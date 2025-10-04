Новини
Здраве »
Здравеопазване »
NBC News: САЩ може да загубят статута си на свободна от морбили държава

NBC News: САЩ може да загубят статута си на свободна от морбили държава

4 Октомври, 2025 05:21, обновена 4 Октомври, 2025 05:25 480 1

  • сащ-
  • морбили-
  • заболяване

Това ще е факт, ако здравните власти не успеят да овладеят огнището до края на януари следващата година

NBC News: САЩ може да загубят статута си на свободна от морбили държава - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ може да загубят статута си на свободна от морбили държава, ако не успеят да овладеят огнището до края на януари следващата година, съобщи NBC News.

Болестта морбили беше обявена за ликвидирана в Съединените щати през 2000 г., но от началото на 2025 г. Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ са регистрирали 1 544 потвърдени случая на заболяването. Само 21 от тези случаи са сред чуждестранни посетители на страната.

Както отбелязва NBC News, разпространението на болестта може да е свързано с ниските нива на ваксинация срещу морбили в Съединените щати.

Морбили е едно от най-заразните вирусни заболявания. Счита се за детско заболяване, но възрастните също са податливи. Инфекцията се разпространява по въздушно-капков път. Морбили може да причини усложнения като ушни инфекции, менингит и енцефалит, както и да доведе до смърт.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    1 0 Отговор
    На никой в САЩ не му пука за морбили и други соросоидни заплахи

    05:33 04.10.2025