Експерти посочиха най-точния тест за състоянието на здравето ни

14 Октомври, 2025 18:01 485 1

Изследването може да стане и в домашни условия или на улицата и не изисква допълнителни уреди

Експерти посочиха най-точния тест за състоянието на здравето ни - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Все повече хора използват смарт часовници и фитнес гривни, за да следят здравето си. Повечето обръщат внимание на пулса и съня, но според специалистите има по-важен показател – VO₂ max.

VO₂ max показва колко кислород може да използва тялото по време на физическо натоварване. Колкото по-висока е стойността, толкова по-здраво и издръжливо е сърцето. Ниският резултат често се свързва с по-висок риск от заболявания като сърдечни проблеми, диабет и деменция.

Показателят може да се измери с лабораторен тест, но днес много смарт устройства, включително гривни за спорт и смарт часовници, изчисляват VO₂ max достатъчно точно чрез данни за пулса и движението.

Най-лесният домашен метод е тестът на Купъртичате или вървите колкото можете по-далеч за 12 минути. Колкото по-голямо е изминатото разстояние, толкова по-добър е резултатът.

VO₂ max може да се подобри с редовни аеробни упражнениябързо ходене, тичане, колоездене или плуване. След около месец тренировки се наблюдава напредък.

Според проучване в British Journal of Sports Medicine, дори малко повишение на VO₂ max може да намали риска от преждевременна смърт с до 17%. Освен това по-добрата физическа форма подобрява психичното здраве и намалява стреса.

Лекарите напомнят, че никога не е късно да започнете. Умереното движение няколко пъти седмично е достатъчно, за да укрепите сърцето, белите дробове и общото си здраве.


  • 1 Достоверни тестове за добро здраве

    1. Ако вървите бързо, а не ходите шляейки се.
    2. Ако имате силен захват на ръката. Разбирай 10-12 килограма ги държиш стабилно.
    3. Ако при рязко изправяне от земята не ти се завива свят.
    4. Ако при натоварване се потиш на много места, а не само на едно.
    Тези са най-лесно проверимите, но има и други.

