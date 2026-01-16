Новини
Лекар посочи идеалното време за първо кафе и описа закуската си

16 Януари, 2026 08:31 1 236 2

Специалистът твърди, че след чаша кафе се чувства достатъчно енергичен, за да завърши 30-минутна кардио тренировка

Лекар посочи идеалното време за първо кафе и описа закуската си - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Д-р Роб Галоуей обясни кога е най-доброто време за пиене на кафе и закуска, за да се чувствате по-добре, предаде Daily Mail.

Според общопрактикуващият лекар идеалното време за първата си чаша кафе приблизително 25-30 минути след събуждане. Той сподели, че след като стане от леглото, изпива чаша вода, мие зъбите си, прави лека десетминутна тренировка и след това си налива чаша кафе.

„Популярният съвет, че не трябва да се пие кафе един час след събуждане, се основава на неразбиране на хормоналните ни процеси. През първите 60 минути нивата на кортизол в организма се повишават, а кофеинът уж пречи на този процес. Всъщност, любителите на кафе развиват толерантност към това вещество и с течение на времето то спира да влияе върху покачването на кортизола“, каза лекарят.

Специалистът твърди, че след чаша кафе се чувства достатъчно енергичен, за да завърши 30-минутна кардио тренировка. След това се къпе и закусва едва час по-късно.

„Опитвам се да ям в рамките на 90 минути след събуждане, когато апетитът ми се задейства“, каза Галоуей. Той казва, че яде яйца, извара и голяма порция овесени ядки с горски плодове, ядки и семена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грую

    4 1 Отговор
    я пием каве след ракийцата. нажмулим се и накрая дай ино каве. и сабалянка може

    08:43 16.01.2026

  • 2 д-р Пенкилерски

    3 0 Отговор
    Бре,бре,бре,бре...."Голяма" новина, "голямо" "научно откритие". И какъв е този лекар? По какво е специалист? Мери кръвното на бабичките ли? Бре,бре,бреи,бре.....

    08:56 16.01.2026