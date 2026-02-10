Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кофеинът може да предпази мозъка от заболявания и увреждане

10 Февруари, 2026 17:31 1 157 6

Учените подчертават, че има по-сигурни начини за предпазване от деменция

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Пиенето на няколко чаши кафе или чай дневно може да помогне за запазване на мозъчната функция и за предотвратяване на деменция, става ясно от изследване, публикувано в научното списание JAMA и Ройтерс.

Хората с най-висок дневен прием на кафе, съдържащо кофеин, са показали с 18 процента по-нисък риск от развитие на деменция в сравнение с тези с най-нисък прием на кафе, показват резултатите от проучването, базирано на отговорите на 132 000 възрастни в САЩ, проследени в рамките на четири десетилетия пише БТА.

Изследването установява също, че участниците с най-висок прием на кофеинови напитки са имали по-нисък дял (с близо 2 процентни пункта) на проблеми с паметта или мисленето в сравнение с хората с най-нисък прием. Резултатите са били сходни и при консумацията на чай, съдържащ кофеин.

Въпреки че резултатите са окуражаващи, проучването не доказва, че кофеинът предпазва мозъка, подчертават учените. „Мащабът на ефекта на кофеина, ако изобщо има такъв, е малък и има други, по-добре документирани начини за защита на когнитивната функция с напредване на възрастта“, казва в изявление ръководителят на изследването д-р Даниел Ван от Харвардското медицинско училище.

Факторите, свързани с по-нисък риск от деменция, включват физическа активност, здравословно хранене и адекватен сън, показват предишни изследвания.

„Нашето проучване демонстрира, че консумацията на кафе или чай с кофеин може да бъде едно от парчетата от този пъзел“, каза Ван. Положителните резултати са най-силно изразени при участниците, които консумират две до три чаши кафе с кофеин или една до две чаши чай с кофеин дневно, съобщават изследователите.

Участниците, които пият кафе с кофеин, показват и по-добри резултати при някои обективни тестове за когнитивна функция.

Необходими са допълнителни изследвания, за да се потвърдят факторите и механизмите, отговорни за тези констатации, посочват учените. Те отбелязват също, че биоактивните съставки в кафето и чая, като кофеин и полифеноли, се очертават като възможни фактори, които намаляват възпалението и увреждането на нервните клетки, като същевременно предпазват от когнитивен упадък, пише още Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Малцовото уиски е за предпочитане,ама ако Събина настоява ,няма да споря с нея за кофеина.

    Коментиран от #2

    17:41 10.02.2026

  • 2 БОЙС ТУ МЕН

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Началник,
    Явно си прежалил м.о.ч.а.
    Щом от самагон вече пиеш уиййски...ийес

    17:51 10.02.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    Във Великобритания деменцията е широко разпространена, пък пият чай и то хубав. Има някакво противоречие.

    Коментиран от #4

    17:57 10.02.2026

  • 4 Тоалетната хартия

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Солкото и кофеин да приемаш, при сбъркано ДНК непомага!!!

    18:01 10.02.2026

  • 5 Може

    0 0 Отговор
    , може най вече в тъпите ви тикви.

    18:30 10.02.2026

  • 6 Кофеина отнема

    0 0 Отговор
    калция от тялото и получаваш Остеопороза,т.е. умен си,но се чупиш лесно,после отиваш при ортопед,който за 800€(не се покриват от Здравната каса) те заковава с никелови (съпротивлението на никела е равно на съпротивлението на човешкото тяло)планки ,така умните трябва винаги да имат около1500€ в наличност за аварийни ремонти на човешкото тяло.

    19:10 10.02.2026