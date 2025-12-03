3 декември: Международният ден на хората с увреждания

На 3 декември 2025 г. светът отбелязва Международния ден на хората с увреждания – дата, въведена от ООН през 1992 г. с цел да насърчи приобщаването, равните възможности и достъпа до здравеопазване и услуги за милиони хора по света. Тази година темата поставя особен фокус върху необходимостта страните да ускорят изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да предприемат реални мерки за премахване на бариерите, които продължават да ограничават качеството им на живот.
Повече от 1,3 милиарда души живеят с увреждания
Според последния доклад на Световната здравна организация за 2025 г., над 1,3 млрд. души – или приблизително една шеста от населението на планетата – живеят с някакъв тип увреждане. За мнозинството достъпът до здравни услуги, образование, работа и социална подкрепа остава затруднен.
Данните на СЗО показват, че хората с увреждания имат три пъти по-висок риск да бъдат отказани от медицинска услуга и почти двойно по-висок риск да изпаднат в бедност заради здравни разходи.
Новите предизвикателства през 2025 г.
Годината е белязана от редица глобални теми, които силно засягат тази група от населението:
-
Дигитализация на здравеопазването – Увеличеното използване на телемедицина и електронни платформи помага на много пациенти, но същевременно разкрива и неравенствата: липса на достъпни интерфейси за хора със зрителни или моторни увреждания, липса на обучени специалисти и адаптирани услуги.
-
Възстановяване след пандемичните години – Според доклад на UNICEF голяма част от рехабилитационните програми, преустановени по време на пандемията, все още не са възстановили пълния си капацитет. Това води до забавяне на терапии и изоставане в развитието при деца.
-
Психично здраве – През 2025 г. ООН отбелязва изразено увеличение на депресивни състояния и тревожност сред хора с хронични увреждания, предизвикано от социална изолация, ограничен достъп до услуги и дискриминационни практики.
Фокус върху достъпната среда и роботизираната рехабилитация
Един от ключовите акценти тази година е върху развитието на технологиите, които могат да подпомогнат възстановяването и самостоятелността на хората с увреждания. Нови разработки в областта на роботизираните екзоскелети и помощните устройства позволяват на възрастни и деца с двигателни затруднения да преминават през по-ефективна рехабилитация.
Европейската комисия съобщи през 2025 г., че удвоява финансирането за иновации в сектора, включително програми за достъпно здравеопазване и интелигентни помощни системи.
Българският контекст: напредък и липси
У нас Международният ден на хората с увреждания традиционно се отбелязва с дискусии, инициативи и кампании. През 2025 г. Министерството на здравеопазването обяви, че стартира национална програма за:
-
разширяване на достъпа до рехабилитация в отдалечени райони,
-
подобряване на достъпността на болничните заведения,
-
стандарти за дигитална достъпност в здравните приложения.
Въпреки това, според неправителствени организации, остават сериозни проблеми: недостиг на логопеди, психолози и рехабилитатори, ниска социална подкрепа и затруднен достъп до специализирано образование.
Какво цели честването през 2025 г.?
Основната цел на Международния ден на хората с увреждания е да напомни, че приобщаването не е еднократна акция, а постоянен процес. Посланието на ООН за 2025 г. е категорично: никой не трябва да бъде изключван от достъпа до здраве, образование и възможности за развитие.
Съвременните технологии, политиките за равнопоставеност и обществената ангажираност могат да превърнат това послание в реалност — но само ако бъдат приложени устойчиво и с мисъл за всички.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кирил
11:58 03.12.2025
2 От мааллата
12:11 03.12.2025
3 1488
12:14 03.12.2025
4 1488
12:15 03.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.