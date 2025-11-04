Новини
Здраве »
Здравеопазване »
Стоматолози изброиха храните и напитките, които най-силно оцветяват зъбния емайл

Стоматолози изброиха храните и напитките, които най-силно оцветяват зъбния емайл

4 Ноември, 2025 18:31 563 1

  • зъбен емайл-
  • вино-
  • кафе-
  • домати-
  • храни-
  • напитки

Виното, кафето и доматите са сред най-цапащите

Стоматолози изброиха храните и напитките, които най-силно оцветяват зъбния емайл - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Оцветяващите съединения в доматите, чая, кафето, виното, плодовете и плодовите сокове оказват най-силно влияние върху цвета на зъбния емайл, посочват британски специалисти по естетична стоматология, цитирани от "Дейли мейл".

Д-р Хана Кинсела от Факултета по стоматология на Ливърпулския университет обяснява, че концентрацията на различни киселини във виното, доматите, плодовете и соковете е доста висока. Тези химични вещества разяждат зъбния емайл и повишават неговата порьозност или броя на микропукнатините и вдлъбнатините, допълва БТА.

"Червеното вино и доматите също така съдържат пигменти като антоциани и танини. Те се прикрепват по-бързо към порьозния емайл, което води до оцветяване на зъбите", казва специалистката, според която силно оцветяващи вещества се съдържат в малините и боровинките, както и в чая и кафето.

Д-р Кинсела препоръчва на хората, загрижени за здравето и белотата на зъбите си, да ограничат консумацията на сокове от тези плодове. Тя напомня, че напитките често съдържат и голямо количество захари, допринасящо за растежа на бактерии, които отделят киселини, разрушаващи зъбния емайл.

Чаят и кафето са богати на танини - полифеноли, придаващи на растенията жълт или кафяв оттенък. Когато танините проникнат в зъбния емайл, зъбите често придобиват зеленикав или сивкав цвят.

Ако пълният отказ от чай и кафе е труден, добавянето на мляко в напитката може да помогне да се сведе до минимум рискът от появата на петна, посочва още стоматоложката.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цапащи?

    0 0 Отговор
    Ще те изцапа, но няма да нвреди. Е, стоматолозите ще искат да ти избелят зъбките, но след това пък емайлът ти се износил... ела да ти го оправим, много си търкал с четката... а, и зъбен камък имаш, ще го махане, два-три пъти годишно... е, така ше свалим и емайла, но нищо, пак ще дойдеш да го изградим...

    18:53 04.11.2025