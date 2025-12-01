Ирански знаменитости бяха арестувани на празненство, на което е сервиран алкохол

Най-малко седем популярни ирански актьори и актриси бяха задържани от полицията, след като се включиха в празненство за рождения ден на техен колега, където е сервиран алкохол, предаде ДПА, съобщи БТА,

Полицията е конфискувала 38 литра алкохол по време на операцията, съобщи новинарската агенция Фарс.

Седемте знаменитости, чиито имена не се съобщават, по-късно са били освободени под гаранция.

Консумацията на алкохол е строго забранена в Ислямската република, но въпреки това напитки често се сервират на частни празненства.

Полицейските сили често се насочват към „неислямски“ частни събирания. Домакините и гостите обикновено се задържат, а след това освобождават след плащане на глоби.