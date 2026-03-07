БСП подрежда последните си листи преди изборите. Част от старите имена са под въпрос

БСП подрежда последните си кандидатски листи преди изборите. Днес Националният съвет на партията трябва да утвърди още десет листи и водачите им, но интригата около това кои от досегашните депутати ще намерят място в тях, остава, информират от news.bg.

Припомняме, че искрата за вътрешния конфликт дойде след гласуването на промените в Изборния кодекс в парламента, когато част от депутатите от "БСП - Обединена левица" не спазиха политическото решение на партийното ръководство. Изпълнителното бюро беше призовало парламентарната група да подкрепи президентското вето върху измененията, които ограничават броя на изборните секции извън ЕС до 20.

В пленарната зала обаче осем депутати от БСП гласуваха така, че ветото да бъде отхвърлено. Сред тях са Борислав Гуцанов, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Петър Кънев, Мая Димитрова, Деян Дечев, Иван Иванов и Атанас Зафиров.

След вота председателят на партията Крум Зарков реагира остро и заяви, че действията им представляват нарушение на партийното решение.

"Те не спазиха нарочно политическо решение на Изпълнителното бюро и допринесоха за нарушаването на Конституцията. Това поведение е абсолютно неприемливо и те няма да бъдат депутати от БСП в следващия парламент", заяви Зарков.

На този фон въпросът дали част от тези депутати ще намерят място в листите за изборите остава една от основните интриги преди пленума.

Депутатът Атанас Атанасов коментира, че окончателните решения предстоят.

"Кои ще попаднат в листите финално, ще разберем след пленума. Председателят Крум Зарков беше красноречив по този въпрос, но в крайна сметка колективният орган ще вземе решения", каза той.

Самият Борислав Гуцанов също беше попитан дали очаква да бъде сред кандидатите.

"Изявлението беше еднолично, но трябва да гледаме тенденциите. Политиката е като в любовта - трябват двама. Мисля, че ръката ми ще остане протегната във въздуха, но не приета", заяви той.

Заместник-председателят на парламентарната група на БСП Владимир Георгиев също допусна, че част от спорните имена може да не се появят в листите.

"Знаете, че при нас има няколко варианта - предложение, обсъждане в Националния съвет и в Изпълнителното бюро. Сега ще видим", коментира той и добави, че е чул, че част от депутатите дори сами са заявили, че няма да участват.

Най-кратко на въпроса реагира Кирил Добрев, който заяви с ирония: "Аз отдавна съм изпаднал отвсякъде".

Днешният пленум на БСП трябва да даде окончателен отговор дали партията ще се раздели с част от старите си лица, или ще намери начин да запази вътрешното единство преди изборите.