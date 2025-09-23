Новини
Здраве »
Медицина »
Д-р Николова обясни защо пием страшно много антибиотици

Д-р Николова обясни защо пием страшно много антибиотици

23 Септември, 2025 09:29 720 11

  • антибиотици-
  • ваксини-
  • д-р гергана николова

Няма тежко и леко заболяване, никой не знае как един вирус може да се развие, коментира лекарят

Д-р Николова обясни защо пием страшно много антибиотици - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Октомври е най-подходящото време за поставяне на противогрипна ваксина, защото имунната система ще има достатъчно време да създаде добра защита. Това коментира в "Денят започва" по БНТ общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова.

По думите ѝ ваксината може да се сложи и през декември, стига да е налична в аптечната мрежа.

"Трудно убеждаваме пациентите в необходимостта да се ваксинират. Може да имаме най-модерните технологии, но по отношение на ваксините сме горе-долу в 19 век, защото ни е страх от това постижение на медицината. Няма тежко и леко заболяване, има вирус, който е в организма и никой не може да каже как ще се развие и до какви усложнения би могъл да допринесе. Затваряме училища, затваряме детски градини, ние се може би единствената държава, която вместо да си ваксинира децата, обявява грипна епидемия за две седмици".

Ковид задълбочи съществуващите антиваксинационни настроения у нас, коментира още лекарят и обясни, че за грипа има и назални ваксини, които също предпазват децата. За пациентите над 65 години противогрипните ваксини са безплатни - достатъчно е те да се обадят на своите лични лекари.

Има такава ваксинационна програма и за пневмококи и макар хората да се страхуват от тази болест, не се ваксинират срещу нея. Д-р Гергана Николова призова хората да се информират и за ваксината срещу човешкия папиломавирус, тъй като е заболяване, което причинява рак и засяга все по-млади хора.

Употребяваме страшно много антибиотици, защото не поставяме достатъчно ваксини, посочи още тя.

"Когато не сме защитени от респираторните инфекции, те отварят път на бактериалните. Наслагват се, получават се усложнения. Много говорим за антимикробна резистентност, а след 20 години, когато наистина ще имаме нужда да се лекуваме с антибиотици, просто тези щамове на вирусите ще бъдат резистентни. Другата драма е, че някои медикаменти не се взимат за целия период за който са издадени. Ако един антибиотик е изписан за пет дни и на втория ден настъпи подобрение, пациентът решава, че не трябва да го взима повече и следващия път, когато вдигне температура, решава, че антибиотикът е първото, което ще вземе. За съжаление, българинът е убеден, че неговата температура се лекува единствено и само с антибиотик".


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 1 Отговор
    аз нищо не пия, и не пуша, че и по жени не ходя

    09:32 23.09.2025

  • 2 Селянин

    11 2 Отговор
    Пием защото ги изписват.
    Изписват ги защото търговците дават бонуси на лекарите за количества.
    Търговците дават бонуси, защото фарма компаниите гонят постоянен растеж на продажбите.
    Фарма компаниите гонят постоянен растеж, защото ги натискат акционерите.
    Акционерите ги натискат защото им трябват повече кинти за бЕло.

    09:35 23.09.2025

  • 3 12340

    7 0 Отговор
    Ами, тогава, вие лекарите, предписвайте отвара от у. ви глави за пневмония и трипер, както хекимините преди 150 години!

    09:42 23.09.2025

  • 4 честен ционист

    4 9 Отговор
    Ако имаше длъжност лична лекарка на нацията, то тая лелка би била достоен кандидат за нея.

    09:44 23.09.2025

  • 5 в казана с жабите и гущерите

    5 0 Отговор
    Как лъже само за пари, само да и свирнат от НПО-то и тича към студиото.

    Коментиран от #7

    09:46 23.09.2025

  • 6 абе къде е Кунчо бе

    4 0 Отговор
    пневмококи не е болест, Гергице.

    09:48 23.09.2025

  • 7 И аз се чудих

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "в казана с жабите и гущерите":

    няма ли други лекари, които да ни информират и напътстван, та само тази ни показват по телевизиите, ама не се сетих, че НПО стои зад нея.

    Коментиран от #8

    09:59 23.09.2025

  • 8 в казана с жабите и гущерите

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "И аз се чудих":

    Ти така сигурно си се сетил да прочетеш декларацията за съгласие, скед като си боцнал вече?

    Коментиран от #10

    10:03 23.09.2025

  • 9 Ваксини

    4 0 Отговор
    та ваксини. Едно си баба знае, това си баба бае. Не е разбрала още, че въпросът с ваксините е компрометиран. Дори Европейската комисия наскоро призна, че са допуснати пропуски за страничните явления от Ковид ваксините. Най-добре е да се кротне с агитацията и да остави хората да се доверят на личните си лекари, дали да се ваксинират или не.

    10:18 23.09.2025

  • 10 Въобще

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "в казана с жабите и гущерите":

    не съм се боцкал ! Но много около мен, които се боцкаха, въпреки това се разболяха, а други се чудят, че се чешат там където не ги сърби...

    10:21 23.09.2025

  • 11 Ха ха

    1 0 Отговор
    Тая бращолеви глупости.Какви ваксини да бием на децата като всички те са боклуци.Едно време да неби да имаше такива а децата бяха здрави.

    11:12 23.09.2025