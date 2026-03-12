След китайските автомобили, сега Европа посреща китайски камиони

Европейският пазар на камиони се очаква да претърпи коренна промяна през тази година, тъй като в континента ще нахлуе вълна от китайски тежкотоварни електрически камиони. Следвайки успешния модел на пазара на електрически леки автомобили, производители като BYD, Farizon (Geely), Sany и Windrose ще започнат продажби през тази година, въоръжени с мощна комбинация от превъзходен пробег и агресивна ценова политика, която ще хване неподготвени традиционните европейски производители.
През 2025 година електрическите товарни камиони съставляват едва 4,2% от общите продажби на камиони в ЕС. Въпреки че това е увеличение спрямо 2,3% през 2024-та, бавното приемане се дължи до голяма степен на огромната ценова разлика: средната цена на електрически камион в Европа е около 320 000 евро, което е почти три пъти повече от цената на стандартен дизелов камион от 100 000 евро.
Китайските производители навлизат в борбата с целева цена до 30% под европейската средна. Стартъпът Windrose, например, предлага своя Global E700 на цена 250 000 евро в Европа – цифра, която все още е повече от двойно по-висока от цената на вътрешния китайски пазар, но значително подбива цените на утвърдени играчи като Volvo, Daimler и MAN.
Конкурентното предимство не е само финансово, а и техническо. Първите европейски потребители, като белгийската логистична фирма Gilbert de Clercq, посочват, че Windrose E700 с пробег от 670 км и време за зареждане от 35 минути е с едно поколение напред от настоящите европейски предложения. Експерти от бранша предполагат, че китайската технология за търговски електромобили в момента е с около три години пред европейската, главно благодарение на огромния вътрешен пазар, където камионите с нулеви емисии вече заемат 29% от пазара.
За да преодолеят скептицизма по отношение на надеждността и поддръжката, китайските фирми установяват физическо присъствие в ЕС. BYD използва съществуващата си фабрика за автобуси в Унгария за производство на камиони, а SuperPanther е сключила договор със Steyr Automotive за производство на превозни средства в Австрия.
И Sany, и SuperPanther са сключили партньорство с германската Alltrucks, което им осигурява незабавен достъп до мрежа от 650 сервизни центъра в цяла Европа за поддръжка.
Докато традиционните европейски цикли на развитие траят седем години, китайски стартиращи компании като Windrose пускат на пазара одобрени от регулаторните органи модели само за три години, като използват единен „глобален” дизайн (като например кабина с централно разположена седалка), за да избегнат скъпи регионални препроектирания.
Появата на тези конкуренти предизвика „надпревара за оцеляване“ сред утвърдените производители. Изпълнителният директор на Volvo Group Мартин Лундстед публично призна „бързия и решителен“ характер на новата конкуренция, докато търговски асоциации като ACEA и E-Mobility Europe лобират пред Европейската комисия за спешни политически интервенции.
Предлаганият „Европейски щит“ включва стимулиране на парковете с нулеви емисии чрез намалени такси за ползване на пътищата, принуждаване на големите логистични клиенти да преминат към електромобили, за да се създаде гарантиран търсенето на камиони, произведени в Европа. Мерките включват още обвързване на финансовата помощ с превозни средства, произведени в ЕС, за да се изравнят условията спрямо предимствата на китайската верига за доставки.
Консенсусът сред лидерите в бранша е, че европейските производители на камиони имат кратък период от 12 до 24 месеца, за да ускорят собствените си планове за преминаване към електричество, преди китайските марки да установят доминираща позиция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 паважи и подобни амбриaжи
Коментиран от #3
12:40 12.03.2026
2 Помнете ми думата
Електрическите превозни средства могат да спестяват единствено ако се карат много километри и се зареждат на ниска цена. Всеки който си е купил фирмен камион, за да не ползва услугите на транспортни фирми, очевидно върти достатъчно километри за да си заслужава, а също така има къде да ги зарежда докато товари и разтоварва, като спокойно може да си изгради дори мегаватови зарядни станции с фотоволтаици върху халетата и заводите, ако има повече камиони или дори и комбинира със захранване на фирмените нужди.
Коментиран от #4, #7, #8
12:41 12.03.2026
3 Защо ли
До коментар #1 от "паважи и подобни амбриaжи":Ами защото европейските производители вместо да инвестират в технологии на бъдещето, са впрегнали всички сили и средства да отложат това бъдеще не искат да произвеждат нито батерии, нито електромобили. Щели да отлагат забраната за ДВГ от 2035 до 2040 а след това и повече.
Но при положение че китайците още през 2026 произвеждат електромобили с 5 минути зареждане чиито цени започват от 22 000 евро, дали някой въобще ще търси автомобил или камион с ДВГ през 2035, за да има нужда от каквато и да е забрана която да отлагат за 2040?
