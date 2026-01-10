Новини
Проблеми с рецепти по НЗОК в квартални аптеки

Проблеми с рецепти по НЗОК в квартални аптеки

10 Януари, 2026

От Касата заявиха, че са съдействали за решаването на софтуерния проблем

Проблеми с рецепти по НЗОК в квартални аптеки - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Продължава да има проблем с изпълнението на рецепти по Здравна каса в квартални аптеки в София, посочва БНР.

Според фармацевти все още е затруднен достъпът до информация за предписаните лекарства както за тази, така и за миналата година.

По-рано тази седмица от Касата заявиха, че са съдействали за решаването на софтуерния проблем и че от началото на месеца са изпълнени над 1 милион такива рецепти.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 глупава наредба

    1 0 Отговор
    Лекарства няколко вида изписани по протокол от НЗОК на една рецепта (софтуера не разрешава изписването им на различни електронни рецепти, а ги обединява в една), не могат да се взимат от различни аптеки, а трябва да се открие аптека, където ги има всичките заедно, за да се получат.

    Коментиран от #2

    19:46 10.01.2026

  • 2 987

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "глупава наредба":

    Проблемът е в поръчителя на софтуера - НЗОК. Програмистите правят това, което им поръчат. Явно техническите задания са сбъркани.

    20:22 10.01.2026