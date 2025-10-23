Новини
Здраве »
Здравеопазване »
Диетолог: Тестването на изпражненията в домашната тоалетна увеличава тревожността

Диетолог: Тестването на изпражненията в домашната тоалетна увеличава тревожността

23 Октомври, 2025 10:32 601 4

  • аманда соседа-
  • ашли освалд-
  • диетолози-
  • тест-
  • изпражнения-
  • домашни-
  • тревожност

„През последните години нараства загрижеността относно нарастващата честота на рак на червата при по-младите хора. Някои компании се стремят да се възползват от този страх“, каза Аманда Соседа

Диетолог: Тестването на изпражненията в домашната тоалетна увеличава тревожността - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярността на устройствата за скрининг на фекално здраве нараства в САЩ. Диетолозите Аманда Соседа и Ашли Освалд предупредиха за скритите опасности за здравето от този нов тоалетен тренд в интервю за The Guardian.

Соседа обясни, че комплект за тестване на изпражнения в дома се състои от камера, монтирана на тоалетната, и мобилно приложение, което получава изображения от камерата и ги използва за оценка на здравето на червата.

„През последните години нараства загрижеността относно нарастващата честота на рак на червата при по-младите хора. Някои компании се стремят да се възползват от този страх“, каза Соседа.

Диетологът отбеляза, че сред хората, които се грижат за здравето си, е станало модерно да се стремят към перфектни изпражнения, които трябва да отговарят на редица параметри. Тя обаче смята, че постигането на толкова високи стандарти е невъзможно и опитите за това само увеличават тревожността.

Освалд добави, че обикновено изпражненията се променят постоянно в зависимост от храната, количеството консумирана течност и други фактори. Тя подчерта, че е важно да се забелязват тези промени, но не е необходимо да се купуват скъпи устройства. Вместо това, тя призова хората да се хранят здравословно, да включват повече фибри и да пият достатъчно вода.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Диетолог с главно Дъ

    2 0 Отговор
    За който още не е закусвал, приятен апетит!

    10:50 23.10.2025

  • 3 ако е сладко е на диабет

    1 1 Отговор
    диетоложката си ги пробва . храните се водят качествени и некачествени . но няма вредни храни . никой не яде отрова . и тук сгрешеват . не обявяват разбиращи лекари кои храни да изчезнат от витрината . мълчат . клюките управляват здравето на хората . всички цоцолани и прасуни рискуват болести .

    10:58 23.10.2025

  • 4 Сила

    1 0 Отговор
    Мечтата на копрофила ....

    11:07 23.10.2025