Лекар посочи идеалното време за първо кафе и описа закуската си

Д-р Роб Галоуей обясни кога е най-доброто време за пиене на кафе и закуска, за да се чувствате по-добре, предаде Daily Mail.

Според общопрактикуващият лекар идеалното време за първата си чаша кафе приблизително 25-30 минути след събуждане. Той сподели, че след като стане от леглото, изпива чаша вода, мие зъбите си, прави лека десетминутна тренировка и след това си налива чаша кафе.

„Популярният съвет, че не трябва да се пие кафе един час след събуждане, се основава на неразбиране на хормоналните ни процеси. През първите 60 минути нивата на кортизол в организма се повишават, а кофеинът уж пречи на този процес. Всъщност, любителите на кафе развиват толерантност към това вещество и с течение на времето то спира да влияе върху покачването на кортизола“, каза лекарят.

Специалистът твърди, че след чаша кафе се чувства достатъчно енергичен, за да завърши 30-минутна кардио тренировка. След това се къпе и закусва едва час по-късно.

„Опитвам се да ям в рамките на 90 минути след събуждане, когато апетитът ми се задейства“, каза Галоуей. Той казва, че яде яйца, извара и голяма порция овесени ядки с горски плодове, ядки и семена.