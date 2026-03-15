Немска овчарка надуши рак в стопанката си и ѝ спаси живота

Жителка на британското село Хедкорн твърди, че дължи живота си на необичайното поведение на своята немска овчарка, която според нея е помогнала за ранното откриване на рак на белия дроб с безпогрешния си нюх.

Колин Фъргюсън разказва, че през 2015 г. нейното куче Инка започнало да проявява странно поведение. Животното настойчиво подушвало дъха ѝ и реагирало видимо неспокойно, сякаш усеща нещо необичайно. Въпреки че първоначалните медицински прегледи не показали проблем, кучето продължило да проявява същата реакция.

„Инка буквално се мръщеше, когато се приближаваше до лицето ми. Изглеждаше така, сякаш усеща нещо нередно“, разказва Фъргюсън пред британски медии. В крайна сметка 60-годишната жена решила да настоява за по-задълбочени изследвания, включително пълно сканиране на тялото.

Резултатът се оказал неочакван – лекарите открили тумор в белия дроб с размер приблизително колкото топка за голф. По думите на пациентката тя не е имала характерните симптоми на заболяването. „Нямах никакви признаци, освен постоянна умора, която отдавах на възрастта и на работата си с тийнейджъри“, казва тя.

През юни 2015 г. туморът е отстранен хирургично, а заболяването е диагностицирано в ранен стадий. Според лекарите ранното откриване е било ключово за успешното лечение. По данни на Световната здравна организация ракът на белия дроб остава една от водещите причини за смъртност от онкологични заболявания в света, като често се диагностицира късно именно заради липсата на ранни симптоми.

Случаят с уникалното обоняние на Инка съвсем не е изолиран. Зачестяват научните изследвания върху способността на кучетата да откриват заболявания чрез мирис. Учени от Medical Detection Dogs във Великобритания и от Американския национален институт по здравеопазване установяват, че кучетата могат да разпознават специфични летливи органични съединения, които се отделят от човешкия организъм при определени заболявания, включително различни видове рак.

Няколко клинични проучвания показват, че обучени кучета могат да откриват рак на белия дроб, гърдата, простатата и дори някои форми на диабет с точност, която в някои случаи достига над 90 процента. Изследователи от University of Pennsylvania например съобщават, че обучени кучета са успели да разпознаят проби от пациенти с рак на белия дроб чрез мирис на дъха им.

Британските медии припомнят и друг сходен случай, при който домашно куче сигнализирало за наличие на тумор в гърдата на своята стопанка. Животното започнало необичайно настойчиво да докосва и натиска определена област на гърдите ѝ, което я подтикнало да потърси медицинска помощ. По-късно лекарите потвърдили ранен стадий на рак на гърдата.

Специалистите подчертават, че подобни случаи не бива да се възприемат като медицинска диагностика, но подчертават изключителните обонятелни способности на кучетата. Смята се, че животните разполагат с до 300 милиона обонятелни рецептори – многократно повече от човека – което им позволява да улавят минимални химични промени в човешкото тяло.

Днес Колин Фъргюсън е в ремисия и води нормален живот. Тя остава убедена, че именно реакцията на нейното куче я е накарала да настоява за изследвания, които в крайна сметка са довели до навременната диагноза. „Ако не беше Инка, вероятно никога нямаше да разбера навреме“, казва тя.