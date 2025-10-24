Новини
Здраве »
Психология »
Психиатър: Киселите бонбони спират пристъпите на тревожност

24 Октомври, 2025 10:28 628 3

  • кисел вкус-
  • бонбони-
  • психиатър-
  • тревожност-
  • допамин-
  • крис уилямс

Киселият вкус разсейва мозъка от трудни мисли и тревоги и го пренасочва към други стимули

Психиатър: Киселите бонбони спират пристъпите на тревожност - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бонбоните с подчертан кисел вкус помагат за бързо спиране на пристъпите на тревожност. Крис Уилямс, професор по психиатрия в Университета в Глазгоу (Великобритания), описа този нетрадиционен начин за възстановяване на емоционалния баланс в интервю за HuffPost.

Уилямс заяви, че киселите бонбони помагат не само при тревожност. Те могат също така временно да подобрят настроението и да намалят стреса. Според него тайната е, че киселият вкус разсейва мозъка от трудни мисли и тревоги и го пренасочва към други стимули.

Професорът отбеляза също, че тревожността е силно податлива на плацебо ефекта. „Тоест, ако човек вярва, че киселите бонбони помагат за справяне с тревожността, тогава за известно време това наистина ще проработи“, смята психиатърът.

Според професора, ефектът на киселите бонбони може да се обясни с факта, че силният кисел вкус предизвиква освобождаването на допамин, който временно подобрява настроението.

„Ако следваме тази логика, тогава всякакви кисели или пикантни храни, като къри, биха имали същия ефект. Важно е обаче да се разбере, че това е теория, която не е подкрепена от научни данни“, подчерта Уилямс.

Той добави, че този метод понякога може да се използва в моменти на остра тревожност, но е по-ефективно да се овладеят техники от когнитивно-поведенческата терапия, да се адресират проблемите, които причиняват тревожност, и да се поддържат силни емоционални връзки с другите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леле...

    3 1 Отговор
    Значи съм успокоил купища жени ! Щедро ги черпя кисело смути ! Я какъв съм бил добродетелен...?!

    10:30 24.10.2025

  • 2 бай Бай

    2 0 Отговор
    Хайде пак друга снимка...
    Къде е онази със зурлата от материала за готвене??

    10:49 24.10.2025

  • 3 готвач

    2 0 Отговор
    да слагам антидепресанти във храната е най-гениалната идея

    10:51 24.10.2025