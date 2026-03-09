Новини
Явор Куюмджиев: Страната ни има запаси от петрол за 30 дни

9 Март, 2026 21:54 850 31

"В момента все още купуваме горива, които са произведени от петрол с предишните цени. Следващите доставки на петрол ще бъдат по новите цени. Покачването ще продължи", прогнозира енергийният експерт

Явор Куюмджиев: Страната ни има запаси от петрол за 30 дни - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Военният конфликт в Близкия изток ескалира, а цените на петрола гонят 120 долара за барел – това е най-голямото поскъпване от над три години и от началото на военната кампания срещу Иран.

Риск за световните доставки на петрол
"Ако тази война продължи по-дълго време, дупката от над 20% в световните доставки на петрол няма от кого да бъде запълнена. Никой не може да започне да произвежда това, което преминаваше през Ормузкия проток. Русия може да увеличи, но не много. Венецуелският петрол е много различен - той не може да бъде преработван в нашите рафинерии. Останалите са малки играчи", коментира енергийният експерт Явор Куюмджиев в предаването "Денят ON AIR".
По думите му продължаването на конфликта може да доведе до още по-големи липси, а на този етап сме "сравнително предпазени от липсата на петрол", но не сме предпазени от покачването на цените.
Откъде идва петролът за България
Куюмджиев отбеляза, че над 80% от петрола, който идва в България, е от Казахстан.

"Нашите запаси от петрол са в рамките на две-три седмици, които се намират в рафинерията. Извън рафинерията няма запаси. Запасите трябва да бъдат за 90 дни. Със сигурност голяма част от тези резерви не се съхраняват в България. Имаме за 30 дни запаси в държавата", заяви Куюмджиев пред Bulgaria ON AIR.
Очаква ли се ново поскъпване на горивата
На въпрос с колко ще поскъпнат горивата у нас, той отговори, че никой няма представа.

"В момента все още купуваме горива, които са произведени от петрол с предишните цени. Следващите доставки на петрол ще бъдат по новите цени. Покачването ще продължи", прогнозира енергийният експерт.


  • 1 Хеми значи вазелин

    13 0 Отговор
    Вчера уж бяха 3 месеца.

    22:01 09.03.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    ИДЕ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 19 АПРИЛ 2026
    .....
    ПЪРВОТО Е ИЗБУХНАЛО НА 20 АПРИЛ 1876
    ......
    ГОСПОД СИ ЗНАЕ РАБОТАТА!

    22:04 09.03.2026

  • 3 Въпрос с колко ще поскъпнат горивата

    6 0 Отговор
    "Той отговори, че никой няма представа."

    Никой, разбира се, освен достопочтените ни петролни магнати. Разигравани като кукли на конци от Банкята и Дебелян...

    22:05 09.03.2026

  • 4 Сталин

    12 2 Отговор
    Аз ви казах стягайте делегация да ходите да целувате Пvткин по шлонга да ви пусне малко нефт да не пукнат цървулите от глад

    22:05 09.03.2026

  • 5 Сталин

    11 4 Отговор
    В САЩ вече започнаха мобилизация и навсякъде по летища и гари може да се видят военни които заминават към поделенията си ,и,и забележете 99% от тях са бели ,и много военни търсят правна помощ да не ходят да умират за ционизма и исраhell,иначе който откаже отива на съд и затвор,същото чака и цървулите,както казва Сатаняху който не иска да мре за ционизма и исраhell е антисемит

    Коментиран от #8

    22:05 09.03.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    11 0 Отговор
    Китай, Япония, Корея - запасите им са за по 200-250 дни!
    Ние по закон трябва да имаме за 90...а то няма и за 30! Екстра сме! Плащай робе!

    22:08 09.03.2026

  • 7 Сталин

    6 5 Отговор
    Бегайте на Кауфланда и лидъла да купувате брашно ,ориз ,картофи и друго което става за ядене докато има и е евтино,защото скоро няма да има и храна ,аз вече имам по 100 кила брашно,ориз,картофи ,боб и други неща за ядене

    22:08 09.03.2026

  • 8 Джуиш Ийгъл

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Иран Никога Няма да има ЯО.

    Коментиран от #12

    22:10 09.03.2026

  • 9 Спекула ,бг!

