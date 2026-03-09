Fiat подготвя евтин 7-местен кросоувър

След загадъчен тийзър в социалните медии от Fiat, придружен от фразата „Направете място за всички“ и видео, показващо отпечатъци от мечка в снега, италианската марка почти потвърди, че следващото ѝ голямо представяне ще бъде на 7-местен SUV. Докато мнозина очакваха „Giga Panda“ или възродената „Multipla“, последните следи сочат към ново име, потенциално Fiat Grizzly.

Fiat отвори портал за обратна връзка, където феновете могат да гадаят новия член на семейството, но името „Grizzly“ носи известна логика. То следва конвенцията за наименуване с „животни”, но подсказва за много по-голям модел. Позициониран като пряк конкурент на Dacia Jogger и своя братовчед Citroën C3 Aircross, Grizzly ще бъде най-достъпният 7-местен автомобил в портфолиото на Stellantis.

Ако името Grizzly намери място в гамта на марката, то ще бъде третият основен стълб на новото „глобално семейство“ на Fiat, базирано на платформата Stellantis Smart Car. Очаква се дължина от приблизително 4,4 до 4,5 метра, което отразява размерите на Opel Frontera. Верен на стратегията на Fiat за „свобода на избора”, Grizzly ще дебютира с 1,2-литров мек хибрид (136 к.с.) и изцяло електрическа версия с батерия от 44 kWh или 54 kWh, с пробег от около 300–400 км.

Въпреки че първоначалното пускане на пазара ще бъде с предно задвижване, за да се намалят разходите, концепцията Grande Panda 4x4 вече доказа, че системата e-AWD (чрез заден електрически мотор) е съвместима с тази платформа, като потенциално може да се появи като „Grizzly 4x4” през 2027 година.

Стилът на Grizzly ще бъде „увеличена“ версия на Grande Panda. Очакват се същите пикселни LED графики, вдъхновени от 80-те години, табло „Bambox“, изработено от рециклирани материали, и квадратна, изправена стойка, която максимизира вътрешния обем. Името „Grizzly“ подсилва тази здравина, като се отдалечава от странната визия на Multipla в полза на по-„приключенска“ естетика.

Ако Fiat следва традиционния си ритъм, официалното представяне ще се състои през лятото на 2026 година – вероятно заедно с купе версия „Fastback“ на същата платформа. Цените на хибридния модел се очаква да бъдат около 25 000 евро, а цената на електрическия модел малко под 27 000 евро. Макар „Giga Panda“ да остава силен вътрешен кандидат, тийзърът с „отпечатъци в снега“ подсказва, че Fiat е готов да приеме име, което да показва надмощие в сегмента.