Новини
Здраве »
Хранене и тренировки »
СЗО предупреди: Преработените меса причиняват рак и тежки заболявания

СЗО предупреди: Преработените меса причиняват рак и тежки заболявания

1 Февруари, 2026 20:35 1 128 14

  • преработено месо-
  • рак-
  • заболяване-
  • преработена храна-
  • сзо

Здравната организация свързва риска от рак с консумацията на преработено месо

СЗО предупреди: Преработените меса причиняват рак и тежки заболявания - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Световната здравна организация (СЗО) насочи вниманието към рисковете, свързани с консумацията на преработени месни продукти, като предупреждава, че храни като кренвирши, колбаси, салами и бекон са трайно асоциирани с повишена честота на някои онкологични заболявания. Оценките се базират на актуализирани научни данни, анализирани от Световна здравна организация и нейната специализирана структура Международна агенция за изследване на рака, която периодично преразглежда класификациите на канцерогените.

Според експертните анализи редовният прием на преработено месо е убедително свързан с повишен риск от рак на дебелото черво. Данните показват, че ежедневната консумация на около 50 грама такива продукти увеличава индивидуалния риск от заболяването приблизително от 6 на 7 процента. Макар абсолютното нарастване да изглежда умерено, здравните специалисти подчертават, че при масова и продължителна употреба ефектът върху общественото здраве е значителен.

В дефиницията на СЗО за преработено месо попадат всички видове месо и птици, подложени на технологична обработка с цел удължаване на трайността или подобряване на вкуса – чрез осоляване, опушване, сушене, ферментация или консервиране. Най-често става дума за продукти от свинско и говеждо месо, но също и от птиче, които са широко разпространени в съвременните хранителни режими.

Мащабни метаанализи на стотици епидемиологични проучвания показват, че рискът не се ограничава само до колоректалния рак. Някои изследвания от последните години свързват честата консумация на червено и преработено месо и с повишена вероятност от развитие на рак на панкреаса и простатата. По данни на Cancer Research UK приблизително 20% от случаите на рак на червата във Великобритания се дължат на хранителни фактори, сред които водещо място заема преработеното месо, докато делът му за всички онкологични заболявания е около 3%.

Съвременни проучвания от Университета в Оксфорд, публикувани в BMC Medicine, допълват тази картина, като показват, че хората, които се хранят предимно с растителни храни или консумират риба, но не и месо, имат по-нисък общ риск от развитие на рак. При мъжете, по-специално, се отчита по-ниска честота на рак на простатата сред вегетарианци и пескатарианци в сравнение с редовните консуматори на месо.

Въпреки това позициите на здравните институции срещат критика от страна на месопреработвателната индустрия, която оспорва интерпретацията на част от данните и предупреждава за икономически последици при евентуални регулаторни мерки. Представители на сектора твърдят, че рискът зависи от количеството и цялостния начин на живот, а не от изолирана храна.

Медицинските експерти подчертават, че проблемът не е само в самото месо, а и в съпътстващите го технологични процеси. Преработените продукти често съдържат високи нива на сол, наситени мазнини и добавки като нитрити и нитрати. Макар тези вещества да имат важна роля за безопасността на храните, при определени условия в организма могат да се превърнат в нитрозамини – съединения с доказан канцерогенен потенциал.

СЗО и други международни здравни организации препоръчват ограничаване на преработените и ултрапреработените храни като част от по-широка стратегия за превенция на хроничните заболявания. Диета, богата на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и бобови растения, в съчетание с умерена физическа активност, остава сред най-ефективните и научно обосновани подходи за намаляване на риска от рак и за поддържане на дългосрочно добро здраве.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чао

    10 4 Отговор
    Благодаря за предупреждението но аз обичам да си хапвам каквото обичам пък колкото живея толкова.

    20:37 01.02.2026

  • 2 Аоо

    19 4 Отговор
    СЗО: Яжте принтирани пържоли от насекоми и ще бъдете здрави.

    20:38 01.02.2026

  • 3 Ветеринар

    4 4 Отговор
    Ако си обичате кученцето никога не го хранете със салами наденици кренвирши и всякакви такива бохлуци .Само чисто месо от село!

    20:40 01.02.2026

  • 4 Ройтерс

    8 0 Отговор
    Тогава, ежте непработено месо, от "експери" на СЗО!

    20:41 01.02.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    С две думи, луканка и шпек йок.

    20:42 01.02.2026

  • 6 не научно съчинение

    6 2 Отговор
    Липсата на кремвиши в Африка, повишава смъртността от глад от 6% на 7%.😜

    20:42 01.02.2026

  • 7 Гошо

    9 0 Отговор
    СЗО, а ваксини ще ни пратите ли?

    Коментиран от #10

    20:51 01.02.2026

  • 8 Мнение

    8 0 Отговор
    Същото това СЗО което караше човечеството да се вакса с експерименталки, и което СЗО е спонсорирано от акционерите на Ф-зер, чийто шеф си пишеше лични имейлчета с урсула фон дер анти-ЕС-лайен?!

    Такива античовешки организации като СЗО, трябва да се разпаднат моментално и шефовете им у панделата за гнцд срещу човечеството!

    20:55 01.02.2026

  • 9 Някой

    4 0 Отговор
    Абе 90 годишни казват, че цял живот са живели на месо и сланина. Но пък са яли чисто месо, не такова с нишестета, соеви пълнежи и други "добавки".

    20:57 01.02.2026

  • 10 ООН

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гошо":

    Чакаме SMS от УрсулЪ-ваксинаторката

    20:59 01.02.2026

  • 11 ЯЯАЯЯ

    0 0 Отговор
    СЗО е една паразитна организация, която само констатира, пише доклади, ПРЕЛИВА ОТ ПУСТО В ПРАЗНО и разни лелки и чичковци си получават дебелите заплатки.

    21:04 01.02.2026

  • 12 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Като си вземеш кило свинско и го изпечеш, става 600 грама мръвка.

    21:05 01.02.2026

  • 13 хи хи

    0 0 Отговор
    Щото ковид чорбите са тествани и безопасни.....хи хи хи

    21:07 01.02.2026

  • 14 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Яжте ваксините на Урсула вашата м@@@ Диляна еврейска

    21:11 01.02.2026