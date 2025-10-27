Сезонът на кестените: Неподозираните полезни свойства на есенната ядка

Кестените – един от символите на есента – от векове се ценят не само заради вкуса си, но и заради впечатляващите си хранителни и лечебни свойства. Днес науката потвърждава онова, което древните народи отдавна са знаели: кестенът е пълноценна храна и природен стимулатор на имунната система.

Съществуват два основни вида кестени – сладък (Castanea sativa) и див, известен още като конски кестен (Aesculus hippocastanum). Първият се консумира като храна и се използва в кулинарията, докато вторият има основно лечебно приложение и присъства в редица натурални препарати за подобряване на кръвообращението и облекчаване на венозни възпаления.

Сладкият кестен - витаминозна и енергийна бомба

Хранителният профил на сладкия кестен е впечатляващ. Около 54% от плода е вода, а основният му компонент е нишестето – близо 40%. Освен това съдържа белтъчини, целулоза, естествени захари и малко количество мазнини. Богат е на калций, калий, фосфор, мед, манган и желязо, както и на почти всички витамини от група B, включително фолиева киселина (витамин B9) – рядкост сред ядките и семената. Този витамин е ключов за синтеза на ДНК и образуването на червени кръвни клетки, посочват данни на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA).

За поддържане на оптимални нива на витамини и минерали специалистите препоръчват прием на около 80–100 грама печени или варени кестени дневно. За разлика от повечето ядки, кестените съдържат минимално количество мазнини и са единствените, които съдържат витамин С – средно около 25 мг на 100 г пресен продукт, според Американската национална база данни за хранителен състав (USDA).

Заради високата си енергийна стойност – около 180 килокалории на 100 грама – кестените са особено подходящи за деца, спортисти и хора с повишено физическо натоварване. В същото време техният нисък гликемичен индекс ги прави подходящи и за умерена консумация при диабет, показват данни от Nutrients Journal.

Кой е най-добре да яде кестени?

Кестените се препоръчват при анемия, мускулна слабост, изтощение и по време на възстановителни периоди. Те стимулират производството на енергия и подпомагат нервната система. Благодарение на съдържанието си на калий и магнезий, допринасят за стабилизиране на кръвното налягане и поддържане на сърдечния ритъм.

Конският кестен - мощно лечебно средство

В народната медицина плодовете и цветовете на конския кестен се използват от векове за укрепване на кръвоносните съдове и подобряване на венозния тонус. Активното съединение есцин, съдържащо се в екстракта, доказано намалява отоци и възпаления при разширени вени, хемороиди и тромбофлебити. Това потвърждава и преглед на клинични изследвания, публикуван в Cochrane Database of Systematic Reviews.

Освен това чаят от кестени се използва за облекчаване на кашлица, бронхит и астма, а кестеновият мед се счита за особено полезен при гастрит и чернодробни проблеми. Според проучвания, публикувани в Journal of Apicultural Research, кестеновият мед има висока антиоксидантна активност и подпомага доброто кръвообращение.

Поради ниското си съдържание на натрий, кестените са подходяща храна за хора с бъбречни или сърдечносъдови заболявания. Те съдържат и значителни количества фибри, които понижават нивата на холестерол и подпомагат храносмилането.

Експерти съветват кестените да се консумират самостоятелно, без да се комбинират с други храни, за да се улесни усвояването им. Независимо дали се пекат, варят или пюрират, те остават перфектен есенен източник на енергия и хранителни вещества, който свързва кулинарната традиция с науката за здравословното хранене.