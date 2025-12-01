Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Ирански знаменитости бяха арестувани на празненство, на което е сервиран алкохол

Ирански знаменитости бяха арестувани на празненство, на което е сервиран алкохол

1 Декември, 2025 12:52 930 7

  • иран-
  • алкохол-
  • ислям

Полицията е конфискувала 38 литра алкохол по време на операцията

Ирански знаменитости бяха арестувани на празненство, на което е сервиран алкохол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко седем популярни ирански актьори и актриси бяха задържани от полицията, след като се включиха в празненство за рождения ден на техен колега, където е сервиран алкохол, предаде ДПА, съобщи БТА,

Полицията е конфискувала 38 литра алкохол по време на операцията, съобщи новинарската агенция Фарс.

Седемте знаменитости, чиито имена не се съобщават, по-късно са били освободени под гаранция.

Консумацията на алкохол е строго забранена в Ислямската република, но въпреки това напитки често се сервират на частни празненства.

Полицейските сили често се насочват към „неислямски“ частни събирания. Домакините и гостите обикновено се задържат, а след това освобождават след плащане на глоби.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пенсионер

    9 7 Отговор
    Може ли нормален човек да живее в тази страна Иран?

    12:56 01.12.2025

  • 2 пешо дамджаната

    10 4 Отговор
    малее какво тежко престъпление срещу психично-болната религия пак че не са ги разстреряли… и после искате да живеем с тия в една общност?!?!?

    12:57 01.12.2025

  • 3 Въпрос

    8 4 Отговор
    Ка-Путин като ходи там, какво му сервират?

    Коментиран от #7

    13:07 01.12.2025

  • 4 Трол

    6 0 Отговор
    38 литра при нас полицаите конфискуват само за добър ден.

    13:08 01.12.2025

  • 5 Някой

    8 2 Отговор
    Същото би се случило в Саудитска Арабия. Но за там мълчите, защото СА за сега се водят по акъла на САЩ. Все пак, ще налеят 300 млрд в икономиката им - индулгенция, един вид.
    А Иран ни се сочи за враг - щото така ни казва големия брат.

    Коментиран от #6

    13:16 01.12.2025

  • 6 Опорка

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Примерите са безброй. Руснаците издумкат някой бункер, пълен с натовски военни - аууу ужас какъв геноцид и варварщина. Евереите избиват хиляди жени и деца в болници - мълчание.

    13:27 01.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания