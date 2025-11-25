Тежки инсулти заплашват младите хора при редовна употреба на алкохол

Редовната консумация на големи количества алкохол увеличава риска от сериозни мозъчни кръвоизливи при млади хора, твърдят учени от болницата в Масачузетс, пише списание Neurology.
„Мозъчният кръвоизлив или хеморагичният инсулт е едно от най-смъртоносните и инвалидизиращи състояния. Той се появява внезапно, причинява тежки увреждания и често променя живота на пациентите завинаги“, каза ръководителят на изследването Едип Гурол.
Хеморагичният инсулт възниква, когато кръвоносен съд в мозъка се спука. Според учените половината от пациентите, диагностицирани с това състояние, умират, а около една трета остават инвалиди.
Учените са провели проучване с участието на 1600 пациенти, приети в болницата в Масачузетс с нетравматични мозъчни кръвоизливи между 2003 и 2019 г. Компютърна томография е използвана за оценка на размера и местоположението на кръвоизливите, а ядрено-магнитен резонанс - за идентифициране на признаци на увреждане на малки съдове.
Приблизително 7% от пациентите съобщават, че пият три или повече алкохолни напитки на ден. Техните кръвоизливи са били със 70% по-големи от тези при непиещите алкохол и по-често са се появявали в дълбоките мозъчни области. Освен това, тези пациенти са били по-млади – средно на 64 години спрямо 75 години. Дори по-ниската консумация на алкохол – около две напитки на ден – е била свързана с риск от ранен хеморагичен инсулт.
При приемането му, хората, които пият много алкохол, са имали повишено кръвно налягане, намален брой тромбоцити и признаци на хронично увреждане на мозъчните съдове – фактори, свързани с деменция и увреждане на паметта.
Изследователите предполагат, че алкохолът повишава кръвното налягане и изостря съдовата чупливост, докато намаленият брой тромбоцити възпрепятства съсирването на кръвта. Взети заедно, тези фактори значително увеличават риска от мозъчен кръвоизлив и неговите тежки последици.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стига сте лъгали децата
Коментиран от #3
08:29 25.11.2025
2 Тома
08:34 25.11.2025
3 пенчо
До коментар #1 от "стига сте лъгали децата":Целият ти живот може да свърши утре или след седмица. Всеки организъм е различен. Някои изкарват повече други по малко. Ако се наливаш цял живот пробвай да спреш алкохола и виж тогава какво става.
08:45 25.11.2025
4 Алкохола не е причина за инсулта!
08:58 25.11.2025
5 нннн
09:04 25.11.2025
6 123
09:07 25.11.2025
7 Никой
Коментиран от #8
09:39 25.11.2025
8 дони
До коментар #7 от "Никой":Променяш приоритетите и начинът на живот!Човекът съществува от и чрез навици и привички.за човека е трудно да разбере ,че променяйки ги той Няма да спре съществуването си.Трудно е да се откажеш от навиците си ,но когато разбереш,че враг не са ти маймунчовците ,а схемата ,която държи всички в клетка тогава ще асимилираш целия си живот!
10:05 25.11.2025
9 РЕАЛИСТ
10:09 25.11.2025
10 малко умен
10:21 25.11.2025