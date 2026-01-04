Новини
Нов грипен щам изправя България пред прага на епидемия

4 Януари, 2026 17:14 1 034 15

Най-уязвимите групи остават децата и хората над 65-годишна възраст. Към момента обаче Националната програма за профилактика осигурява безплатни ваксини единствено за пенсионерите

България е изправена пред прага на сериозна грипна епидемия веднага след края на празничните дни. Здравните власти отчитат рязко покачване на случаите, провокирано от навлизането на нов, по-заразен вариант на вируса, който атакува агресивно в затворени колективи.

Докато здравната система се готви за натиск, родителите са принудени да финансират сами защитата на децата си, въпреки препоръките на експертите.

Най-уязвимите групи остават децата и хората над 65-годишна възраст. Към момента обаче Националната програма за профилактика осигурява безплатни ваксини единствено за пенсионерите. Целта на Министерството на здравеопазването (МЗ) е да достигне 35% покритие сред възрастните през тази година.

За децата, които са основни разпространители на вируса в семейството, държавна подкрепа липсва.

"Миналата година имаше епидемия в групата на сина ни. Имаше деца, които стигнаха до болница, а моят син не се разболя", разказва Снежа Станин пред bTV. Тя е сред родителите, които избират да платят, за да предпазят семейството си.

Финансовата бариера пред масовата имунизация на децата е сериозна. Една противогрипна ваксина струва между 24 и 30 лева в аптечната мрежа. Тъй като при първа имунизация на малки деца се изискват две дози, разходът за едно семейство надхвърля 50-60 лева на дете.

Въпреки разходите, лекарите настояват, че превенцията е икономически по-изгодна.

"Една ваксина струва около 30 лева. Лечението дори на неусложнен грип излиза 4–5 пъти по-скъпо", коментира педиатърът д-р Александър Атанасов. Той предупреждава за чести усложнения при най-малките, включително тежки ушни инфекции и пневмонии, които водят до хоспитализация.

Данни на британските здравни власти показват, че ваксинирането на деца до 5 години може да намали общите случаи на грип в обществото с до 38%, а при учениците до 16 години ефектът достига до 97% спад на заболеваемостта.

От Министерството на здравеопазването признават проблема и търсят решение.

"Трябва да намерим възможност и децата да бъдат ваксинирани. Обмисля се и вариант това да стане като профилактична дейност към пакета на НЗОК", заяви д-р Кремена Пармакова от МЗ. Промяната обаче няма да влезе в сила за настоящия сезон, оставяйки хиляди семейства пред избора – да платят или да рискуват усложнения от новия щам.


  • 1 Теория на конспирацията

    12 0 Отговор
    Даже закъсняхте,шевай 6а в б9оклуците.Онзи ден,небето над Пловдив и Хасково беше като шахматно поле

    17:16 04.01.2026

  • 2 Да Не

    5 0 Отговор
    Почваме !!!

    17:16 04.01.2026

  • 3 Шок и ужас

    13 0 Отговор
    Цирка с ваксините отдавна свърши.

    Коментиран от #11

    17:17 04.01.2026

  • 4 кой му дреме

    8 0 Отговор
    бог да пази българите
    от еСС и ОТАН

    17:26 04.01.2026

  • 5 Ваксините

    9 0 Отговор
    са превенция а не панацея. Времето за ваксинация приключи в края на ноември 2025 г. Да се ваксинираш сега е равнозначно да налееш шише спирт в горящата камина.

    17:26 04.01.2026

  • 6 хихи

    5 0 Отговор
    "--Тъй като при първа имунизация на малки деца се изискват две дози 50-60 лева на дете...."

    Вие сигурни ли сте в това което пишете??

    Коментиран от #8

    17:28 04.01.2026

  • 7 Истина

    7 0 Отговор
    В юрозоната няма щамове, няма грипове !

    17:29 04.01.2026

  • 8 Дайте

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "хихи":

    в ойро !

    17:30 04.01.2026

  • 9 Коментиращ

    8 0 Отговор
    С любезното съдействие на урсулите, фаш-зер и продажното бг правителство!
    За началниците на горните, свобода за народите е мръсна дума, затова трябва да се затяга примката около вратовете на европейците, да плащат за укрия и за бъдещите "случайни" вируси и грипове!!!

    И така докато народите на стария континент най-накрая се осъзнаят, че ги ползват като морски свинчета и не тропнат с крак срещу управляващите ги античовеци!!!

    17:31 04.01.2026

  • 10 Съгласен

    2 0 Отговор
    А дали е така, кой ще ни каже. Единствено Кантарът.

    17:31 04.01.2026

  • 11 Цирка свърши

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шок и ужас":

    но касите за билети още работят:) Още ме побиват тръпки от КПП-тата, зелените сертификати и всички останали глу-пос-ти които ни натресоха глобалистите.

    17:34 04.01.2026

  • 12 Шестопръстната Ръка

    3 0 Отговор
    Шестопръстната ръка идва със спринцофка левро...

    17:38 04.01.2026

  • 13 проф. Кантаров

    1 0 Отговор
    Ковида го лекувам с греяна рикия, за по-тежък грип - греяно вино също помага.

    18:01 04.01.2026

  • 14 Вакханалията !

    2 0 Отговор
    Вакханалията !

    За Фармацевтите !

    И Докторите !

    Започва !

    18:02 04.01.2026

  • 15 ген. Годжи

    1 0 Отговор
    Ще се мре! Яко ще се мре!

    18:03 04.01.2026