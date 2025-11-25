БФС обяви подкрепата си към Борислав Михайлов

БФС отправи искрени пожелания за сила, спокойствие и бързо възстановяване към бившия президент на централата Борислав Михайлов.
Ето какво пише в сайта на футболната ни централа:
"Българският футболен съюз отправя своите искрени пожелания за сила, спокойствие и бързо възстановяване към бившия президент на централата Борислав Михайлов.
В този труден момент за него и семейството му, вярваме, че с професионалната грижа на медицинския екип и с подкрепата на близките му, той ще премине успешно през това изпитание и ще се върне към активен и пълноценен живот.
БФС остава в готовност да подкрепи легендарния ни национален вратар и неговото семейство и се надяваме скоро да го видим отново в добро здраве и силен дух".
Коментиран от #2
15:17 25.11.2025
До коментар #1 от "интересно":Боби не просто даваше, а се раздаваше.
15:18 25.11.2025
