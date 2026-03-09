Мъж загина при пожар в дома си в Старозагорско

Мъж на 53 години е загинал при пожар в къща в старозагорското село Братя Кунчеви.

На 08.03.2026г., в 21:55 часа, в Първо РУ-Стара Загора е получен сигнал от 45-годишен мъж, че гори къща в селото.

На място са изпратени екипи Първо РУ и РСПБЗН-Стара Загора.

По време на гасителната дейност в една от стаите на къщата е установено тяло на мъж, установена е самоличността му – 53-годишен.

Установено е още, че вследствие на пожара е изгоряла малка част от дъсчен под, възглавница и дюшек е обгорял.

Образувано е досъдебно производство по чл.331, ал.3, вр. ал.1, във вр. чл.330, ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.