Новини
Здраве »
Здравеопазване »
Един болен от грип вече заразява петима

3 Януари, 2026 08:30 749 8

  • грип-
  • заразени-
  • трифон-
  • вълков

Д-р Трифон Вълков: Супергрипът не е по-тежък

Един болен от грип вече заразява петима - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

След края на празничните дни и връщането на децата в класните стаи, здравните експерти отчитат нов ръст на респираторните заболявания. В студиото на „Събуди се“ инфекционистът д-р Трифон Вълков обясни, че ситуацията е очаквана, но изисква повишено внимание заради високата заразителност на доминиращия в момента грипен вирус.

Ръст на заболеваемостта

Според д-р Вълков в момента огромна част от преминалите през кабинетите са с оплаквания от дихателните пътища. „Около една втора до две трети от пациентите са с някаква респираторна симптоматика. Съвсем очаквано е, съдейки от струпването на доста хора на едно място около празниците и връщането на децата в училище, да се отчете една завишена заболеваемост“, посочи той.

Данните показват, че в близо 90% от случаите се доказва вариантът H3N2 на грип тип А. Въпреки стряскащото име лекарят внесе уточнение: „По никакъв начин не можем да го определим точно като "супергрип", защото той не протича по-тежко. Тук говорим за по-лесно предаваем вирус“.

Основната разлика е в скоростта, с която болестта се разпространява. „Средно при грипа репродуктивното число е около три-четири човека. При този нов вариант на грипа това число е малко по-високо – някъде около четири и половина до пет души“, поясни инфекционистът.

Един от най-критичните моменти при този вирус е времето, в което човек става опасен за околните, без дори да подозира. „Човек е заразен поне 24 часа преди появата на симптомите. Тогава човек не изпитва никакви симптоми, но тогава той е максимално заразен“, предупреди д-р Вълков. Самият период на отделяне на вируса след проявата на болестта обикновено продължава между 5 и 7 дни.

Лекарят подчерта значението на бързата реакция: „Ако лечението със специфичните противовирусни средства бъде стартирано в първите 24 до 48 часа от началото на симптомите, този период на заразност се съкращава изключително много“.

Грипът не е обикновена настинка

Д-р Вълков бе категоричен, че към заболяването не трябва да се подхожда лекомислено, тъй като статистиката за усложненията е тревожна. „Грипът никога не е бил и никога няма да бъде елементарна респираторна инфекция. Грипът има изключително добре подчертан тропизъм към нервната система“, подчерта специалистът.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Годжи

    5 0 Отговор
    Чували има за всички.

    09:04 03.01.2026

  • 2 хмм

    6 0 Отговор
    Няма никакъв грип. Поредното всяване на страх.

    09:09 03.01.2026

  • 3 Аптекар

    5 0 Отговор
    Хи хи хи, очакваме ви, носете ни пари, апчихи

    09:09 03.01.2026

  • 4 гепирал Муфтаджийски

    4 0 Отговор
    Яко ще се мре!

    Обаче този път никой няма да си върже на мошенниците.

    09:10 03.01.2026

  • 5 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Имало го е има го и ще го има .и вакси има юруш ма промоцията ,а сега очакваме и рекламните агенти да почнат пак да квакат ,за да не седят ваксите по хладилниците

    09:15 03.01.2026

  • 6 защо

    3 0 Отговор
    Елементарно! Дайте една седмица "Грипна ваканция" и избягваме епидемия. Но! Колко пари ще загубят някои!! По-добре другата седмица, нали!??

    09:41 03.01.2026

  • 7 Лост

    2 0 Отговор
    Е и?Какво от това.

    09:47 03.01.2026

  • 8 женерал Черен мундир

    1 0 Отговор
    Яко ще се мре!

    09:54 03.01.2026