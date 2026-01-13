Бургас на ръба на грипна епидемия

Бургас навлезе в предепидемична обстановка заради рязко нарастване на случаите на грип и остри респираторни заболявания. Данните на здравните власти показват, че градът е само на крачка от обявяване на грипна епидемия, съобщава БГНЕС.

За периода 5-11 януари в областта са регистрирани 356 случая на грип и ОРЗ, съобщиха от РЗИ-Бургас.

По техни данни прагът за предепидемичен период е 329 случая, което означава, че отчетените стойности вече го надхвърлят.

От здравната инспекция уточняват, че решението за обявяване на грипна епидемия не се базира само на броя заболели.

От значение са още заетостта на болничните легла, постъпилите пациенти в детските отделения, както и посещаемостта на учебните заведения. Обобщената информация се събира и анализира ежедневно.

Покачването на заболеваемостта вече се усеща осезаемо в аптечната мрежа. Фармацевти в Бургас отчитат повишено търсене на противовирусни препарати и бързи тестове за грип, като към момента наличности има, но интересът е значително по-голям в сравнение с края на миналата година.

Основното търсене е насочено към медикаменти за лечение на грип, докато продуктите за коронавирус остават на заден план.

Темата тревожи и родителите. Сред тях се коментира възможността за преминаване към онлайн обучение, каквото вече беше въведено в други градове. Макар мярката да се приема трудно, мнозина я определят като необходима при евентуално влошаване на ситуацията.

Личните лекари потвърждават, че в страната доминира нов, мутирал вариант на грипния вирус – AH3N2, който се разпространява по-бързо и частично заобикаля имунната защита. Грипът протича рязко – с внезапно повишаване на температурата, силна отпадналост, главоболие и втрисане.

Медиците предупреждават, че самолечението крие рискове, особено за деца, възрастни хора и пациенти с хронични заболявания.

Здравните специалисти препоръчват ограничаване на контактите, носене на маски в градския транспорт и лечебните заведения, редовно проветряване и навременна консултация с лекар при първи симптоми.

Очаква се в следващите дни да стане ясно дали Бургас официално ще бъде обявен за грипна епидемия – решение, което ще зависи от развитието на заболеваемостта в следващите дни.