12:44 12.03.2026
4 Бла
До коментар #2 от "Помнете ми думата":Ако може да сметнете, колко точно милиона км трябва да извъртите, с един електрически камион, за да компенсирате цената от 150 000 евро ? 2 електрически китаеца 500 000 евро = на 5 конвенционални влекача.
Кога точно, по - бързо ще станат електрички?
Коментиран от #5
12:46 12.03.2026
5 Сметни де
До коментар #4 от "Бла":Колко струва камион който ежедневно прави курс София Бургас София? Камион и гориво за първите 5 години? За 10 години? Или такива неща не са интересни за този който си купува камиони , а гледа само цената?
Коментиран от #12, #13
12:52 12.03.2026
8 Хаха
До коментар #2 от "Помнете ми думата":Пепси купиха от Тесла няколко камиона за проба и оттогава настъпи оглушителна тишина.
Коментиран от #9, #10
13:07 12.03.2026
9 Така ли било
До коментар #8 от "Хаха":Колко произведени и непродадени камиона има Tesla след като няма търсене?
13:11 12.03.2026
10 Оглушителна тишина и тъмна светлина
До коментар #8 от "Хаха":Пропуснал си въпроса в съседната статия за това да те попитам и тук, че с тези батерии се зареждат още по-добре и камиони?
"Тесла щеше да изтрепе рибата с техните балансиращи батерии, ама след пилотните такива проекти именно в Австралия нещо настъпи оглушителна тишина по темата."
Понякога ме изумява вярата и слепотата ви? Казваш всичко приключи с онези 100 мегавата тестова батерия в Австралия и никой повече не е повторил този подвиг? Никой повече не инсталира батерии за съхранение на енергия? В България някога според тебе ще инсталираме ли поне 100 мегавата колкото Тесла инсталира в Австралия?
13:14 12.03.2026
11 Оглушителна тишина и тъмна светлина
Фактите ли ви пречат или освен че оглушавате от тишината ослепявате от светлината?
13:16 12.03.2026
12 ои8уйхътгрф
До коментар #5 от "Сметни де":При оптимистичен 30/100 разход имаш реално към 240-250л. нафта... 250л. нафта са да ги кажем €275 като пари при нормални цени на дизела и разбира се без ДДС... Тоя камион следва да се обслужва и т.н., да кажем работи 330 дни в годината... 330 х 275 => €90 750 е само горивото... С масло, филтри и дребна поддръжка без особени мъки отиваме на €100 000
Токът все пак не е безплатен и отдавна хората са установили, че разликата при равни условия е сериозна и на ток се спестяват около 60-65%... Тоест онези 100 бона вече стават около 40 бона... Тоест разлика от 150 бона се избива за 3 години... Или около 1млн. километра... Тоест точно като дойде време да сменяш камиона с нов...
И там е проблема- стар дизелов влекач ще се продаде спокойно в по-бедни държави, кой обаче ще купи електрокар на 1млн. км. с предстояща смяна на батериите? И друго има- в бедните държави просто няма и няма да има зарядни станции за ел. камиони, значи трябва да се продаде в условната Швабия... Успех...
Коментиран от #14, #15
13:16 12.03.2026
13 Бла
До коментар #5 от "Сметни де":Ако искаш да ти го сметна с точност ? С това се занимавам.
660 км слагаме го на 3 лв литър за по - лесно, нищо че взимаш фактура и се маха ддс-то и имаш допълнителни отстъпки като голям клиент, но да го сментем на 3 за по - лесно. 25разход на 100 , закръгляме на 170 литра - 510 лв ( това е бе отстъпки и със ДДС). Слагаме обслужване на камиона на 110 000 - 120 000 км около 5000 лв. Доавяме и 50 литра адблу на всеки 2500 км ( около 50 лв.). Хайде сега сметни , колко км ти трябват с електрическия да излезеш на 0. Пътните такси и теглото дори не ги добавяме, тъй като електрическия е с около 3 тона по - тежък, което автоматично значи 3тона по - малко полезен товар и по - малка печалба !
Коментиран от #16, #18, #26
13:19 12.03.2026
14 Бла
До коментар #12 от "ои8уйхътгрф":30/100 разход, по релация София - Бургас - София, камиона е или на 15 години , или е за боклука :)
13:21 12.03.2026
15 Така де
До коментар #12 от "ои8уйхътгрф":И тогава стигаме до математиката че за 5 милиона километра трябва да си купиш 5 дизелови камиона за 500 000 евро, А за гориво да платиш 2 милиона евро, общо 2,5 милиона
Или пък три електрически камиона които имат гаранция 1 милион мили които ще ти струват 750 000 и за ток Ще платиш 800 000, общо 1, 55 милиона.
Дори да ги изхвърлиш на боклука след като им изтича гаранцията пак си на печалба
Коментиран от #19
13:23 12.03.2026
16 ои8уйхътгрф
До коментар #13 от "Бла":Утре ти докарвам 2-годишна Скания + ремарке (щора) на 3 месеца, товарим го с квото кажеш до максимално тегло и те пускам София-Бургас-София... Ако ми направиш разход под 30/100 ти подарявам камиона и ремаркето... Когато надвишиш разхода ти чупя всички крайници...
