The New York Times: В САЩ разследват смъртта на най-малко 10 деца след ваксинации срещу COVID-19

30 Ноември, 2025 05:56, обновена 30 Ноември, 2025 06:00

Непосредствената причина за фаталния изход била миокардит

The New York Times: В САЩ разследват смъртта на най-малко 10 деца след ваксинации срещу COVID-19 - 1
Снимка: YouTube
Американските регулаторни органи разследват смъртта на най-малко 10 деца след ваксинации срещу COVID-19, съобщи The New York Times, позовавайки се на меморандум от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA).

В статията се отбелязва, че непосредствената причина за смъртта на децата е миокардит (възпаление на сърдечния мускул). В меморандума на FDA не се посочва производителят на ваксината, нито възрастта на децата.

„Това е дълбоко разкритие. За първи път FDA признава, че ваксините срещу COVID-19 убиват американски деца“, цитира вестникът Винаяк Прасад, директор на Службата за биологични изследвания и оценка на FDA, в меморандум до служителите на агенцията.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Без коментар!

    06:03 30.11.2025

  • 2 урсула с пълна гуша

    3 0 Отговор
    в ЕС е още по-добре, но съм наредила да няма разследване

    06:09 30.11.2025

  • 3 ТОВА

    2 0 Отговор
    са на Урсулата ваксините !

    06:10 30.11.2025

  • 4 опа

    0 0 Отговор
    а добрютри...

    06:19 30.11.2025