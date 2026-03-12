Новини
Настояща и бивша футболни половинки излизат на ринга, за да се бият

12 Март, 2026 12:29 939 3

Татяна Каер е изключително популярна инфлуенсърка с 19 млн. последователи в TikTok и още 4,9 млн. в Инстаграм

Настояща и бивша футболни половинки излизат на ринга, за да се бият - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Феновете на бокса ще могат да се насладят на изключителна битка. На 25 юли на ст. „Ла Картуя“ в Севиля на ринга ще излезе Татяна Каер, приятелка на защитника на Барселона Ектор Форт. Нейна съперничка ще бъде Марта Диас, която преди време ходеше с друг испански бранител - Серхио Регилон. Сблъсъкът между красивите инфлуенсърки ще бъде гвоздеят в програмата по време на шестото издание на галата „Бойна вечер на годината“. Събитието ще предложи общо десет мача. В тях ще участват известни създатели на съдържание в социалните мрежи от Испания, Централна и Южна Америка.

Татяна Каер е изключително популярна инфлуенсърка с 19 млн. последователи в TikTok и още 4,9 млн. в Инстаграм. Привлекателната блондинка осветли връзката си с Ектор Форт през ноември миналата година. Тогава тя се появи на трибуните да гледа двубоя между Барселона и Елче, където нейният любим игра като преотстъпен от началото на сезона. Каталунците победиха с 3:1, а Форт се появи като резерва.

Суперзвезда в социалните мрежи е и Марта Диас. Между 2019 и 2023 г. тя бе жената до Серхио Регилон, който има мачове за националния отбор на Испания. Двойката бе изключително популярна, а феновете чакаха с нетърпение да зърнат красавицата на трибуните. Когато Тотнъм преотстъпи Регилон на Атлетико (М) феновете на „шпорите“ не скриха разочарованието си. „Това, което мразя в трансфера на Регилон, е, че Марта Диас сега ще аплодира Атлетико“, „Ще вземем по-голяма трансферна сума за Марта, отколкото за Регилон“, бяха част от коментарите на привържениците.

След раздялата с Марта защитникът игра в Манчестър Юнайтед и Брентфорд. От миналата година е в Интер Маями редом до Лионел Меси и Луис Суарес.


  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 1 Отговор
    Жената е създадена за друго, не за бокс...

    12:33 12.03.2026

  • 2 Боцката

    0 0 Отговор
    Много хубаво момиче факт. Откъде е?

    13:54 12.03.2026

  • 3 Математик

    0 0 Отговор
    Ами 1/2 + 1/2 = 1

    14:03 12.03.2026

