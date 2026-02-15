Новини
Без аптеки в 18 български общини

15 Февруари, 2026 08:33 738 8

Причините са демографски и икономически

Без аптеки в 18 български общини - 1
Снимка: БГНЕС
У нас от години животът в малките населени места става все по-труден и изпълнен с ежедневни рутинни трудности – като например да не можеш да купиш лекарства. В цели 18 общини в страната аптека няма, уточнява Нова телевизия. Причините най-често са демографски и икономически, а резултатът е ясен - всеки с фармацевтичен бизнес логично намира пристан за своята аптека там, където има повече жители, респективно клиенти.

В такова положение от 5 години са и жителите на Невестино, които трябва да пътуват около 15 километра до Кюстендил, за да пазаруват лекарства. Скоро обаче това ще се промени и аптека ще има. Досега в селото разчитали на това, че всеки с всеки в селото се познава. Така често в града се праща човек, който да купува лекарства за тези без транспорт. Случва се и лекарства да се търсят от съседа.

„Най-накрая се споразумяхме с господин Литов от Благоевград. Предложихме му помещение, което отговаря на изискванията, сега се прави малък ремонт в аптеката и очакваме до един месец тя да започне работа”, обясни Йордан Глогов, зам.-кмет на Невестино.

Аптеката ще се намира точно до Спешния център и кабинета на единствения общопрактикуващ лекар в Невестино.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БоюЦиганина

    3 0 Отговор
    Е, много искате! Не може и магистрали, и аптеки навсякъде.

    08:35 15.02.2026

  • 2 хапчи мафия

    1 1 Отговор
    много фабрики, хотели и складове ще горят

    08:40 15.02.2026

  • 3 Групсз

    3 1 Отговор
    "... вие не можете да го боядисате" не виц, а реалност.

    08:53 15.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    И над 400 села БЕЗ НИТО ЕДИН ЖИТЕЛ❗
    "Да ни е честита деКорацията!"

    Коментиран от #6

    08:53 15.02.2026

  • 5 Скачахте

    5 1 Отговор
    Скачахте по площада и искахте демокрация, а получихме мафиотски геноцид. В Китай никой не скача по площада и получиха 35 години, продължаващо благоденствие и развитие на икономиката. В лоша среда, населението намалява. Колко пенсионери, умряха, защото нямат пари за лекарства, дори и аптека да са имали.

    09:10 15.02.2026

  • 6 Озадачен

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Каква демокрация имаш ти, като начело са ти милиционери като Боко и Шиши???

    09:23 15.02.2026

  • 7 Ани

    1 0 Отговор
    В Боровец вне сезона също няма нито лекарски кабинет, нито аптека. Нищо, че хотелите са пълни.

    09:26 15.02.2026

  • 8 Никой

    0 0 Отговор
    Това е много стар проблем - за съжаление. Не е виновен никой - просто хората се местят по градовете - а в селото остават почти никой.

    Това е правилно - защото Града предлага - наука - медицина, образование за децата - изобщо.

    Това е.

    09:31 15.02.2026