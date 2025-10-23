Диетолог: Тестването на изпражненията в домашната тоалетна увеличава тревожността

Популярността на устройствата за скрининг на фекално здраве нараства в САЩ. Диетолозите Аманда Соседа и Ашли Освалд предупредиха за скритите опасности за здравето от този нов тоалетен тренд в интервю за The Guardian.

Соседа обясни, че комплект за тестване на изпражнения в дома се състои от камера, монтирана на тоалетната, и мобилно приложение, което получава изображения от камерата и ги използва за оценка на здравето на червата.

„През последните години нараства загрижеността относно нарастващата честота на рак на червата при по-младите хора. Някои компании се стремят да се възползват от този страх“, каза Соседа.

Диетологът отбеляза, че сред хората, които се грижат за здравето си, е станало модерно да се стремят към перфектни изпражнения, които трябва да отговарят на редица параметри. Тя обаче смята, че постигането на толкова високи стандарти е невъзможно и опитите за това само увеличават тревожността.

Освалд добави, че обикновено изпражненията се променят постоянно в зависимост от храната, количеството консумирана течност и други фактори. Тя подчерта, че е важно да се забелязват тези промени, но не е необходимо да се купуват скъпи устройства. Вместо това, тя призова хората да се хранят здравословно, да включват повече фибри и да пият достатъчно вода.