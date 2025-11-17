Новини
Ендокринолог: Пропускането на закуската не е опасно за здравето

17 Ноември, 2025 06:46 540 3

  • закуска-
  • пропускане-
  • ендокринолог-
  • рикардо барозу

Много хора използват липсата на глад сутрин като извинение, за да компенсират по-късно с бърза храна, сладкиши или прекомерна консумация на въглехидрати

Ендокринолог: Пропускането на закуската не е опасно за здравето - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ендокринологът Рикардо Барозу заявява, че пропускането на закуска не води до здравословни проблеми. Той разкрива истинското въздействие на първото хранене за деня върху благосъстоянието в интервю за Metropoles.

„Инсулиновата резистентност и наддаването на тегло не се появяват, защото пропускате закуска рано сутрин“, обясни Барозу. Той добавя, че това, което човек яде първо след пропускане на първото хранене, е много по-важно. „Ако е балансирано и съдържа здравословни съставки, няма нищо лошо в отлагането на закуската“, отбелязва лекарят.

Колегата му Густаво Франклин подчерта, че много хора използват липсата на глад сутрин като извинение, за да компенсират по-късно с бърза храна, сладкиши или прекомерна консумация на въглехидрати. Тези храни са нездравословни и се отразяват негативно на здравето, ако се консумират не само на закуска, но и на всяко друго хранене, предупреди лекарят.


  • 1 Факти

    2 1 Отговор
    Поредните глу пости , от устата на специалист !

    06:52 17.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 1 Отговор
    Могу "полезна"статия за ГМО смартФОНбройлери.

    07:00 17.11.2025

  • 3 Тулупий

    0 0 Отговор
    Също както и нередовното пиене. Закуската пропускат предимно тези, които стават на обяд.

    07:11 17.11.2025