The New York Times: В САЩ разследват смъртта на най-малко 10 деца след ваксинации срещу COVID-19

Американските регулаторни органи разследват смъртта на най-малко 10 деца след ваксинации срещу COVID-19, съобщи The New York Times, позовавайки се на меморандум от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA).

В статията се отбелязва, че непосредствената причина за смъртта на децата е миокардит (възпаление на сърдечния мускул). В меморандума на FDA не се посочва производителят на ваксината, нито възрастта на децата.

„Това е дълбоко разкритие. За първи път FDA признава, че ваксините срещу COVID-19 убиват американски деца“, цитира вестникът Винаяк Прасад, директор на Службата за биологични изследвания и оценка на FDA, в меморандум до служителите на агенцията.