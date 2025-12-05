Новини
Защо телесното ни тегло се променя всеки ден?

5 Декември, 2025 17:31 657 5

Теглото ни варира непрекъснато, но това не е чак толкова необичайно. На какво се дължи това?

Защо телесното ни тегло се променя всеки ден? - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дневните колебания в телесното тегло са естествено физиологично явление, което се наблюдава при всички хора и се дължи на съвкупност от фактори, свързани с храненето, хидратацията, хормоналната регулация и чревната функция. Според публикации в специализирани медицински издания тези изменения са краткотрайни и в повечето случаи не отразяват реални промени в мастната тъкан.

Кога е най-доброто време да се претеглим?

Изследване в списанието Journal of Renal Failure посочва, че телесното тегло варира през деня в резултат от приема на храна и течности, производството на пот, движението на червата и общата хидратация на организма. Експертите препоръчват измерването да се извършва по едно и също време всеки ден — най-често сутрин, след посещение на тоалетната и преди прием на храна, за да се избегне влияние от тези циклични промени.

Краткосрочни изменения се наблюдават и в зависимост от вида на консумираните храни. Храни с високо съдържание на въглехидрати или натрий могат да доведат до задържане на течности, създавайки впечатление за повишаване на теглото. Тези стойности обикновено се нормализират след пълното усвояване и отделяне на храната и не са свързани с увеличаване на мастната маса.

Хидратацията е един от най-значимите фактори за краткотрайни промени в теглото. Според данни в списание Nutrients водата представлява между 45 и 75% от телесната маса, което прави дори умерените изменения в приема на течности или загубата им чрез потене причина за видими колебания. Приемът на натрий допълнително влияе върху задържането на течности, което може временно да увеличи телесното тегло.

Хормоналните процеси също оказват съществен ефект. Промените в нивата на естроген и прогестерон през менструалния цикъл често водят до краткосрочно задържане на течности. Хормоните на стреса, като кортизола, могат да променят апетита и да повлияят задържането на вода, както и да окажат влияние върху мастната тъкан, което в дългосрочен план може да рефлектира върху телесното тегло.

Наред с тези фактори, чревната функция е пряко свързана с ежедневните изменения. Обичайният ритъм от едно до две изхождания в денонощие поддържа стабилно тегло, но при запек може да се наблюдава временно покачване поради задържане на изпражнения и течности.

Специалистите подчертават, че подобни малки дневни вариации са напълно нормални и не бива да се възприемат като индикатор за промяна в общото здравословно състояние или в количеството телесни мазнини.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 извод

    0 0 Отговор
    използвайте редовно тоалетната.

    17:36 05.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тъй,тъй

    3 1 Отговор
    Пиете,ядете и отделяте.Отдавна не бях чел такава тъпотия.Минава и политическите.

    17:37 05.12.2025

  • 4 Да бе

    0 0 Отговор
    Експертите препоръчват измерването да се извършва по едно и също време всеки ден — най-често сутрин, след посещение на тоалетната и преди прием на храна

    Аз пък се претеглих днеска към 13 не бях все още закусвал,за 5 дена съм свалил 2 кила 😁 щото работя с колело всеки ден

    17:41 05.12.2025

  • 5 DW смърди

    0 0 Отговор
    "движението на червата"?

    Директен гугъл превод на "Bowel movement"?
    Ако не беше тоя гугъл щеше да е голям зор в редакцията, гладни щяха да умрат.
    Червата им изобщо нямаше да се движат, хахаха.

    18:02 05.12.2025