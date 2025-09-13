Новини
Politico: ЕС втвърдява позицията си за издаването на визи на руски граждани

Politico: ЕС втвърдява позицията си за издаването на визи на руски граждани

13 Септември, 2025 07:18

Източните страни от Европейския съюз отдавна лобирали за приемането на подобни ограничения, заяви представител на ЕК

Politico: ЕС втвърдява позицията си за издаването на визи на руски граждани - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Европейският съюз се готви да затегне позицията си по отношение на издаването на визи на руски граждани. Това съобщи вестник Politico, позовавайки се на представител на Европейската комисия.

Според него до края на годината ЕС ще публикува нови регламенти за страните от блока, които ще съдържат по-строги препоръки за издаване на визи на руснаци.

Отбелязва се, че източните страни от Европейския съюз отдавна лобират за приемането на подобни ограничения. Издаването на визи обаче остава в компетенциите на държавите-членки на ЕС, така че Европейската комисия не може да наложи пълна забрана за влизане на руски граждани в блока. В резултат на това визовите политики се различават значително между държавите-членки на асоциацията.

Според последните данни на Европейския съюз, през 2024 г. са издадени около 542 хиляди краткосрочни визи на руски граждани за пътуване до страни от ЕС и други държави от Шенгенското пространство, включително Швейцария. Това е с приблизително 20% повече отколкото през 2023 г., но значително по-малко от данните за 2019 г.


  • 1 Какви визи!?

    28 22 Отговор
    Пет метра стена с блатната кочина!

    Коментиран от #5

    07:26 13.09.2025

  • 2 1488

    12 5 Отговор
    ЕС с твърда позиция и подкрепа за издаването на визи на руски граждани.

    Коментиран от #23

    07:28 13.09.2025

  • 3 мьрсуль

    11 8 Отговор
    колешката на снимката е украинка

    07:29 13.09.2025

  • 4 А Северна Корея

    23 16 Отговор
    смекчава позицията си за
    Издаване на визи за Ватенки и Ушанки.

    Руските Мусори
    да ходят в Северна Корея.

    Там им е мястото.

    07:29 13.09.2025

  • 5 Георгиев

    16 15 Отговор

    До коментар #1 от "Какви визи!?":

    Що не питаш хотелиери, туроператори, бизнеса? Още не си се събудил и реши.

    Коментиран от #14, #29

    07:30 13.09.2025

  • 6 батСали

    17 12 Отговор
    единственото което ЕС втвърдява е големия руски чеп, който Кайчето Калас много майсторски втвърдява и много му се надява.
    Тя е майсторка на втвърдяването с тая голяма зурла.
    Работата отива скоро да го папкат в ЕС. Също и много БГ лапачи!

    07:30 13.09.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    16 14 Отговор
    Браво !!!
    Това ще принуди 139млн руснаци да пътуват с чип на ухото, ваксинация и ветеритарен документ със самоличност на куче 😄👍

    Коментиран от #8, #18

    07:31 13.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 мьрсуль

    5 6 Отговор
    няма смисъл да пращаме войници на фронта
    нали северена корея вече прати

    07:37 13.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Za мнооогоя лева

    12 8 Отговор
    Няма проблеми руснаците
    Илияна Йотова,Румен Радев Деньо Денев ШЕ дадат ЕС БГ паспорт ЗЛАТНИ на килограм само денги евро да си приготвят

    07:40 13.09.2025

  • 12 Злобното Джуджи

    13 12 Отговор
    Внимание !!!
    Руското министерство на финансите обяви 8 трилиона рубли бюджетен дефицит. Блaтнaя тoнeт, Путин в ШОК

    07:41 13.09.2025

  • 13 Баце

    12 10 Отговор
    Само да кажа, че Русия и Съветският Съюз са живели без ЕС, но как ще жиевее ЕС без Русия, като суровини и търговски партньор предстои да видим.
    П.П. Впрочем може да добиете лека представа като идете в Кауфланд или Лидъл по време на "промоциите", но "най-хубавото" предстои.

    07:42 13.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 чикчирик

    0 4 Отговор
    Ура, това ще донесе Победата!

    07:53 13.09.2025

  • 16 Факти

    6 4 Отговор
    Politico: ЕССР втвърдява позицията си за издаването на визи на руски граждани, защото е със затихващи функции

    07:54 13.09.2025

  • 17 Българин

    7 4 Отговор
    Предстоящите граждански войни в ЕС ще бъдатэ толкова кървави, че чак реки от кръв ще потекат, а телата на Урсулците ще висят по стълбове и дървета, докато гарваните ги глозгат. Това ще бъде участта на тези човекоподобни.

    08:04 13.09.2025

  • 18 Боа

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Злобното Джуджи":

    Пътуванията носят пари за ссъответните държави.Туризъм се казва.
    Значи,че държави няма да видят тез парите.
    Отлична новина!

    Коментиран от #25, #27

    08:13 13.09.2025

  • 19 Перо

    7 1 Отговор
    А защо не се затегне визовия режим и с РСМ, както и издаването на БГ паспорти, които “макетата” ползват, но не признават БГ гражданство и не плащата данъци в БГ! Руснаците вече не се интересуват от ЕС и разпродават имотите си!

    Коментиран от #21

    08:21 13.09.2025

  • 20 Някой

    2 1 Отговор
    Расисти! По нашата конституция права не се делят по етнос. Интересно как гласуват нашите и дали погазват конституцията ни.

    08:26 13.09.2025

  • 21 Орбан

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Перо":

    Аз съм против .

    РСМ И Мицкоски са мои
    Приятели
    И ще направя всичко възможно
    Да прецакаме България .

    След това вече няма да има нужда
    България да издава
    Визи на Северно Македонски Граждани .

    08:28 13.09.2025

  • 22 Асен

    3 2 Отговор
    Крайно време е всички рашисти да ги върнат в кочината им и да не се допускат в ЕС.

    Коментиран от #26

    08:41 13.09.2025

  • 23 ян бибиян

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Време е за сертификация на нормалния свят. Който иска диктатура да отива в Русия, Беларус и Северна Корея.

    Коментиран от #24

    09:11 13.09.2025

  • 24 ян бибиян

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "ян бибиян":

    Не сертификация, а дерусификация.

    09:13 13.09.2025

  • 25 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Боа":

    От руснак и пари..стига ве.. ти верно ли си верваш.. На тия им дай само ол нахлузив, ядене и пиенье на корем и стой та им гледай чудото.. Турция ги знае много добре и вече почнаха да промотират хотели без руснаци..

    09:14 13.09.2025

  • 26 рашистите

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Асен":

    Не искат да живеят в рая. Гнилият Запад още им мирише хубаво.

    09:15 13.09.2025

  • 27 кви пари

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Боа":

    Носи бе тавариш. На Слънчака се редят за баници по 2 лева. Голтаци с имперско самочувствие.

    09:17 13.09.2025

  • 28 си дзън

    0 0 Отговор
    Всички руснаци - вън от ЕС !!!

    09:18 13.09.2025

  • 29 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Георгиев":

    Ами всъщност туризма даже е по-добър, от колкото преди с рашите. От рашите можеш да чуеш само - А скитка?

    09:18 13.09.2025