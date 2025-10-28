Диетолог: Нежеланието за закуска е признак на хормонален дисбаланс

Загубата на интерес към храната сутрин може да е свързана с хормонален дисбаланс - по конкретно с повишени нива на кортизол, основният хормон на стреса, заяви диетологът Натали Бъроуз от Университета на Уорчестър, САЩ пред Daily Mail.

Експертът обясни, че по време на сън тялото използва глюкозните резерви, съхранявани в черния дроб. Когато тези резерви се изчерпят, надбъбречните жлези започват да отделят кортизол, за да поддържат нивата на кръвната захар. Този хормон ви помага да се събудите, но твърде много от него може да потисне апетита ви.

„Ако се събудите без желание за ядене, това може да показва повишени нива на кортизол“, отбеляза диетологът.

Освен това, сутрин тялото все още изпитва ефектите на мелатонина, хормона на съня, който забавя храносмилането. Изследванията показват, че понякога са необходими един до два часа, за да намалее този хормон и да се появи глад. Експертът добави, че друга често срещана причина за пропускане на закуската може да бъде нарушен циркаден ритъм. Това е името, дадено на вътрешния биологичен часовник, който регулира глада, съня и будността.

За да се възстанови нормалният циркаден ритъм, лекарят препоръча да се излиза навън или да се пусне дневна светлина в стаята в рамките на 30 минути след събуждане. Важно е също така да се поддържа режим на сън и да се избягва заместването на закуската с чаша кафе, тъй като кофеинът увеличава производството на адреналин и създава илюзията за прилив на енергия, като едновременно с това претоварва надбъбречните жлези.

Бъроуз подчерта, че сутрешната умора и желанието за отслабване също не са причини да се пропуска закуската. Според експерта, пропускането на първото хранене за деня може да доведе до колебания в кръвната захар и, противно на очакванията, да затрудни контролирането на теглото.