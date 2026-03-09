Путин: Светът очаква нова реалност за цените на петрола и газа

Балансът на търсенето и предлагането на пазара на въглеводороди се променя поради конфликта в Близкия изток. Това ще доведе до нова стабилна ценова реалност, заяви руският президент Владимир Путин на заседание, чията основна тема беше ситуацията на световния петролен и газов пазар

„Промяната в баланса на търсенето и предлагането на въглеводороди, разбира се, ще доведе до нова стабилна ценова реалност. Това неизбежно ще се случи“, каза той.

„Световните цени на петрола се покачват, ясно виждаме това. Само през последната седмица те се увеличиха с над 30%“, отбеляза държавният глава.

Възстановяването на производството на втечнен природен газ в Близкия изток ще отнеме месеци. „Доставките на втечнен природен газ от Близкия изток рязко намаляха“, заяви президентът.

„Невъзможно е бързо да се компенсират загубените обеми“, отбеляза държавният глава. „В резултат на това световните цени на газа също се покачват – според мен дори по-бързо от цените на петрола.“

Прекъсванията в доставките на петрол и газ поради конфликта в Близкия изток се отразяват на цялата система на международните икономически отношения. Руският президент Владимир Путин заяви това на среща в Кремъл, посветена на ситуацията на световния пазар.

„Днес наблюдаваме логистични проблеми по маршрутите за транспортиране на въглеводороди и виждаме, че това се отразява много негативно на световното производство, на световните вериги за доставки. Те се отразяват на индустрията и, без преувеличение, на цялата система на международните икономически отношения“, каза държавният глава.