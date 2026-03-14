Спешен случай в "Ергенът": Крис се свлече на плажа след физическа надпревара

14 Март, 2026 14:26 903 9

Най-възрастният Ерген бе откаран в болница

Спешен случай в "Ергенът": Крис се свлече на плажа след физическа надпревара
Кадър: btv
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-възрастният участник в романтичното риалити „Ергенът“ – Кристиян ще бъде откаран в болница след внезапно неразположение в следващия епизод на предаването.

Инцидентът се случва след тежко физическо предизвикателство, в което Крис, Стоян и Марин се изправят един срещу друг, за да осигурят лукс на избрани дами от фаворитките си.

Тримата ще премерят сили в необичайна битка, облечени в сватбени костюми. Малко след изпитанието обаче Крис се почувства зле и ще бъде транспортиран в спешното отделение.

Зрителите ще видят как той се свлича на плажа в Шри Ланка – сцена, която първоначално предизвиква сериозно притеснение сред останалите участници и екипа на предаването.

По информация от продукцията не се очаква здравословното му състояние да се влоши трайно. Възможно е обаче физическото натоварване да се е оказало прекалено за организма му.

Крис е най-възрастният сред ергените, но все пак в добра форма, докато най-младият – Марин изглежда най-здрав. Според наблюдатели именно опитът на Крис да се съревновава в бързина и сила със значително по-младите участници може да е довел до претоварване.

Какво точно се е случло с Крис и как се е възстановил ще разберем във вторник вечерта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Да сме коректни

    14 1 Отговор
    Когато един ерген е над 30 години, му се вика "стар ерген", когато е над 40 години - "дърт пергиш".

    Коментиран от #6

    14:29 14.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 лекар

    7 0 Отговор
    зобът не прощава.

    14:43 14.03.2026

  • 4 много се

    2 0 Отговор
    притеснявам за човека , не знам дали ще заспя довечера

    14:48 14.03.2026

  • 5 Това

    3 1 Отговор
    Е лигльо некъв! Два саксофона, и на третия губи съзнание...

    14:57 14.03.2026

  • 6 Не е и ерген

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да сме коректни":

    Той е разведен, даже не се води и ерген. Само в България, на развден мъж, му казват ерген и не е правилно. Необвързан мъж.

    15:10 14.03.2026

  • 7 сигурно е

    0 0 Отговор
    на пико , ако не е спал няколко дни :(

    15:14 14.03.2026

  • 8 мани беги

    2 0 Отговор
    11г. в хамерика си оказват силно влияние ... там водата е кофти, в напитките и храните е бъкано с химия ... вземат добавки и разни хапове постоянно ... химията и стреса са на макс ... ето го резултата ... лошото е, че и тук стана тъй вече от 30г. тук сме химици и мрем кат мухи

    15:28 14.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.