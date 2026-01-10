Проблеми с рецепти по НЗОК в квартални аптеки

Продължава да има проблем с изпълнението на рецепти по Здравна каса в квартални аптеки в София, посочва БНР.
Според фармацевти все още е затруднен достъпът до информация за предписаните лекарства както за тази, така и за миналата година.
По-рано тази седмица от Касата заявиха, че са съдействали за решаването на софтуерния проблем и че от началото на месеца са изпълнени над 1 милион такива рецепти.
1 глупава наредба
Коментиран от #2
19:46 10.01.2026
2 987
До коментар #1 от "глупава наредба":Проблемът е в поръчителя на софтуера - НЗОК. Програмистите правят това, което им поръчат. Явно техническите задания са сбъркани.
20:22 10.01.2026