Психиатър: Киселите бонбони спират пристъпите на тревожност

Бонбоните с подчертан кисел вкус помагат за бързо спиране на пристъпите на тревожност. Крис Уилямс, професор по психиатрия в Университета в Глазгоу (Великобритания), описа този нетрадиционен начин за възстановяване на емоционалния баланс в интервю за HuffPost.

Уилямс заяви, че киселите бонбони помагат не само при тревожност. Те могат също така временно да подобрят настроението и да намалят стреса. Според него тайната е, че киселият вкус разсейва мозъка от трудни мисли и тревоги и го пренасочва към други стимули.

Професорът отбеляза също, че тревожността е силно податлива на плацебо ефекта. „Тоест, ако човек вярва, че киселите бонбони помагат за справяне с тревожността, тогава за известно време това наистина ще проработи“, смята психиатърът.

Според професора, ефектът на киселите бонбони може да се обясни с факта, че силният кисел вкус предизвиква освобождаването на допамин, който временно подобрява настроението.

„Ако следваме тази логика, тогава всякакви кисели или пикантни храни, като къри, биха имали същия ефект. Важно е обаче да се разбере, че това е теория, която не е подкрепена от научни данни“, подчерта Уилямс.

Той добави, че този метод понякога може да се използва в моменти на остра тревожност, но е по-ефективно да се овладеят техники от когнитивно-поведенческата терапия, да се адресират проблемите, които причиняват тревожност, и да се поддържат силни емоционални връзки с другите.