коментиран от #8, #18
07:31 13.09.2025
9 мьрсуль
нали северена корея вече прати
07:37 13.09.2025
11 Za мнооогоя лева
Илияна Йотова,Румен Радев Деньо Денев ШЕ дадат ЕС БГ паспорт ЗЛАТНИ на килограм само денги евро да си приготвят
07:40 13.09.2025
12 Злобното Джуджи
Руското министерство на финансите обяви 8 трилиона рубли бюджетен дефицит. Блaтнaя тoнeт, Путин в ШОК
07:41 13.09.2025
13 Баце
П.П. Впрочем може да добиете лека представа като идете в Кауфланд или Лидъл по време на "промоциите", но "най-хубавото" предстои.
07:42 13.09.2025
15 чикчирик
07:53 13.09.2025
16 Факти
07:54 13.09.2025
17 Българин
08:04 13.09.2025
18 Боа
До коментар #7 от "Злобното Джуджи":Пътуванията носят пари за ссъответните държави.Туризъм се казва.
Значи,че държави няма да видят тез парите.
Отлична новина!
Коментиран от #25, #27
08:13 13.09.2025
19 Перо
Коментиран от #21
08:21 13.09.2025
20 Някой
08:26 13.09.2025
21 Орбан
До коментар #19 от "Перо":Аз съм против .
РСМ И Мицкоски са мои
Приятели
И ще направя всичко възможно
Да прецакаме България .
След това вече няма да има нужда
България да издава
Визи на Северно Македонски Граждани .
08:28 13.09.2025
22 Асен
Коментиран от #26
08:41 13.09.2025
23 ян бибиян
До коментар #2 от "1488":Време е за сертификация на нормалния свят. Който иска диктатура да отива в Русия, Беларус и Северна Корея.
Коментиран от #24
09:11 13.09.2025
24 ян бибиян
До коментар #23 от "ян бибиян":Не сертификация, а дерусификация.
09:13 13.09.2025
25 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #18 от "Боа":От руснак и пари..стига ве.. ти верно ли си верваш.. На тия им дай само ол нахлузив, ядене и пиенье на корем и стой та им гледай чудото.. Турция ги знае много добре и вече почнаха да промотират хотели без руснаци..
09:14 13.09.2025
26 рашистите
До коментар #22 от "Асен":Не искат да живеят в рая. Гнилият Запад още им мирише хубаво.
09:15 13.09.2025
27 кви пари
До коментар #18 от "Боа":Носи бе тавариш. На Слънчака се редят за баници по 2 лева. Голтаци с имперско самочувствие.
09:17 13.09.2025
28 си дзън
09:18 13.09.2025
29 Ъъъъ
До коментар #5 от "Георгиев":Ами всъщност туризма даже е по-добър, от колкото преди с рашите. От рашите можеш да чуеш само - А скитка?
09:18 13.09.2025