Явор Куюмджиев: Страната ни има запаси от петрол за 30 дни

Военният конфликт в Близкия изток ескалира, а цените на петрола гонят 120 долара за барел – това е най-голямото поскъпване от над три години и от началото на военната кампания срещу Иран.
Риск за световните доставки на петрол
"Ако тази война продължи по-дълго време, дупката от над 20% в световните доставки на петрол няма от кого да бъде запълнена. Никой не може да започне да произвежда това, което преминаваше през Ормузкия проток. Русия може да увеличи, но не много. Венецуелският петрол е много различен - той не може да бъде преработван в нашите рафинерии. Останалите са малки играчи", коментира енергийният експерт Явор Куюмджиев в предаването "Денят ON AIR".
По думите му продължаването на конфликта може да доведе до още по-големи липси, а на този етап сме "сравнително предпазени от липсата на петрол", но не сме предпазени от покачването на цените.
Откъде идва петролът за България
Куюмджиев отбеляза, че над 80% от петрола, който идва в България, е от Казахстан.
"Нашите запаси от петрол са в рамките на две-три седмици, които се намират в рафинерията. Извън рафинерията няма запаси. Запасите трябва да бъдат за 90 дни. Със сигурност голяма част от тези резерви не се съхраняват в България. Имаме за 30 дни запаси в държавата", заяви Куюмджиев пред Bulgaria ON AIR.
Очаква ли се ново поскъпване на горивата
На въпрос с колко ще поскъпнат горивата у нас, той отговори, че никой няма представа.
"В момента все още купуваме горива, които са произведени от петрол с предишните цени. Следващите доставки на петрол ще бъдат по новите цени. Покачването ще продължи", прогнозира енергийният експерт.
1 Хеми значи вазелин
22:01 09.03.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПЪРВОТО Е ИЗБУХНАЛО НА 20 АПРИЛ 1876
......
ГОСПОД СИ ЗНАЕ РАБОТАТА!
22:04 09.03.2026
3 Въпрос с колко ще поскъпнат горивата
Никой, разбира се, освен достопочтените ни петролни магнати. Разигравани като кукли на конци от Банкята и Дебелян...
22:05 09.03.2026
4 Сталин
22:05 09.03.2026
5 Сталин
Коментиран от #8
22:05 09.03.2026
6 ДрайвингПлежър
Ние по закон трябва да имаме за 90...а то няма и за 30! Екстра сме! Плащай робе!
22:08 09.03.2026
7 Сталин
22:08 09.03.2026
8 Джуиш Ийгъл
До коментар #5 от "Сталин":Иран Никога Няма да има ЯО.
Коментиран от #12
22:10 09.03.2026
9 Спекула ,бг!
22:11 09.03.2026
10 Сталин
22:12 09.03.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ОТВСЯКЪДЕ СИ Е
ЗЕЛЕНА РЕВОЛЮЦИЯ И БЕЗ ПОСКЪПВАНЕ НА СТОКИТЕ
22:14 09.03.2026
12 Сталин
До коментар #8 от "Джуиш Ийгъл":Иран ще стане Северна Корея на изтока ,вижте как Ким Чен се забавлява като гледа как кошерните плъхове биват наритани
22:14 09.03.2026
13 Конституционен капан
22:15 09.03.2026
14 ТОЗИ ПОМИЯРНИК СЕ НАРИЧА
Коментиран от #17
22:17 09.03.2026
15 Попето
22:23 09.03.2026
16 Балканските гений
Коментиран от #20
22:23 09.03.2026
17 и правилно
До коментар #14 от "ТОЗИ ПОМИЯРНИК СЕ НАРИЧА":Вече всички държави от ЕС се превърнаха в помиярници... след 19-я пакет санкции. След 20-я пакет помиярниците ще оттекат в канализацията. Това е оптимистичната прогноза, за песимистичната нищо няма да кажа.
