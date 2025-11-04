Стоматолози изброиха храните и напитките, които най-силно оцветяват зъбния емайл

Оцветяващите съединения в доматите, чая, кафето, виното, плодовете и плодовите сокове оказват най-силно влияние върху цвета на зъбния емайл, посочват британски специалисти по естетична стоматология, цитирани от "Дейли мейл".

Д-р Хана Кинсела от Факултета по стоматология на Ливърпулския университет обяснява, че концентрацията на различни киселини във виното, доматите, плодовете и соковете е доста висока. Тези химични вещества разяждат зъбния емайл и повишават неговата порьозност или броя на микропукнатините и вдлъбнатините, допълва БТА.

"Червеното вино и доматите също така съдържат пигменти като антоциани и танини. Те се прикрепват по-бързо към порьозния емайл, което води до оцветяване на зъбите", казва специалистката, според която силно оцветяващи вещества се съдържат в малините и боровинките, както и в чая и кафето.

Д-р Кинсела препоръчва на хората, загрижени за здравето и белотата на зъбите си, да ограничат консумацията на сокове от тези плодове. Тя напомня, че напитките често съдържат и голямо количество захари, допринасящо за растежа на бактерии, които отделят киселини, разрушаващи зъбния емайл.

Чаят и кафето са богати на танини - полифеноли, придаващи на растенията жълт или кафяв оттенък. Когато танините проникнат в зъбния емайл, зъбите често придобиват зеленикав или сивкав цвят.

Ако пълният отказ от чай и кафе е труден, добавянето на мляко в напитката може да помогне да се сведе до минимум рискът от появата на петна, посочва още стоматоложката.