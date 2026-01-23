Хората с наднормено тегло имат по-висок риск от заболяване от деменция

Наднорменото тегло значително повишава риска от развитие на деменция в по-късна възраст, сочат нови данни, представени от водещи международни експерти. Проучване, ръководено от University of Bristol, показва, че милиони случаи на деменция биха могли да бъдат предотвратени чрез контрол на телесното тегло и ефективно лечение на високото кръвно налягане.

Резултатите са публикувани в The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism и дават ясен отговор на дългогодишния въпрос дали затлъстяването е пряка причина за деменция или действа косвено чрез други рискови фактори като тютюнопушене и хипертония. Изследването установява директна причинно-следствена връзка между високия индекс на телесна маса (BMI) и съдовата деменция.

Съдовата деменция се развива вследствие на нарушен кръвоток към мозъка, което води до увреждане и загиване на мозъчни клетки. Най-често тя е резултат от стеснение или запушване на малките мозъчни съдове, както и от инсулти, като начинът на живот играе съществена роля.

„В това изследване показваме, че високият BMI и високото кръвно налягане са директни причини за деменция“, заяви д-р Рут Фрике-Шмид, главен лекар и специалист по възрастово обусловени заболявания. По думите ѝ превенцията и лечението на затлъстяването и хипертонията представляват сериозно, но все още недостатъчно използвано средство за ограничаване на риска от деменция.

Екипът е анализирал данни от над 500 000 участници от Дания и Обединеното кралство, представителни за общата популация. Използван е методът на менделова рандомизация, който позволява да се проследи влиянието на генетично предразположение към по-висок BMI, независимо от фактори като тютюнопушене и социална среда. Резултатите показват, че хората с генетична склонност към по-високо тегло имат по-висок риск от съдова деменция.

Около една четвърт от този повишен риск се обяснява с хипертония, което подчертава значението на ранното и ефективно лечение на високото кръвно налягане. „Наднорменото тегло и хипертонията не са просто предупредителни сигнали, а директни причини за деменция. Това ги прави реални и постижими цели за превенция“, допълни д-р Фрике-Шмид.

Първият автор на изследването д-р Лив Тюбьерг Нордестгор от Копенхаген отбеляза, че деменцията засяга около 50 милиона души по света, а възможностите за лечение и превенция остават ограничени. Според нея резултатите ясно показват, че контролът на телесното тегло и кръвното налягане на ниво популация може да намали честотата на съдовата деменция.

Данните идват на фона на нарастващия брой хора с наднормено тегло – във Великобритания близо две трети от възрастните са с наднормено тегло или затлъстяване, тенденция, която вече е свързана със структурни промени в мозъка и повишен риск от болестта на Алцхаймер. Паралелно с това се отчита ръст на случаите на диабет тип 2 и високо кръвно налягане сред хора под 40 години.

Въпреки че новите медикаменти за отслабване, включително Mounjaro и Wegovy, промениха подхода към лечението на затлъстяването, експертите подчертават, че все още няма доказателства, че те предпазват от деменция, ако се прилагат след появата на когнитивни симптоми. Според авторите на проучването ползите са най-вероятни при ранни интервенции.

Междувременно международен експертен панел публикува 56 препоръки, основани на научни доказателства, за намаляване на риска от деменция, като сред водещите мерки са контролът на кръвното налягане и ясните обществени послания за рисковите фактори, върху които хората могат реално да повлияят.