Лекари предупреждават: Внимавайте с пиенето на "безалкохолен" алкохол!

12 Януари, 2026 16:01 1 511 5

Смятан за по-здравословна алтернатива или заместител на питиетата, безалкохолният алкохол всъщност крие тайни вреди за здравето

Лекари предупреждават: Внимавайте с пиенето на "безалкохолен" алкохол! - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Безалкохолните напитки, имитиращи вкуса на бира, вино или спиртни изделия, все по-често се възприемат като по-здравословна алтернатива на алкохола. Медицински експерти обаче предупреждават, че тези продукти не са напълно безрискови и в определени случаи могат да имат неблагоприятни последици за здравето.

Според специалисти по зависимости, проблемът при част от безалкохолните напитки е, че те възпроизвеждат изключително точно вкуса, аромата и ритуала на консумация на алкохол. Доцент Иън Хамилтън от Университета в Йорк посочва, че именно тази прилика може да стимулира апетита за истински алкохол. Макар напитките да не съдържат етилов спирт, те могат да действат като психологически „спусък“, особено при хора с изграден навик или зависимост.

Допълнителен риск съществува при хора с физическа зависимост от алкохол. За тях внезапното прекратяване на алкохолната консумация, дори когато е заменена с безалкохолни аналози, може да доведе до тежки абстинентни симптоми, включително гърчове и животозастрашаващи усложнения. Медиците подчертават, че подобни случаи изискват лекарски контрол и не бива да се подценяват.

Безалкохолните напитки могат да бъдат проблематични и от хранителна гледна точка. Диетолози предупреждават, че част от тях съдържат значителни количества захар, сравними с тези в подсладените безалкохолни напитки. Това може да предизвика резки колебания в кръвната захар, енергийни спадове и храносмилателен дискомфорт, особено при хора с инсулинова резистентност, синдром на раздразненото черво или реактивна хипогликемия.

Друг често пренебрегван аспект е съдържанието на подсладители. Сорбитолът и ксилитолът, използвани за подобряване на вкуса, са безопасни за повечето хора, но при чувствителни индивиди могат да причинят подуване, газове и разстройство. Някои безалкохолни „спиртни“ напитки съдържат също кофеин, зелен чай или концентрирани билкови екстракти, които могат да повлияят негативно на съня, ако се консумират вечер.

Специалистите напомнят и за т.нар. „здравен ореол“ около безалкохолните алтернативи – погрешното възприятие, че щом не съдържат алкохол, те автоматично са полезни. В действителност калорийното им съдържание при някои вина и коктейли без алкохол е сравнимо с това на подсладените напитки, което ограничава потенциалните им ползи при контрол на теглото.

Заключението на експертите е, че безалкохолните алтернативи могат да бъдат полезен инструмент за намаляване на алкохолната консумация, но не са универсално решение. При хора с анамнеза за зависимост, метаболитни нарушения или чувствителна храносмилателна система е препоръчително употребата им да бъде умерена и съобразена с индивидуалното здравословно състояние, а при съмнение – обсъдена с медицински специалист.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    15 0 Отговор
    "безалкохолен алкохол" е като "непорочно зачатие" или "безсимптомен вирус"

    все еврейски приказки за лека нощ

    16:03 12.01.2026

  • 2 Чао

    4 0 Отговор
    Това не важи за мен защото аз обичам да се напишат.😀

    16:11 12.01.2026

  • 3 Жеко

    3 0 Отговор
    Затова само Heineken 0.0 - всичко друго е овкусена имитация на бира.

    Коментиран от #5

    16:35 12.01.2026

  • 4 язе

    1 0 Отговор
    затова пия алкохолен алкохол за да не внимавам

    16:50 12.01.2026

  • 5 Файърфлай

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Жеко":

    Безалкохолната "Хайнекен" е кисела,не става."Туборг" е много добра,чешката "Бакалар" е супер и нашата "Загорка" не е лоша.Но...въпрос на вкус.Наздраве !

    17:29 12.01.2026