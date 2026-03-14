Спешен случай в "Ергенът": Крис се свлече на плажа след физическа надпревара

Най-възрастният участник в романтичното риалити „Ергенът“ – Кристиян ще бъде откаран в болница след внезапно неразположение в следващия епизод на предаването.
Инцидентът се случва след тежко физическо предизвикателство, в което Крис, Стоян и Марин се изправят един срещу друг, за да осигурят лукс на избрани дами от фаворитките си.
Тримата ще премерят сили в необичайна битка, облечени в сватбени костюми. Малко след изпитанието обаче Крис се почувства зле и ще бъде транспортиран в спешното отделение.
Зрителите ще видят как той се свлича на плажа в Шри Ланка – сцена, която първоначално предизвиква сериозно притеснение сред останалите участници и екипа на предаването.
По информация от продукцията не се очаква здравословното му състояние да се влоши трайно. Възможно е обаче физическото натоварване да се е оказало прекалено за организма му.
Крис е най-възрастният сред ергените, но все пак в добра форма, докато най-младият – Марин изглежда най-здрав. Според наблюдатели именно опитът на Крис да се съревновава в бързина и сила със значително по-младите участници може да е довел до претоварване.
Какво точно се е случло с Крис и как се е възстановил ще разберем във вторник вечерта.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да сме коректни
Коментиран от #6
14:29 14.03.2026
3 лекар
14:43 14.03.2026
4 много се
14:48 14.03.2026
5 Това
14:57 14.03.2026
6 Не е и ерген
До коментар #1 от "Да сме коректни":Той е разведен, даже не се води и ерген. Само в България, на развден мъж, му казват ерген и не е правилно. Необвързан мъж.
15:10 14.03.2026
7 сигурно е
15:14 14.03.2026
8 мани беги
15:28 14.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.