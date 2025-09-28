Увеличават се случаите на коронавирус в страната

Увеличават се случаите на Covid у нас. За два нови варианта на вируса съобщава вирусологът професор Радка Аргирова, цитирана от БНР.

Тя взе участие в 24-тата национална среща на лекари - специалисти на фондация "Медии, общество, семейство и традиции".



Социално значими теми като рака на маточната шийка, редките болести и ранното разпознаване на инсултите бяха сред акцентите на срещата.



Увеличават се случаите на болни от Covid 19, казва вирусологът професор Радка Аргирова. Уязвими са хората с хронични заболявания и тези над 65 годишна възраст.



"Очакваме и първите противогрипни ваксини до средата на октромври. Те ще бъдат разпространени чрез РЗИ-та и приканваме по-възрастните хора с хронични заболявания да си ги поставят. Добре да е да има 14 дневен срок между поставянето на ваксина срещу Covid 19 и тази срещу грипните щамове, поясни проф. Аргирова за БНР.

Нови лекарства лекуват ХИВ, разказа още професор Аргирова. До сега не са били известни.

В България има високо ниво на смъртност при рака на шийката на матката, стана ясно по време на 24-тата национална среща на лекари - специалисти на фондация „Медии, общество, семейство и традиции“. Националната програма за скрининг на рака на шийката на матката е изключително важна, казва проф. Радка Аргирова.