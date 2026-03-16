Лекари алармират: Болезнените афти могат да са симптом на рак

Афтите в устната кухина са често срещано оплакване и в повечето случаи преминават спонтанно в рамките на една до две седмици. В редки случаи обаче подобни симптоми могат да бъдат признак на сериозно заболяване. Такъв е случаят с 62-годишната Марго Блеър от шотландския град Дъмфрис, при която продължителни афти се оказват ранна проява на злокачествено заболяване.

Първите симптоми се появяват през 2022 г., когато Блеър започва да получава болезнени афти в устата. В началото те изглеждат като обичайни лезии на устната лигавица – състояние, което много хора изпитват периодично. При нея обаче те не изчезват напълно и започват да се появяват отново в продължение на месеци, а впоследствие и години. Жената не обръща особено внимание на проблема, тъй като води активен начин на живот – не пуши, тренира редовно и рядко консумира алкохол.

По думите ѝ нищо не е подсказвало сериозен здравословен проблем. „Мислех, че просто съм човек, който получава повече афти от обичайното“, разказва тя.

През май 2025 г. обаче състоянието ѝ се влошава. Появяват се нови афти, а езикът ѝ започва да се подува значително. Болката постепенно се засилва и започва да се разпространява от челюстта към бузите и главата. Жената усеща, че езикът ѝ е необичайно подут и болезнен, което я кара да потърси помощ от стоматолог.

След серия изследвания лекарите установяват, че става дума за Плоскоклетъчен карцином на езика – форма на Рак на устната кухина. Сред симптомите, които предшестват диагнозата, са бели лезии по езика и болезнени афти, които не заздравяват седмици наред.

„Бях в шок. Никой не иска да чуе подобна диагноза, а когато става дума за рак в устата, това е особено тежко“, казва Блеър.

След поставянето на диагнозата тя преминава през допълнителни изследвания в Dumfries and Galloway Royal Infirmary, включително магнитнорезонансна томография, компютърна томография и биопсия. Резултатите показват, че заболяването вече се е разпространило.

Лечението включва две хирургични операции на езика, както и отстраняване на засегнати лимфни възли в областта на шията. В резултат от интервенциите остава белег с дължина около 12 сантиметра. Жената изпитва затруднения при говорене, а вкусовите ѝ усещания се променят трайно.

По думите ѝ храните вече имат напълно различен вкус. Сладките продукти са почти непоносими, а други храни се възприемат като прекалено солени. „Шоколадът има неприятен вкус, а сладоледът е като да ядеш парче масло“, описва тя.

След операциите Блеър преминава и шестседмичен курс на интензивна лъчетерапия в онкологичния център The Beatson West of Scotland Cancer Centre в Глазгоу. По думите ѝ лечението е изключително тежко. Заради болката при хранене и трудностите при преглъщане тя губи около 10 килограма телесно тегло.

Няколко седмици след приключване на терапията състоянието ѝ постепенно се подобрява. Възстановяването на устната кухина е приблизително на 70 процента, но вкусовите усещания са възстановени едва наполовина. Все още не е ясно дали способността ѝ да усеща сладък вкус ще се възстанови напълно.

След преживяното Блеър се стреми да повиши обществената осведоменост за ранните симптоми на рак на устната кухина, които често се пренебрегват. По думите ѝ много хора подценяват продължителните афти, защото те са често срещано явление.

Според данни на Националната здравна служба на Великобритания ракът на устната кухина може да засегне различни структури, включително венците, езика, вътрешната страна на бузите и устните. Заболяването може да се развие при всеки, но рискът се увеличава с възрастта, като повечето случаи се диагностицират при хора между 66 и 70 години.

Сред известните рискови фактори са тютюнопушенето, прекомерната употреба на алкохол, излагането на ултравиолетова радиация и отслабената имунна система. Медицинските специалисти предупреждават, че симптоми като афта, която не заздравява повече от три седмици, необяснима загуба на тегло или промени в гласа изискват медицинска оценка.

Редовните стоматологични прегледи са ключови за ранното откриване на заболяването, а всяка промяна в устната кухина, която продължава повече от две седмици, не бива да бъде пренебрегвана.