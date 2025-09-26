Децата, израснали с кучета, са по-защитени от астма

Децата, които растат в дом с куче, са с близо два пъти по-ниска вероятност да развият астма в ранна възраст, сочи ново проучване, представено на Конгреса на Европейското респираторно дружество в Амстердам. В същото време присъствието на котка в дома не показва подобен ефект.

Изследователи от болницата „Sick Children“ в Торонто анализирали прахови проби от домовете на 1050 бебета на възраст между три и четири месеца и проследили здравето им до петгодишна възраст. За този период 6,6% от децата били диагностицирани с астма.

Анализът показал, че бебетата, изложени на по-високи нива на алергена Can f1 – протеин, отделян в кожата и слюнката на кучетата – имат 48% по-нисък риск от развитие на заболяването. Освен това те показали по-добра белодробна функция, измерена чрез стандартен тест за количеството въздух, издишан за една секунда след дълбоко вдишване. Защитният ефект бил особено изразен при деца с по-висок генетичен риск за влошена белодробна функция.

В същото изследване не е открита връзка между излагането на котешки алергени или бактериални ендотоксини и риска от астма. „Докато котешките алергени не показаха ефект, експозицията на кучешки алергени бе свързана с подобрена белодробна функция и по-нисък риск от астма,“ заяви д-р Джейкъб Маккой, автор на проучването. Според него механизмът все още не е ясен, но ранният контакт с алергена вероятно предотвратява сенсибилизация, възможно чрез влияние върху микробиома в носа или чрез промени в имунната система.

Астмата е сред най-често срещаните хронични заболявания в детска възраст, като честотата ѝ е най-висока в първите четири години от живота. Тя възниква вследствие на сложни взаимодействия между генетични фактори и фактори на средата като инфекции, алергии и замърсяване на въздуха.

Д-р Ерол Гайлард, председател на експертната група по детска астма и алергия към Европейското респираторно дружество, коментира, че резултатите са „потенциално добра новина за семействата с кучета“, но са необходими допълнителни изследвания, за да се разбере дългосрочното въздействие върху детските бели дробове.

От организацията Asthma and Lung UK посочиха, че досега често се е препоръчвало премахване на домашните любимци при деца с хрипове или риск от алергична астма. „Новите данни, че куче у дома може да намали риска от астма, са интересни, но трябва да разберем какво точно прави кучетата различни“, заяви изпълнителният директор Сара Слийт. Тя подчерта, че липсата на достатъчно инвестиции в белодробните изследвания остава сериозен проблем и е необходимо спешно финансиране за по-добро разбиране на причините и лечението на астмата.

На същия конгрес бе представена и нова технология за диагностика на рак на белия дроб. Роботизирана бронхоскопска система, използвана съвместно с компютърен томограф, позволява достигане и вземане на проби от много малки тумори в труднодостъпни части на белия дроб. При тест сред 78 пациенти лекарите успели да достигнат и биопсират над 84% от туморите с новата техника, в сравнение с едва 23% при традиционните методи. Технологията, оценявана на около един милион евро, може да допринесе за по-ранна диагностика и по-ефективно лечение на белодробния рак.