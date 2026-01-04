Нов грипен щам изправя България пред прага на епидемия

България е изправена пред прага на сериозна грипна епидемия веднага след края на празничните дни. Здравните власти отчитат рязко покачване на случаите, провокирано от навлизането на нов, по-заразен вариант на вируса, който атакува агресивно в затворени колективи.

Докато здравната система се готви за натиск, родителите са принудени да финансират сами защитата на децата си, въпреки препоръките на експертите.

Най-уязвимите групи остават децата и хората над 65-годишна възраст. Към момента обаче Националната програма за профилактика осигурява безплатни ваксини единствено за пенсионерите. Целта на Министерството на здравеопазването (МЗ) е да достигне 35% покритие сред възрастните през тази година.

За децата, които са основни разпространители на вируса в семейството, държавна подкрепа липсва.

"Миналата година имаше епидемия в групата на сина ни. Имаше деца, които стигнаха до болница, а моят син не се разболя", разказва Снежа Станин пред bTV. Тя е сред родителите, които избират да платят, за да предпазят семейството си.

Финансовата бариера пред масовата имунизация на децата е сериозна. Една противогрипна ваксина струва между 24 и 30 лева в аптечната мрежа. Тъй като при първа имунизация на малки деца се изискват две дози, разходът за едно семейство надхвърля 50-60 лева на дете.

Въпреки разходите, лекарите настояват, че превенцията е икономически по-изгодна.

"Една ваксина струва около 30 лева. Лечението дори на неусложнен грип излиза 4–5 пъти по-скъпо", коментира педиатърът д-р Александър Атанасов. Той предупреждава за чести усложнения при най-малките, включително тежки ушни инфекции и пневмонии, които водят до хоспитализация.

Данни на британските здравни власти показват, че ваксинирането на деца до 5 години може да намали общите случаи на грип в обществото с до 38%, а при учениците до 16 години ефектът достига до 97% спад на заболеваемостта.

От Министерството на здравеопазването признават проблема и търсят решение.

"Трябва да намерим възможност и децата да бъдат ваксинирани. Обмисля се и вариант това да стане като профилактична дейност към пакета на НЗОК", заяви д-р Кремена Пармакова от МЗ. Промяната обаче няма да влезе в сила за настоящия сезон, оставяйки хиляди семейства пред избора – да платят или да рискуват усложнения от новия щам.