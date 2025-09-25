РФК София-столична: Аптека без магистър-фармацевт носи риск за здравето

На 25 септември над 4 милиона магистър-фармацевти по света отбелязват своя професионален празник. Световният ден се чества по инициатива на Международната федерация по фармация (FIP), за да подчертае приноса на професията за подобряване на здравето. Как празнуват магистър-фармацевтите в България попитахме маг.-фарм. Димитър Коцев, председател на Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична, и маг.-фарм. Венелин Сапунаров, представител на БФС във FIP.

Г-н Коцев, честит празник!

Честит празник на всички колеги! Желая им здраве, професионални успехи и просперитет. Нека не забравят, че са част от глобалното семейството на над 4 милиона фармацевти, че това е една уважавана и ценена професия по света и че сме сред най-доверените специалисти. Въпреки че не сме ценени в България, продължаваме да сме част от медицинските специалисти у нас и да изпълняваме съвестно своята здравна функция да се грижим за здравето на българското общество.

Как отбелязвате Световния ден на фармацевтите?

Регионална фармацевтична колегия София-столична всяка година отбелязва 25 септември с активности, които да достигнат до пациентите и да насочим вниманието им към ролята на професията ни за здравеопазването. Посланието на деня тази година е: „Мислете за здравето, мислете за магистър-фармацевта“, с което искаме да напомним на хората да мислят за професията ни, когато мислят за здравето си. В аптеките в София има плакати по повод Деня, а също така лекарствата се поставят в хартиени пликове с информация за 25 септември и темата на празника тази година.

Възможно ли е да има аптека без магистър-фармацевт?

По закон не може да съществува аптека без магистър-фармацевт. Само ние можем да сме ръководители на аптека, както и да отпускаме лекарства по лекарско предписание. Но съществуват и нарушения. С цел спестяване на разходи могат да се наемат неквалифицирани лица, които изпълняват роли, изискващи експертизата на обучени магистър-фармацевти. Това може да има дългосрочни пагубни последици. Аптека без магистър-фармацевт носи риск за здравето. Това подкопава качеството и безопасността на грижите, заплашва оптимизацията на лекарствената терапия и излага на риск доверието в здравеопазването. Когато потенциалът ни е използван недостатъчно или сме заменени от неквалифициран персонал, цената не е само финансова, а и човешка. Поради това Световният ден на фармацевтите е възможност да напомним, че инвестирането в магистър-фармацевти е инвестиране в по-здравословно бъдеще за всички. Напомняме на политиците, че за да мислят наистина за здравето, трябва да мислят за магистър-фармацевтите. Питаме ги и дали са необходими магистър-фармацевти, защото постоянно се правят предложения за нормативни промени, които обезценяват професията ни и могат да доведат до нейната девалвация, а с това до рисове за здравето на хората.

Въвеждането на еврото затруднява ли работата в аптеките?

Смяната на лева с еврото ни изправи пред нови предизвикателства. За разлика от магазините, които могат да слагат етикет само на рафта, ние трябва да етикираме с цени всички лекарства, всяка опаковка, включително и тези, които са в шкафове зад гишето. Това е допълнителен труд за колегите, които са пренатоварени и затрупани с множество административни задачи. Освен това разработчиците на аптечен софтуер веднага поискаха допълнително заплащане в размер на стотици левове за актуализация на аптечния софтуер във връзка с въвеждането на еврото и промениха цените на абонаментите си. С това излиза, че цената и трудът за въвеждането на еврото в аптеките се заплащат от нас, магистър-фармацевтите, и никой не ни попита дали ще се справим. Напротив, през юли КЗП от всички търговски обекти обърна първо внимание на аптеките, че ще има санкции за неправилно превалутиране. Това беше озадачаващо, защото цените на лекарствата са регулирани, докато при продуктите и услугите, при които няма регулация на цените, всичко очевидно е било наред, или защото така е по-лесно, се питаме.

Г-н Сапунаров, честит Световен ден на фармацевтите! Защо са необходими магистър-фармацевтите?

Благодаря! Честит празник на магистър-фармацевтите! Желая на колегите да бъдат горди с професията, която са избрали и да следват призванието си. Надявам се, че пациентите днес ще ни поздравят, защото най-щастливи ще бъдем от тяхното признание и уважение.

