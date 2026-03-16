Черният дроб може да се омазни и увреди и без консумация на алкохол

Черният дроб е един от най-важните органи в човешкото тяло и изпълнява стотици жизненоважни функции – от филтриране на токсини и обработване на хранителни вещества до регулиране на метаболизма и подпомагане на храносмилането. Въпреки ключовата му роля, здравето на черния дроб често остава пренебрегвано, докато не се появят първите симптоми на заболяване. През последните години състояния като Мастна чернодробна болест стават все по-разпространени, основно вследствие на фактори, свързани с начина на живот и метаболитните нарушения. Много хора обаче продължават да имат погрешна представа за механизмите на развитие на заболяването и за ежедневните навици, които могат да повлияят на функцията на черния дроб.

Анестезиологът и специалист по интервенционална медицина на болката Кунал Суд представя няколко ключови факта за чернодробното здраве в публикация, споделена в Instagram на 10 март. Във видеото той обяснява как се натрупват мазнини в черния дроб, какви рискове носи омазненият черен дроб и как фактори като хранене и телесно тегло влияят върху функцията на органа.

Според д-р Суд омазнен черен дроб може да се развие и при хора, които не консумират алкохол. В много случаи причината е метаболитна дисфункция, свързана с Инсулинова резистентност. При това състояние се засилва разграждането на мазнините в мастната тъкан, което води до освобождаване на свободни мастни киселини, които достигат до черния дроб. Там те постепенно се натрупват под формата на триглицериди в чернодробните клетки.

Лекарят уточнява, че състоянието, известно като метаболитно свързана стеатозна чернодробна болест, може да се развие дори при минимална или липсваща консумация на алкохол. Инсулиновата резистентност увеличава притока на мастни киселини към черния дроб, което води до натрупване на мазнини в хепатоцитите.

Д-р Суд обръща внимание и на факта, че стандартните чернодробни ензими невинаги показват наличието на заболяване. Показатели като AST и ALT се повишават основно при активно увреждане на чернодробните клетки. Натрупването на мазнини или бавно развиващата се фиброза може да протича без значително повишение на тези ензими, което означава, че нормалните лабораторни резултати не изключват мастна чернодробна болест. Според някои проучвания до около половината от пациентите със заболяването могат да имат нормални стойности на тези показатели.

Висцералната мастна тъкан също играе важна роля в развитието на чернодробни увреждания. Тя отделя възпалителни молекули в кръвта и доставя свободни мастни киселини и цитокини, като TNF-α и IL-6, директно към черния дроб чрез порталната циркулация. Този процес може да засили инсулиновата резистентност, да предизвика стрес върху чернодробните клетки и да активира възпалителни механизми, които постепенно могат да доведат до развитие на стеатохепатит.

Друг важен фактор е консумацията на напитки с високо съдържание на захар, особено фруктоза. Според д-р Суд фруктозата се метаболизира основно в черния дроб, където стимулира процеса на синтез на мастни киселини от излишната захар. Тези мастни киселини се превръщат в триглицериди и се натрупват в чернодробните клетки, което увеличава риска от мастна чернодробна болест.

Специалистът подчертава и значението на контрола върху телесното тегло. Според клиничните препоръки намаляване на телесното тегло с около 5 до 10 процента може значително да намали количеството мазнини в черния дроб и да подобри инсулиновата чувствителност. По-голяма загуба на тегло може да доведе до още по-съществено подобрение на чернодробната функция и намаляване на възпалението.