22:25 09.03.2026
18 ЦИРК
Виж с газта е друга история, много вероятно е да стигне 80-100 евро за мВтч. Кой ли немец знаещ руски ще пратят да се моли в Москва ?
Коментиран от #23
22:27 09.03.2026
19 1020
22:31 09.03.2026
20 ЦИРК
До коментар #16 от "Балканските гений":Не ще следваме германския и гръцкия пример ! Всичко на въглища, евтино, топло и имаме залежи. Е не е екологично и доста пушилка и прахоляк създават ама то в клуба на богатите е така.
22:33 09.03.2026
21 сноу
22:34 09.03.2026
22 Гост
Коментиран от #24
22:36 09.03.2026
23 по всичко личи,
До коментар #18 от "ЦИРК":че в Москва ще е навалица от желаещи да се метнат по корем на килимчето. Ситуацията стана толкова кафява, че, който държавен лидер не успее да снабди държавата си с нефт и газ, ще бъде уважен по канибалски. Както се казва - пред теб пропаст, зад теб голям к... Очертава се смешниците със зелената сделка, дивепсификациите и санкциите, да бъдат изядени живи на закуска. Казва живи, защото няма да има на какво да ги сготвят. Съберете целия си оптимизъм и чувство за хумор, без значение дали са ви спрели тока заради неплатена сметка, а колата събира ръжда пред блока, щото няма с какво да я заредите, и се наслаждавайте на предстоящите унизителни за европейските лидери изпълнения. Обещавам да бъде забавно. Много забавно.
Коментиран от #30
22:37 09.03.2026
24 то хубаво
До коментар #22 от "Гост":ще одиме пеш, ама гладен как се ходи пеш?!
22:39 09.03.2026
25 Дзак
Коментиран от #26
22:42 09.03.2026
26 запасите
До коментар #25 от "Дзак":са туту-туту... Абе, нема ги. Опоскали са ги и никой няма да разбере, ако Иран не се беше опънал на началниците.
22:50 09.03.2026
27 Тома
22:52 09.03.2026
28 спекула бг!
22:54 09.03.2026
29 Заблуден БАЛЪК глссоподавател Гербсджиев
Проблема е в ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ПОЛИЦАЙ МВР. ТЕ ДА ИМА НАЧИН И ЗА ВЕЛОСИПЕДИТЕ И ЗА ТРОТОАРИТЕ НВКАК СИ ДА САБИРСТ ПАРИ ОТ ХОРАТА А ЗА ПЪТНА БЕЗОПССНОСТ ТОВС НЕ Е ПРОБЛЕМ ПРИ КАРАНЕ ПО НИСКА СКОРОСТ МАГИСТРАЛИ ДО 80 КМ. ПО ДРУГ.МЕСТА ДО 40КМ.НО КОЖОДЕРИТЕ ТЪРТЕЕЙ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ТОВА НР ГИ УСТРОЙВС ЧЕ ПАПУТО ЛЕБЕЦЕ И ДАЛАВЕРИТЕ ИМ ЩЕ НАМАЛЕЯТ СЪЩО И НА НАП И НА АГЕНЦ.ЗА СЪБИРСНЕ НА ПРИХОДИ ПАРИ ОТ ХОРАТА. ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ СА ГОЛВМ НАЦИОНСЛЕН ПРОБЛРМ.
22:58 09.03.2026
30 ЦИРК
До коментар #23 от "по всичко личи,":Честно казано, те отдавна са изгубили моето уважение, поради нивото им на интелект. Най-добре за ЕС ще е тези сегашните да си подадат сами оставките, а следващите да стоварят отгоре им цялата строгост на законите. Въпреки че всичко това е малко вероятно да се случи, тези ще лъжат ще мажат и ще продължат да загробват цяла Европа, но няма да признаят нито собствената си некадърност нито грешки, а за тях плащаме изцяло ние - обикновенните ЕС граждани.
23:01 09.03.2026
31 Край
23:18 09.03.2026