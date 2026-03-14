Спешен случай в "Ергенът": Крис се свлече на плажа след физическа надпревара

Най-възрастният участник в романтичното риалити „Ергенът“ – Кристиян ще бъде откаран в болница след внезапно неразположение в следващия епизод на предаването.

Инцидентът се случва след тежко физическо предизвикателство, в което Крис, Стоян и Марин се изправят един срещу друг, за да осигурят лукс на избрани дами от фаворитките си.

Тримата ще премерят сили в необичайна битка, облечени в сватбени костюми. Малко след изпитанието обаче Крис се почувства зле и ще бъде транспортиран в спешното отделение.

Зрителите ще видят как той се свлича на плажа в Шри Ланка – сцена, която първоначално предизвиква сериозно притеснение сред останалите участници и екипа на предаването.

По информация от продукцията не се очаква здравословното му състояние да се влоши трайно. Възможно е обаче физическото натоварване да се е оказало прекалено за организма му.

Крис е най-възрастният сред ергените, но все пак в добра форма, докато най-младият – Марин изглежда най-здрав. Според наблюдатели именно опитът на Крис да се съревновава в бързина и сила със значително по-младите участници може да е довел до претоварване.

Какво точно се е случло с Крис и как се е възстановил ще разберем във вторник вечерта.