Относно въпроса Ви - в България мненията са разделени, както всичко останало. На едни им пречим да трупат пари, а други ни подкрепят и се уповават на нашите знания и опит. Както и по света, магистър-фармацевтите сме висококвалифицирани медицински специалисти, които се обучаваме в медицински университети заедно с лекари и дентални лекари. Приемът в специалността ни е много труден и изисква подготовка, обучението ни е дълго и не може да бъде под пет години, защото професията ни е регулирана и важна за опазването живота и здравето на хората. Държавите инвестират много в подготовката на специалисти по лекарствата, нашите семейства също, за да се дипломираме като магистър-фармацевти. Дипломите ни се признават в Европа, Азия и Африка. Но всичко това не устройва някои работодатели в България, които предпочитат по-нискоквалифицирани служители. Поради това, както други медицински съсловия имаме проблем с реализацията, развитието и възнагражденията.

Какво можете да правите в аптеката, освен отпускането на лекарства?

Световните тенденции при колегите със същата квалификация са да ваксинират, проследяват кръвна захар и кръвно налягане, помагат на пациентите да се откажат от вредния навик да пушат, правят скрининг на различни заболявания. За тези дейности се заплаща от държавите, фондовете или пациентите. Целта е да се намали тежестта върху лекарите, които са претоварени и недостатъчни, без с това да бъдат пренебрегнати. Например, противогрипните ваксини се отпускат в аптеките и вместо да се чака пред лекарския кабинет за поставянето им и да се смесват болни и здрави хора, могат с допълнително обучение да се поставят в аптеките от магистър-фармацевти. Също така можем да правим скрининг на хората, които посещават аптеката, но често пъти не стигат до лекарския кабинет, а имат дихателни проблеми, начален стадий на астма или ХОББ, за да могат да овладеят заболяването. Можем да помогнем и при хората в преддиабетно състояние, които си купуват хранителни добавки, да ги идентифицираме и заболяването да бъде установено в ранен стадий и да се спрат възможните усложнения. От тези допълнителни дейности печелят всички – пациентите няма да имат усложнения, здравните каси ще спестяват средства от бъдещи разходи, а магистър-фармацевтите ще използваме пълния си потенциал и ще практикуваме това, за което сме учили и ще се повишат доходите ни. В момента в България от години има тенденции да бъдем превърнати в продавачи, а аптеките от здравни заведения да изглеждат като магазини. Причините са икономическа лакомия и политически лобизъм и поради това магистър-фармацевтите не можем да използваме медицинските си познания, а искат да ни принизят до касиери в големи хранителни вериги. От това пациентите са най-потърпевши, защото здравето е най-ценно и е редно да има качество и висока квалификация за опазването живота и здравето на хората.

Защо бяхте против разкриването на нов фармацевтичен факултет в Бургас?

Защото девалвира професията. Има достатъчно магистър-фармацевти. Само в София има близо 2000, които не работят в аптеки, на фона на Европа, където не достигат. У нас има повече факултети на глава от населението спрямо Европа. Това ще доведе до излишък и безработица след години. Работодателите поддържат тезата, че няма кадри, но не е така. Истината е, че заплащането е ниско и условията на труд в аптеките не отговарят на изискванията на младите хора. Освен натиска от работодателите за обороти, често пъти ставаме обект и на вербална агресия, ако пациентът няма рецепта за лекарства по лекарско предписание и не осъзнава, че по този начин го предпазваме от това да си навреди, но в повечето случаи не ни разбират и се държат агресивно. В други страни магистър-фармацевтите могат да предписва лекарства за често срещани заболявания, както и има варианти за хората с хронични заболявания, когато имат спешна необходимост от лекарства, а нямат достъп до лекаря си – закъснели са, нямат час в близките седмици. Това е простата истина.

Разкажете ни за Световния конгрес по фармация и фармацевтични науки, който се проведе в началото на месеца.

Това е най-голямото фармацевтично събитие в света. Тазгодишният конгрес се проведе в Копенхаген, Дания, и в него участваха над 3400 делегати от 120 държави. Събитието събра фармацевти от различни среди, имаше интересни дискусии, ангажиращи сесии, семинари и презентации, споделени бяха иновативни идеи и най-добри практики. Международната федерация по фармация (FIP) призовава за по-голямо признание на ролята на фармацевтите в глобалната борба срещу хроничните заболявания, тъй като незаразните болести остават водещата причина за предотвратима смърт в света, но фармацевтите все още не сме достатъчно използвани в справянето с тази глобална криза. Федерацията обърна внимание и на ролята на изкуствения интелект, който вече трансформира начина, по който работят фармацевтите.