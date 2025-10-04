NBC News: САЩ може да загубят статута си на свободна от морбили държава

САЩ може да загубят статута си на свободна от морбили държава, ако не успеят да овладеят огнището до края на януари следващата година, съобщи NBC News.

Болестта морбили беше обявена за ликвидирана в Съединените щати през 2000 г., но от началото на 2025 г. Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ са регистрирали 1 544 потвърдени случая на заболяването. Само 21 от тези случаи са сред чуждестранни посетители на страната.

Както отбелязва NBC News, разпространението на болестта може да е свързано с ниските нива на ваксинация срещу морбили в Съединените щати.

Морбили е едно от най-заразните вирусни заболявания. Счита се за детско заболяване, но възрастните също са податливи. Инфекцията се разпространява по въздушно-капков път. Морбили може да причини усложнения като ушни инфекции, менингит и енцефалит, както и да доведе до смърт.