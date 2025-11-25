БФС обяви подкрепата си към Борислав Михайлов

БФС отправи искрени пожелания за сила, спокойствие и бързо възстановяване към бившия президент на централата Борислав Михайлов.

Ето какво пише в сайта на футболната ни централа:

"Българският футболен съюз отправя своите искрени пожелания за сила, спокойствие и бързо възстановяване към бившия президент на централата Борислав Михайлов.

В този труден момент за него и семейството му, вярваме, че с професионалната грижа на медицинския екип и с подкрепата на близките му, той ще премине успешно през това изпитание и ще се върне към активен и пълноценен живот.

БФС остава в готовност да подкрепи легендарния ни национален вратар и неговото семейство и се надяваме скоро да го видим отново в добро здраве и силен дух".