Тежки инсулти заплашват младите хора при редовна употреба на алкохол

25 Ноември, 2025 08:23 1 000 10

  • инсулт-
  • алкохол-
  • проучване

Дори по-ниската консумация на алкохол – около две напитки на ден – е била свързана с риск от ранен хеморагичен инсулт

Тежки инсулти заплашват младите хора при редовна употреба на алкохол - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Редовната консумация на големи количества алкохол увеличава риска от сериозни мозъчни кръвоизливи при млади хора, твърдят учени от болницата в Масачузетс, пише списание Neurology.

„Мозъчният кръвоизлив или хеморагичният инсулт е едно от най-смъртоносните и инвалидизиращи състояния. Той се появява внезапно, причинява тежки увреждания и често променя живота на пациентите завинаги“, каза ръководителят на изследването Едип Гурол.

Хеморагичният инсулт възниква, когато кръвоносен съд в мозъка се спука. Според учените половината от пациентите, диагностицирани с това състояние, умират, а около една трета остават инвалиди.

Учените са провели проучване с участието на 1600 пациенти, приети в болницата в Масачузетс с нетравматични мозъчни кръвоизливи между 2003 и 2019 г. Компютърна томография е използвана за оценка на размера и местоположението на кръвоизливите, а ядрено-магнитен резонанс - за идентифициране на признаци на увреждане на малки съдове.

Приблизително 7% от пациентите съобщават, че пият три или повече алкохолни напитки на ден. Техните кръвоизливи са били със 70% по-големи от тези при непиещите алкохол и по-често са се появявали в дълбоките мозъчни области. Освен това, тези пациенти са били по-млади – средно на 64 години спрямо 75 години. Дори по-ниската консумация на алкохол – около две напитки на ден – е била свързана с риск от ранен хеморагичен инсулт.

При приемането му, хората, които пият много алкохол, са имали повишено кръвно налягане, намален брой тромбоцити и признаци на хронично увреждане на мозъчните съдове – фактори, свързани с деменция и увреждане на паметта.

Изследователите предполагат, че алкохолът повишава кръвното налягане и изостря съдовата чупливост, докато намаленият брой тромбоцити възпрепятства съсирването на кръвта. Взети заедно, тези фактори значително увеличават риска от мозъчен кръвоизлив и неговите тежки последици.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 стига сте лъгали децата

    6 7 Отговор
    айде айде аз цял живот пия по вашите думи трябваше да съм умрял няколко пъти…

    Коментиран от #3

    08:29 25.11.2025

  • 2 Тома

    6 0 Отговор
    Не само млади а и такива като перукан боби който 24 години само пиеше в бфс

    08:34 25.11.2025

  • 3 пенчо

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "стига сте лъгали децата":

    Целият ти живот може да свърши утре или след седмица. Всеки организъм е различен. Някои изкарват повече други по малко. Ако се наливаш цял живот пробвай да спреш алкохола и виж тогава какво става.

    08:45 25.11.2025

  • 4 Алкохола не е причина за инсулта!

    2 2 Отговор
    За предизвикване на инсулт основна причина е Стресът и след това Общ начин на живот.Това е изтощение на организма.Гореизброеното влие върху сърцето ДИРЕКТНО и променя НЕУСЕТНО за болния сърдечния ритъм.това води до създаване на плаки в кръвоносните съдове ,които се чистят единственно с промяна на гореописаните условия. или казано п ростичко да се движите по пресечена местност и да не мислите за пари ,жени и как да правите мръсотии на хората.Може ие полезно да мислите как да царапите -банка ...Защото това е БОГУ-угодно и се поощрява горе !ѝко искате да тренирате мозъка си.играйте логични игри ,кубче рубик,шахмат,бридж ,но не покер /Освен състезателен/!

    08:58 25.11.2025

  • 5 нннн

    2 1 Отговор
    Значи, добре, че не съм съвсем млад и мога да пия редовно.

    09:04 25.11.2025

  • 6 123

    4 1 Отговор
    Тровят хората с химикали в храните и казват че е от алкохола.

    09:07 25.11.2025

  • 7 Никой

    0 0 Отговор
    Как да избием стреса - обаче - с какво.

    Коментиран от #8

    09:39 25.11.2025

  • 8 дони

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Никой":

    Променяш приоритетите и начинът на живот!Човекът съществува от и чрез навици и привички.за човека е трудно да разбере ,че променяйки ги той Няма да спре съществуването си.Трудно е да се откажеш от навиците си ,но когато разбереш,че враг не са ти маймунчовците ,а схемата ,която държи всички в клетка тогава ще асимилираш целия си живот!

    10:05 25.11.2025

  • 9 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Попадна ми добро мнение на учен. Човешкият организъм е пригоден да преработва алкохола. През цялото си съществуване човекът е ял ферментирала храна съдържаща алкохол и това е нормално за него. Ненормални са всички лекарства , които взема и те го тровят повече от алкохола. Това бе заключението.

    10:09 25.11.2025

  • 10 малко умен

    0 0 Отговор
    кво значи 3 напитки

    10:21 25.11.2025