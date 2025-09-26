Новини
Децата, израснали с кучета, са по-защитени от астма

26 Септември, 2025 17:59 409 4

Домашните кучета могат да намалят риска от астма при деца, показва ново изследване

Децата, израснали с кучета, са по-защитени от астма - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Децата, които растат в дом с куче, са с близо два пъти по-ниска вероятност да развият астма в ранна възраст, сочи ново проучване, представено на Конгреса на Европейското респираторно дружество в Амстердам. В същото време присъствието на котка в дома не показва подобен ефект.

Изследователи от болницата „Sick Children“ в Торонто анализирали прахови проби от домовете на 1050 бебета на възраст между три и четири месеца и проследили здравето им до петгодишна възраст. За този период 6,6% от децата били диагностицирани с астма.

Анализът показал, че бебетата, изложени на по-високи нива на алергена Can f1 – протеин, отделян в кожата и слюнката на кучетата – имат 48% по-нисък риск от развитие на заболяването. Освен това те показали по-добра белодробна функция, измерена чрез стандартен тест за количеството въздух, издишан за една секунда след дълбоко вдишване. Защитният ефект бил особено изразен при деца с по-висок генетичен риск за влошена белодробна функция.

В същото изследване не е открита връзка между излагането на котешки алергени или бактериални ендотоксини и риска от астма. „Докато котешките алергени не показаха ефект, експозицията на кучешки алергени бе свързана с подобрена белодробна функция и по-нисък риск от астма,“ заяви д-р Джейкъб Маккой, автор на проучването. Според него механизмът все още не е ясен, но ранният контакт с алергена вероятно предотвратява сенсибилизация, възможно чрез влияние върху микробиома в носа или чрез промени в имунната система.

Астмата е сред най-често срещаните хронични заболявания в детска възраст, като честотата ѝ е най-висока в първите четири години от живота. Тя възниква вследствие на сложни взаимодействия между генетични фактори и фактори на средата като инфекции, алергии и замърсяване на въздуха.

Д-р Ерол Гайлард, председател на експертната група по детска астма и алергия към Европейското респираторно дружество, коментира, че резултатите са „потенциално добра новина за семействата с кучета“, но са необходими допълнителни изследвания, за да се разбере дългосрочното въздействие върху детските бели дробове.

От организацията Asthma and Lung UK посочиха, че досега често се е препоръчвало премахване на домашните любимци при деца с хрипове или риск от алергична астма. „Новите данни, че куче у дома може да намали риска от астма, са интересни, но трябва да разберем какво точно прави кучетата различни“, заяви изпълнителният директор Сара Слийт. Тя подчерта, че липсата на достатъчно инвестиции в белодробните изследвания остава сериозен проблем и е необходимо спешно финансиране за по-добро разбиране на причините и лечението на астмата.

На същия конгрес бе представена и нова технология за диагностика на рак на белия дроб. Роботизирана бронхоскопска система, използвана съвместно с компютърен томограф, позволява достигане и вземане на проби от много малки тумори в труднодостъпни части на белия дроб. При тест сред 78 пациенти лекарите успели да достигнат и биопсират над 84% от туморите с новата техника, в сравнение с едва 23% при традиционните методи. Технологията, оценявана на около един милион евро, може да допринесе за по-ранна диагностика и по-ефективно лечение на белодробния рак.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Веднъж

    3 1 Отговор
    Спипах в парка една която си правеше шикирии на кучето.

    18:09 26.09.2025

  • 2 дхмдгйх

    2 1 Отговор
    .....защото от най-ранна детска възраст са се надишали с космаци от псето.

    18:20 26.09.2025

  • 3 Баба Гошка

    1 1 Отговор
    вЕрваме ви! С по-ниска астма и с по-висока кучешкка ттения в моззъка, черния дроб и всякаквите други паарра зитти в корема и т н. Тъкмо си облизало куччето под опашката и тръгнало да бллижже детето по лицето. А спорите на коктейл от всякакви екстри чакат по козината. Про тиввни сте ни всички кучч карри. Оставяте ппсеетата си да деффекират пред нашите врати, в парковете и градините, по улиците и не чистите след от вратителните си пссетта. Само на частния си имот, който иска да си гледа каквото иска. Без право да стъпва на обществен или чужд имот. Котките на съседите ми влизат в градината и оставят минирано също!

    18:22 26.09.2025

  • 4 хмм

    0 0 Отговор
    За евроатланците животните са по-важни от човека.

    18:51 26.09.2025