Висшият директор на Estée Lauder почина внезапно в ръцете на съпруга си

Висшият директор на Estée Lauder почина внезапно в ръцете на съпруга си

7 Март, 2026 12:50 507 3

Кендъл Ашър, който ръководеше луксозни марки като La Mer и Jo Malone, бе описан като енергичен лидер и вдъхновение за екипите си

Висшият директор на Estée Lauder почина внезапно в ръцете на съпруга си - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Висшият изпълнителен директор на Estée Lauder, Кендъл Ашър, почина внезапно в апартамента си в Ню Йорк, в ръцете на съпруга си Уилям Хоу. По думите на Хоу, Ашър е накуцвал в ранните часове на 25 февруари и за броени секунди е изгубил съзнание, пише ladyzone.bg.

„Нямаше пулс, той не реагира, почина в ръцете ми“, споделя 63-годишният Хоу пред „Daily Mail“. Двамата успели да направят само четири крачки към спалнята, преди Ашър да се спре и да издъхне.

Двамата се ожениха в Провинстаун, Масачузетс, през октомври миналата година, след като бяха заедно повече от 12 години. „Той беше малко момче в тялото на голям мъж - обичаше да се смее и да играе, винаги поставяше другите пред себе си“, каза Хоу.

Причината за смъртта на Ашър все още се разследва, като според Хоу съпругът му не е имал здравословни проблеми.

Кендъл Ашър има повече от 25 години опит в козметичната индустрия. Той започва кариерата си в Estée Lauder през 1995 г., преминава през Bobbi Brown Cosmetics и L'Oreal, преди да се върне в компанията през 2007 г. Последно е заемал позицията старши вицепрезидент и генерален мениджър за марките La Mer, Jo Malone и Darphin в Северна Америка.

Ръководителите на Estée Lauder описаха Ашър като „единствен по рода си човек, пълен с енергия и вдъхновение“. Джейн Херцмарк Хюдис, изпълнителен вицепрезидент и главен бранд директор, сподели: „Когато Кендъл влезе в стая, той я осветяваше. Той имаше златно сърце и обичаше нашата компания.“

Тара Саймън, президент на марките в Северна и Южна Америка, го описа като „невероятен лидер, любител на красотата и лукса, щедър ментор и приятел“, който винаги е вдъхвал увереност на екипите си и им е помагал да постигат повече, отколкото са си представяли.



