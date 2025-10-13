Новини
Яйца, пуешко, черен дроб: Диетолог изброи питателните храни, които се грижат за мозъка

13 Октомври, 2025 19:01 721 1

Хората, които спазват средиземноморски тип диета, показват по-добри резултати на тестове за памет и концентрация

Яйца, пуешко, черен дроб: Диетолог изброи питателните храни, които се грижат за мозъка - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Правилно подбраната диета може да играе ключова роля за поддържането на добра концентрация, бърза реакция и ясна мисъл дори в условия на хроничен стрес, посочва диетологът Ирина Селиванова пред Lenta.ru. Според нея определени хранителни вещества участват в регулирането на невротрансмитерите — химическите посредници, които осигуряват нормалната комуникация между мозъчните клетки и влияят върху емоциите, паметта и мотивацията.

Храненето е пряко свързано с поддържането на баланса между основните невротрансмитери – допамин, серотонин и ацетилхолин. Ако този баланс се наруши, настъпват проблеми с концентрацията, съня, настроението и когнитивната издръжливост“, обяснява Селиванова.

За стимулиране на умствената активност и подобряване на реакциите при натоварване експертът препоръчва редовен прием на храни, богати на холин – вещество, което подпомага синтеза на ацетилхолин, основен невротрансмитер за паметта и обучението. Сред най-добрите източници са яйцата, черният дроб и пуешкото месо.

Селиванова допълва, че за оптимално производство на допамин – хормонът, който регулира мотивацията и усещането за удовлетворение – в менюто трябва да присъстват говеждо месо, риба и бобови култури. Тези храни съдържат аминокиселината тирозин, необходима за синтеза на допамин.

Специалистът подчертава също значението на омега-3 мастните киселини, които се съдържат в мазните риби (сьомга, скумрия, сардини), морските дарове, лененото семе и орехите. Редица проучвания, публикувани в Nature Reviews Neuroscience и The Lancet Psychiatry, показват, че диета, богата на омега-3, може да подобри концентрацията и да намали риска от депресивни състояния.

В допълнение към тях Селиванова препоръчва зелен чай и черен шоколад заради съдържанието им на антиоксиданти и кофеин в умерени количества, които подпомагат мозъчното кръвообращение и повишават вниманието. Листните зеленчуци като спанак и кейл, както и горските плодове, се отличават с високо съдържание на полифеноли и фолиева киселина, които забавят клетъчното стареене и предпазват невроните.

Ядките и семената също не бива да се пренебрегват – те са богати на магнезий, цинк и витамин Е, които подобряват мозъчната функция и предпазват от оксидативен стрес“, отбелязва диетологът.

Последните изследвания на Харвардското училище по обществено здраве потвърждават, че хората, които спазват средиземноморски тип диета, богата на риба, маслини, ядки и зеленчуци, показват по-добри резултати на тестове за памет и концентрация, както и по-нисък риск от деменция в напреднала възраст.

Според специалистите дългосрочното поддържане на здравословен режим на хранене може да бъде също толкова важно за когнитивното здраве, колкото редовната физическа активност и добрият сън.


