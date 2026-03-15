Масово изследват новородените у нас за 3 редки заболявания

15 Март, 2026 08:17 743 73

Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Очаква се до няколко дни да започне масово изследване на новородените у нас за още три редки заболявания - имунни дефицити, муковисцидоза и спинална мускулна атрофия.

Скринингът трябваше да започне преди година, но средствата за реактиви и консумативи бяха отпуснати през февруари, припомня БНР.

Изследването за редки заболявания на новородени у нас става чрез взимане на капка кръв от петата и обработването на пробите в две специализирани лаборатории – в Майчин дом и в столичната Детска болница. В момента бебетата се изследват само за три заболявания – фенилкетонурия, вроден хипотиреоидизъм и вродена надбъбречнокорова хиперплазия. Към тях ще бъдат добавени още три, обясни министър Околийски:

"Масовият неонатален скрининг, както знаем, има големия шанс да открива максимално рано проблема и да започне своевременно лечение, което да подобри прогнозата за израстване в добро здраве и качеството на живот на тези деца".

През следващата седмица ще бъде подготвена логистиката на новите видове изследвания, а резултатите от тях ще бъдат въвеждани в националната здравноинформационна система. За този скрининг са предвидени над 1,5 милиона евро.


  • 3 До къде ли ?

    2 0 Отговор
    До къде ли ?

    Ще ни Доведе !Алчноста !

    Днес ?

    08:38 15.03.2026

  • 31 Само

    0 1 Отговор
    да се освободят полети до марс, и за там ще ги изстрелят за изследване.

    08:49 15.03.2026

  • 73 Българин

    0 0 Отговор
    Само луд може да вярва на "съвременната медецина"!!!

    09:08 15.03.2026