Нов грипен щам изправя България пред прага на епидемия

България е изправена пред прага на сериозна грипна епидемия веднага след края на празничните дни. Здравните власти отчитат рязко покачване на случаите, провокирано от навлизането на нов, по-заразен вариант на вируса, който атакува агресивно в затворени колективи.
Докато здравната система се готви за натиск, родителите са принудени да финансират сами защитата на децата си, въпреки препоръките на експертите.
Най-уязвимите групи остават децата и хората над 65-годишна възраст. Към момента обаче Националната програма за профилактика осигурява безплатни ваксини единствено за пенсионерите. Целта на Министерството на здравеопазването (МЗ) е да достигне 35% покритие сред възрастните през тази година.
За децата, които са основни разпространители на вируса в семейството, държавна подкрепа липсва.
"Миналата година имаше епидемия в групата на сина ни. Имаше деца, които стигнаха до болница, а моят син не се разболя", разказва Снежа Станин пред bTV. Тя е сред родителите, които избират да платят, за да предпазят семейството си.
Финансовата бариера пред масовата имунизация на децата е сериозна. Една противогрипна ваксина струва между 24 и 30 лева в аптечната мрежа. Тъй като при първа имунизация на малки деца се изискват две дози, разходът за едно семейство надхвърля 50-60 лева на дете.
Въпреки разходите, лекарите настояват, че превенцията е икономически по-изгодна.
"Една ваксина струва около 30 лева. Лечението дори на неусложнен грип излиза 4–5 пъти по-скъпо", коментира педиатърът д-р Александър Атанасов. Той предупреждава за чести усложнения при най-малките, включително тежки ушни инфекции и пневмонии, които водят до хоспитализация.
Данни на британските здравни власти показват, че ваксинирането на деца до 5 години може да намали общите случаи на грип в обществото с до 38%, а при учениците до 16 години ефектът достига до 97% спад на заболеваемостта.
От Министерството на здравеопазването признават проблема и търсят решение.
"Трябва да намерим възможност и децата да бъдат ваксинирани. Обмисля се и вариант това да стане като профилактична дейност към пакета на НЗОК", заяви д-р Кремена Пармакова от МЗ. Промяната обаче няма да влезе в сила за настоящия сезон, оставяйки хиляди семейства пред избора – да платят или да рискуват усложнения от новия щам.
1 Теория на конспирацията
17:16 04.01.2026
2 Да Не
17:16 04.01.2026
3 Шок и ужас
Коментиран от #11
17:17 04.01.2026
4 кой му дреме
от еСС и ОТАН
17:26 04.01.2026
5 Ваксините
17:26 04.01.2026
6 хихи
Вие сигурни ли сте в това което пишете??
Коментиран от #8
17:28 04.01.2026
7 Истина
17:29 04.01.2026
8 Дайте
До коментар #6 от "хихи":в ойро !
17:30 04.01.2026
9 Коментиращ
За началниците на горните, свобода за народите е мръсна дума, затова трябва да се затяга примката около вратовете на европейците, да плащат за укрия и за бъдещите "случайни" вируси и грипове!!!
И така докато народите на стария континент най-накрая се осъзнаят, че ги ползват като морски свинчета и не тропнат с крак срещу управляващите ги античовеци!!!
17:31 04.01.2026
10 Съгласен
17:31 04.01.2026
11 Цирка свърши
До коментар #3 от "Шок и ужас":но касите за билети още работят:) Още ме побиват тръпки от КПП-тата, зелените сертификати и всички останали глу-пос-ти които ни натресоха глобалистите.
17:34 04.01.2026
12 Шестопръстната Ръка
17:38 04.01.2026
13 проф. Кантаров
18:01 04.01.2026
14 Вакханалията !
За Фармацевтите !
И Докторите !
Започва !
18:02 04.01.2026
15 ген. Годжи
18:03 04.01.2026