Коментиран от #17
13:25 12.03.2026
17 Бла
До коментар #16 от "ои8уйхътгрф":Първо: Не си много опасен с тия заплахи в анонимни форуми.
Второ : При автопарк с 20на скани и 40 волва , нека да поназнайвам колко харчат дори с 25т товар.Защото щората , едва ли я товариш с толкова.
Трето : Ако случайно фирмата е твоя, прегледай си шофьорите , колко крадат. Скания Р420 регистрирана 06.2025 София - Бургас пълна 25/100. Бургас - София пълна 27/100. Сканията харчи около 2 литра по - малко от волвото на едни коне.
Коментиран от #21
13:33 12.03.2026
18 Смятам
До коментар #13 от "Бла":660 км при разход киловатчас на километър са 660kWh по 0,39 евро зареждане на мегаватова зарядна станция за 258 евро, което е почти същите 500 лв .
Тоест ако зареждаш само на мегаватови зарядни станции, няма далавера. Но идеята на електрическия камион е да си ги зареждаш самостоятелно, предимно с произведена самостоятелно енергия.
Но дори от контакта в момента 660 километра струват около 30 евро дори без да смятам или да поглеждам цената на токът в момента, защото почти няма значение дали пестиш 220 или 240 евро на едно зареждане
13:33 12.03.2026
19 ои8уйхътгрф
До коментар #15 от "Така де":Като математика е така, като РЕАЛНОСТ обаче е много далеч от истината...
Електрокара е изгоден само и единствено ако ГАРАНТИРАНО имаш свободна зарядна станция на мястото за почивка и ако ГАРАНТИРАНО онези 5млн. км. ще ги правиш само по маршрути където имаш зарядни станции... Тоест по магистрали и първокласни пътища...
Да кажем имаш 5 годишен договор за ежедневни курсове по 700км.- ако по пътя имаш нужните зарядни електрокара е перфектен избор... Тъй като такива случаи са единични и по-скоро са в сферата на фантазиите реално никога не знаеш утре къде ще бъде камиона ти и тогава електрокара става силно НЕизгоден...
Коментиран от #20, #22
13:37 12.03.2026
20 Грешни сметки
До коментар #19 от "ои8уйхътгрф":Вече ти сметнах, че дори при наличните мегаватови зарядни станции по пътя София Бургас София, което е гарантиран маршрут, на който можеш да заредиш на десетки места без никакви проблеми, просто не ти излизат сметките, ако не зареждаш от собствена зарядна станция. Точка!
Зарядната инфраструктура още днес не ти е никакъв проблем. Можеш да дозаредиш което ще ти е на цената на дизела, Ако просто не ти стига пробега с едно евтино зареждане.
Коментиран от #24
13:44 12.03.2026
22 Още една грешка в сметките
До коментар #19 от "ои8уйхътгрф":Освен това ти казах, че ако нямаш логистичен център и много камиони, а разчиташ на случайни маршрути, то електрическият камион никога няма да си избие парите. Но какво ще кажеш за цитирам
При автопарк с 20на скани и 40 волва. Ако тази логистична фирма има локация по магистралата покрай Пловдив или Стара Загора, дали няма да може да зарежда камионите си там ? А още една локация покрай Велико Търново ? Тогава накъдето и да са маршрутите ще могат да правят междинно зареждане в собствените бази, дори без да броим крайните точки Бургас София и други големи градове където е логично да имат още бази.
За такава фирма дори е логично да си купи евтино място в някое село покрай голяма пътна артерия и да си изгради собствена мегаватова зарядна станция която да се захранва от фотоволтаици. Такава зарядна станция си избива парите за първата година в сравнение със зареждане на същите километри дизел.
13:49 12.03.2026
23 Като си помисли човек
13:52 12.03.2026
24 ои8уйхътгрф
До коментар #20 от "Грешни сметки":Мегаватови зарядни у ваштъ дупкъ НЯМА...
Мога до 3 дни да ти докарам 4 автомобила които съвсем реално се зареждат с 500+квт, ти ме водиш на "мегаватова" зарядна и проверяваме... Ако успеем да постигнем 500+квт зареждане на всеки от 4-те автомобила едновременно ще ти призная наличието на мегаватова зарядна и ти плащам 2млн. у кеш на момента... Когато НЕ постигнем такива скорости ти режа езика и по 3 пръста от всяка ръка...
Кога ти е удобно да станеш инвалид?
13:53 12.03.2026
25 Димов
13:54 12.03.2026
26 Димов
До коментар #13 от "Бла":Батерията на Тесла Семи тежи само 6 тона.Кой собственик на автопарк ще си купи камиони с 6 тона баласт.
13:58 12.03.2026