    1 9 Отговор
    не ви ли омръзна да давате думата на лъжци!Този е московски възпитаник ,ял цял живот на вересия при просиянците.Първо кой нефт е 120$$?такъв няма ,второ ще развържат световния резерв .Никой няма да допусне нефт над 80$!Трето като ще поскъпва после защо сега поскъпва рязко.....Спекула

    22:11 09.03.2026

  • 10 Сталин

    12 0 Отговор
    Значи България има запаси от нефт но не са в България,ако стане криза чакайте от умрял писмо да ви докара нефта в България,който от тези негодници е решил да "пази " нефта на България в друга държава трябва да се арестува за диверсия и национално предателство

    22:12 09.03.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    3 ЕВРО БЕНЗИНА , 3.50 ЕВРО ДИЗЕЛА
    .....
    ОТВСЯКЪДЕ СИ Е
    ЗЕЛЕНА РЕВОЛЮЦИЯ И БЕЗ ПОСКЪПВАНЕ НА СТОКИТЕ

    22:14 09.03.2026

  • 12 Сталин

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Джуиш Ийгъл":

    Иран ще стане Северна Корея на изтока ,вижте как Ким Чен се забавлява като гледа как кошерните плъхове биват наритани

    22:14 09.03.2026

  • 13 Конституционен капан

    3 0 Отговор
    Как се обърнаха нещата, на пипкавите им се е припиквало от кеф, че са взели цялата власт, а се оказва, че този който днес е на власт, рискува да бъде обесен от тълпата. Как се печелят избори с такъв бордюр на врата?

    22:15 09.03.2026

  • 14 ТОЗИ ПОМИЯРНИК СЕ НАРИЧА

    3 1 Отговор
    ДЪРЖАВА ОТ. ЕС!

    Коментиран от #17

    22:17 09.03.2026

  • 15 Попето

    4 0 Отговор
    Някой от властимащите знае ли какви запаси има в Държавнив резерв или всичко, което по закон трябва да се съхранява като задължителни запаси, е опоскано?В коя държава са горивата ни? Знаем, че златото е в Англия... Гюров що мълчи за положението в държавата, Йотова също?

    22:23 09.03.2026

  • 16 Балканските гений

    3 0 Отговор
    Ще минат на ток !

    Коментиран от #20

    22:23 09.03.2026

  • 17 и правилно

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "ТОЗИ ПОМИЯРНИК СЕ НАРИЧА":

    Вече всички държави от ЕС се превърнаха в помиярници... след 19-я пакет санкции. След 20-я пакет помиярниците ще оттекат в канализацията. Това е оптимистичната прогноза, за песимистичната нищо няма да кажа.

    22:25 09.03.2026

  • 18 ЦИРК

    1 0 Отговор
    Петролът падна с 20 долара след като САЩ обявиха че ще отслабят санкциите срещу Русия. Ама това не важи за ЕС, там урсулянците ще налагат пълно ембарго 3 дни след изборите в Унгария. Тръмп заяви че войната срещу Иран е към края си (иранците е интересно дали и те така смятат), обаче така или иначе за възстановяване на петролната инфраструктурата (тази която беше избомбена), ще трябва поне месец. На фона на всички заявления човекът е напълно прав никой нищо не може да прогнозира каква ще е цената на нефта.

    Виж с газта е друга история, много вероятно е да стигне 80-100 евро за мВтч. Кой ли немец знаещ руски ще пратят да се моли в Москва ?

    Коментиран от #23

    22:27 09.03.2026

  • 19 1020

    2 0 Отговор
    По закон е задължително да имаме запаси за поне 90 дни. Къде е разликата от 30 до 90 дни? И защо изобщо се правят някакви закони, ако никой не ги спазва, включително и самите институции?

    22:31 09.03.2026

  • 20 ЦИРК

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Балканските гений":

    Не ще следваме германския и гръцкия пример ! Всичко на въглища, евтино, топло и имаме залежи. Е не е екологично и доста пушилка и прахоляк създават ама то в клуба на богатите е така.

    22:33 09.03.2026

  • 21 сноу

    1 0 Отговор
    Най специалната румба ще отръска чувала,ще разбута съслите ,ще нарита влъхвите ...ще удари коляно в драгалевци,ще плесне с ръце и......чудото е на лакът разстояние..

    22:34 09.03.2026

  • 22 Гост

    0 0 Отговор
    Ми че одиме пеш....

