3 декември: Международният ден на хората с увреждания

На 3 декември 2025 г. светът отбелязва Международния ден на хората с увреждания – дата, въведена от ООН през 1992 г. с цел да насърчи приобщаването, равните възможности и достъпа до здравеопазване и услуги за милиони хора по света. Тази година темата поставя особен фокус върху необходимостта страните да ускорят изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да предприемат реални мерки за премахване на бариерите, които продължават да ограничават качеството им на живот.

Повече от 1,3 милиарда души живеят с увреждания

Според последния доклад на Световната здравна организация за 2025 г., над 1,3 млрд. души – или приблизително една шеста от населението на планетата – живеят с някакъв тип увреждане. За мнозинството достъпът до здравни услуги, образование, работа и социална подкрепа остава затруднен.

Данните на СЗО показват, че хората с увреждания имат три пъти по-висок риск да бъдат отказани от медицинска услуга и почти двойно по-висок риск да изпаднат в бедност заради здравни разходи.

Новите предизвикателства през 2025 г.

Годината е белязана от редица глобални теми, които силно засягат тази група от населението:

Дигитализация на здравеопазването – Увеличеното използване на телемедицина и електронни платформи помага на много пациенти, но същевременно разкрива и неравенствата: липса на достъпни интерфейси за хора със зрителни или моторни увреждания, липса на обучени специалисти и адаптирани услуги.

Възстановяване след пандемичните години – Според доклад на UNICEF голяма част от рехабилитационните програми, преустановени по време на пандемията, все още не са възстановили пълния си капацитет. Това води до забавяне на терапии и изоставане в развитието при деца.

Психично здраве – През 2025 г. ООН отбелязва изразено увеличение на депресивни състояния и тревожност сред хора с хронични увреждания, предизвикано от социална изолация, ограничен достъп до услуги и дискриминационни практики.

Фокус върху достъпната среда и роботизираната рехабилитация

Един от ключовите акценти тази година е върху развитието на технологиите, които могат да подпомогнат възстановяването и самостоятелността на хората с увреждания. Нови разработки в областта на роботизираните екзоскелети и помощните устройства позволяват на възрастни и деца с двигателни затруднения да преминават през по-ефективна рехабилитация.

Европейската комисия съобщи през 2025 г., че удвоява финансирането за иновации в сектора, включително програми за достъпно здравеопазване и интелигентни помощни системи.

Българският контекст: напредък и липси

У нас Международният ден на хората с увреждания традиционно се отбелязва с дискусии, инициативи и кампании. През 2025 г. Министерството на здравеопазването обяви, че стартира национална програма за:

разширяване на достъпа до рехабилитация в отдалечени райони,

подобряване на достъпността на болничните заведения,

стандарти за дигитална достъпност в здравните приложения.

Въпреки това, според неправителствени организации, остават сериозни проблеми: недостиг на логопеди, психолози и рехабилитатори, ниска социална подкрепа и затруднен достъп до специализирано образование.

Какво цели честването през 2025 г.?

Основната цел на Международния ден на хората с увреждания е да напомни, че приобщаването не е еднократна акция, а постоянен процес. Посланието на ООН за 2025 г. е категорично: никой не трябва да бъде изключван от достъпа до здраве, образование и възможности за развитие.

Съвременните технологии, политиките за равнопоставеност и обществената ангажираност могат да превърнат това послание в реалност — но само ако бъдат приложени устойчиво и с мисъл за всички.