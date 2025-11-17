Ендокринолог: Пропускането на закуската не е опасно за здравето

Ендокринологът Рикардо Барозу заявява, че пропускането на закуска не води до здравословни проблеми. Той разкрива истинското въздействие на първото хранене за деня върху благосъстоянието в интервю за Metropoles.

„Инсулиновата резистентност и наддаването на тегло не се появяват, защото пропускате закуска рано сутрин“, обясни Барозу. Той добавя, че това, което човек яде първо след пропускане на първото хранене, е много по-важно. „Ако е балансирано и съдържа здравословни съставки, няма нищо лошо в отлагането на закуската“, отбелязва лекарят.

Колегата му Густаво Франклин подчерта, че много хора използват липсата на глад сутрин като извинение, за да компенсират по-късно с бърза храна, сладкиши или прекомерна консумация на въглехидрати. Тези храни са нездравословни и се отразяват негативно на здравето, ако се консумират не само на закуска, но и на всяко друго хранене, предупреди лекарят.