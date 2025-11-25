Новини
БФС обяви подкрепата си към Борислав Михайлов

25 Ноември, 2025 15:15

  • борислав михайлов-
  • бфс-
  • футбол-
  • болница-
  • инсулт

В този труден момент за него и семейството му, вярваме, че с професионалната грижа на медицинския екип и с подкрепата на близките му, той ще премине успешно през това изпитание и ще се върне към активен и пълноценен живот

БФС обяви подкрепата си към Борислав Михайлов - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов

БФС отправи искрени пожелания за сила, спокойствие и бързо възстановяване към бившия президент на централата Борислав Михайлов.

Ето какво пише в сайта на футболната ни централа:

"Българският футболен съюз отправя своите искрени пожелания за сила, спокойствие и бързо възстановяване към бившия президент на централата Борислав Михайлов.

В този труден момент за него и семейството му, вярваме, че с професионалната грижа на медицинския екип и с подкрепата на близките му, той ще премине успешно през това изпитание и ще се върне към активен и пълноценен живот.

БФС остава в готовност да подкрепи легендарния ни национален вратар и неговото семейство и се надяваме скоро да го видим отново в добро здраве и силен дух".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 интересно

    13 2 Отговор
    Подкрепа можеш да получиш ако си дал нещо насреща... не е ли така?

    Коментиран от #2

    15:17 25.11.2025

  • 2 Освалдо Риос

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "интересно":

    Боби не просто даваше, а се раздаваше.

    15:18 25.11.2025

  • 3 Препатил

    6 5 Отговор
    Дръж се Боби, не е лесно !

    15:24 25.11.2025

  • 4 от "Оссана" до "Разпни го"

    12 3 Отговор
    Кога вадеше неспасяемите удари от вратата беше герой а кога залиташе на пресконференцията с Бойко беше посмешище. Не заслужаваше такава съдба и навярно това го срина.

    15:29 25.11.2025

  • 5 Боклуците на Боклука

    12 3 Отговор
    Щом го БФС го подкрепят, кражбите вървят с пълна сила.

    15:30 25.11.2025

  • 6 Тома

    0 0 Отговор
    Точно тези са виновни перукан да е зле след като от сутринта почваха да му наливат уиски

    17:27 25.11.2025