    Коментиран от #24

    22:36 09.03.2026

  • 23 по всичко личи,

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "ЦИРК":

    че в Москва ще е навалица от желаещи да се метнат по корем на килимчето. Ситуацията стана толкова кафява, че, който държавен лидер не успее да снабди държавата си с нефт и газ, ще бъде уважен по канибалски. Както се казва - пред теб пропаст, зад теб голям к... Очертава се смешниците със зелената сделка, дивепсификациите и санкциите, да бъдат изядени живи на закуска. Казва живи, защото няма да има на какво да ги сготвят. Съберете целия си оптимизъм и чувство за хумор, без значение дали са ви спрели тока заради неплатена сметка, а колата събира ръжда пред блока, щото няма с какво да я заредите, и се наслаждавайте на предстоящите унизителни за европейските лидери изпълнения. Обещавам да бъде забавно. Много забавно.

    Коментиран от #30

    22:37 09.03.2026

  • 24 то хубаво

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Гост":

    ще одиме пеш, ама гладен как се ходи пеш?!

    22:39 09.03.2026

  • 25 Дзак

    2 0 Отговор
    И къде са запасите?

    Коментиран от #26

    22:42 09.03.2026

  • 26 запасите

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дзак":

    са туту-туту... Абе, нема ги. Опоскали са ги и никой няма да разбере, ако Иран не се беше опънал на началниците.

    22:50 09.03.2026

  • 27 Тома

    1 0 Отговор
    Повечето от резерва ни от петрол замина за украйна

    22:52 09.03.2026

  • 28 спекула бг!

    0 2 Отговор
    Петролните пазари реагираха с облекчение на изявленията на Тръмп: цената на Brent в Северно море спадна с 5,2 процента до 87,87 долара в електронната търговия. Американският WTI загуби стойност от 7,47 процента и междувременно беше котиран на 84,11 долара.къде вижда този 100$???Ганччоовци едно е да искате ,просия да пиичели друго е да знаете как ,трето е да пиичели.Като ви казах да изчакате поне 12дни вие едно си знаете.Това е Спекула и държава бг,участва за да си намали дефицита като увеличи инфлацията,ганчоо овчи финансисти !

    22:54 09.03.2026

  • 29 Заблуден БАЛЪК глссоподавател Гербсджиев

    0 0 Отговор
    НВКОЙ ДЪРЖАВИ ВЕЧЕ МИНАВАТ НА ЕЛ АВТОМОБИЛИ,КОЛЕЛЕТА,СКУТЕРИ И ДР.
    Проблема е в ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ПОЛИЦАЙ МВР. ТЕ ДА ИМА НАЧИН И ЗА ВЕЛОСИПЕДИТЕ И ЗА ТРОТОАРИТЕ НВКАК СИ ДА САБИРСТ ПАРИ ОТ ХОРАТА А ЗА ПЪТНА БЕЗОПССНОСТ ТОВС НЕ Е ПРОБЛЕМ ПРИ КАРАНЕ ПО НИСКА СКОРОСТ МАГИСТРАЛИ ДО 80 КМ. ПО ДРУГ.МЕСТА ДО 40КМ.НО КОЖОДЕРИТЕ ТЪРТЕЕЙ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ТОВА НР ГИ УСТРОЙВС ЧЕ ПАПУТО ЛЕБЕЦЕ И ДАЛАВЕРИТЕ ИМ ЩЕ НАМАЛЕЯТ СЪЩО И НА НАП И НА АГЕНЦ.ЗА СЪБИРСНЕ НА ПРИХОДИ ПАРИ ОТ ХОРАТА. ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ СА ГОЛВМ НАЦИОНСЛЕН ПРОБЛРМ.

    22:58 09.03.2026

  • 30 ЦИРК

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "по всичко личи,":

    Честно казано, те отдавна са изгубили моето уважение, поради нивото им на интелект. Най-добре за ЕС ще е тези сегашните да си подадат сами оставките, а следващите да стоварят отгоре им цялата строгост на законите. Въпреки че всичко това е малко вероятно да се случи, тези ще лъжат ще мажат и ще продължат да загробват цяла Европа, но няма да признаят нито собствената си некадърност нито грешки, а за тях плащаме изцяло ние - обикновенните ЕС граждани.

    23:01 09.03.2026

  • 31 Край

    0 0 Отговор
    Запасите ги има само на хартия - питайте дебелото момче. То отговаряше за резерва. А ако някой си мисли че търговеца на гориво ще продава по стари цени щото така бил купил е голям наивник/ просто е тъп/.

    23:18 09.03.2026

