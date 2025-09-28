Новини
Здраве »
Здравеопазване »
Увеличават се случаите на коронавирус в страната

Увеличават се случаите на коронавирус в страната

28 Септември, 2025 07:25, обновена 28 Септември, 2025 07:28 683 9

  • професор радка аргирова-
  • коронавирус-
  • грип-
  • ваксини

Очакваме първите противогрипни ваксини до средата на октромври, заяви проф. Радка Аргирова

Увеличават се случаите на коронавирус в страната - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Увеличават се случаите на Covid у нас. За два нови варианта на вируса съобщава вирусологът професор Радка Аргирова, цитирана от БНР.

Тя взе участие в 24-тата национална среща на лекари - специалисти на фондация "Медии, общество, семейство и традиции".

Социално значими теми като рака на маточната шийка, редките болести и ранното разпознаване на инсултите бяха сред акцентите на срещата.

Увеличават се случаите на болни от Covid 19, казва вирусологът професор Радка Аргирова. Уязвими са хората с хронични заболявания и тези над 65 годишна възраст.

"Очакваме и първите противогрипни ваксини до средата на октромври. Те ще бъдат разпространени чрез РЗИ-та и приканваме по-възрастните хора с хронични заболявания да си ги поставят. Добре да е да има 14 дневен срок между поставянето на ваксина срещу Covid 19 и тази срещу грипните щамове, поясни проф. Аргирова за БНР.

Нови лекарства лекуват ХИВ, разказа още професор Аргирова. До сега не са били известни.
В България има високо ниво на смъртност при рака на шийката на матката, стана ясно по време на 24-тата национална среща на лекари - специалисти на фондация „Медии, общество, семейство и традиции“. Националната програма за скрининг на рака на шийката на матката е изключително важна, казва проф. Радка Аргирова.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    8 0 Отговор
    Пеевски да сезира прокуратурата си!

    07:30 28.09.2025

  • 2 Гост

    14 0 Отговор
    Щом извадиха на тезгяха Ковид 19,значи войната в Украйна скоро ще свърши.

    07:33 28.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1488

    7 1 Отговор
    глупости

    07:34 28.09.2025

  • 5 хихи

    7 1 Отговор
    ПрезХояМиИ

    07:34 28.09.2025

  • 6 мьрсулана

    13 0 Отговор
    а шуменската пантера де е ? до марс стигна ли ?

    07:35 28.09.2025

  • 7 Кунчев

    7 2 Отговор
    ЗАТВАРЯЙЙЙЙЙЙЙЙ !

    07:40 28.09.2025

  • 8 доктора

    9 0 Отговор
    Интересно откъде шарлатанката Радка знае какви щамове на Ковид 19 се разпространяват в страната ни.
    Тя не е влизала в лаборатория отпреди 40 години.
    Жал ми е за тези, които я слушат и и вярват. Поне да им изнасяше лекция за активните борци и за дружбата със съветската комунистическа партия. Там е нейната специализация.

    07:55 28.09.2025

  • 9 Тази ще изпревари генерала с черната

    0 0 Отговор
    униформа, който всеки ден броеше труповете от Ковида. Той поне се скри и не ни плаши вече, но сега тази кикимора се появи да ни плаши. Вируси си е имало и ще си има, никой не може да се пребори с тях, само здрав и кален имунитет трябва, затова пийте червено вино!

    08:08 28.09.2025