Експерти посочиха най-точния тест за състоянието на здравето ни

Все повече хора използват смарт часовници и фитнес гривни, за да следят здравето си. Повечето обръщат внимание на пулса и съня, но според специалистите има по-важен показател – VO₂ max.

VO₂ max показва колко кислород може да използва тялото по време на физическо натоварване. Колкото по-висока е стойността, толкова по-здраво и издръжливо е сърцето. Ниският резултат често се свързва с по-висок риск от заболявания като сърдечни проблеми, диабет и деменция.

Показателят може да се измери с лабораторен тест, но днес много смарт устройства, включително гривни за спорт и смарт часовници, изчисляват VO₂ max достатъчно точно чрез данни за пулса и движението.

Най-лесният домашен метод е тестът на Купър – тичате или вървите колкото можете по-далеч за 12 минути. Колкото по-голямо е изминатото разстояние, толкова по-добър е резултатът.

VO₂ max може да се подобри с редовни аеробни упражнения – бързо ходене, тичане, колоездене или плуване. След около месец тренировки се наблюдава напредък.

Според проучване в British Journal of Sports Medicine, дори малко повишение на VO₂ max може да намали риска от преждевременна смърт с до 17%. Освен това по-добрата физическа форма подобрява психичното здраве и намалява стреса.

Лекарите напомнят, че никога не е късно да започнете. Умереното движение няколко пъти седмично е достатъчно, за да укрепите сърцето, белите дробове и общото си здраве.