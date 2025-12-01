Ирански знаменитости бяха арестувани на празненство, на което е сервиран алкохол

Най-малко седем популярни ирански актьори и актриси бяха задържани от полицията, след като се включиха в празненство за рождения ден на техен колега, където е сервиран алкохол, предаде ДПА, съобщи БТА,
Полицията е конфискувала 38 литра алкохол по време на операцията, съобщи новинарската агенция Фарс.
Седемте знаменитости, чиито имена не се съобщават, по-късно са били освободени под гаранция.
Консумацията на алкохол е строго забранена в Ислямската република, но въпреки това напитки често се сервират на частни празненства.
Полицейските сили често се насочват към „неислямски“ частни събирания. Домакините и гостите обикновено се задържат, а след това освобождават след плащане на глоби.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пенсионер
12:56 01.12.2025
2 пешо дамджаната
12:57 01.12.2025
3 Въпрос
Коментиран от #7
13:07 01.12.2025
4 Трол
13:08 01.12.2025
5 Някой
А Иран ни се сочи за враг - щото така ни казва големия брат.
Коментиран от #6
13:16 01.12.2025
6 Опорка
До коментар #5 от "Някой":Примерите са безброй. Руснаците издумкат някой бункер, пълен с натовски военни - аууу ужас какъв геноцид и варварщина. Евереите избиват хиляди жени и деца в болници - мълчание.
13:27 01.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.