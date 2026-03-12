Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Полк. д-р Иван Миланов: Липсата на национална стратегия за защита от дронове е сериозен проблем за България

Полк. д-р Иван Миланов: Липсата на национална стратегия за защита от дронове е сериозен проблем за България

12 Март, 2026 12:21 583 13

  • полк. д-р иван миланов-
  • българия-
  • пво-
  • дронове-
  • защита-
  • отбрана

Ако 500 000 иранци тръгнат в нашата посока, единственото направление е през Турция към Гърция и България

Полк. д-р Иван Миланов: Липсата на национална стратегия за защита от дронове е сериозен проблем за България - 1
Снимка: Euronews Bulgaria
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Има ли директна заплаха за Европа и риск от мигрантски натиск заради войната в Близкия Изток? В студиото на „Добро утро, Европа“ гостува полк. д-р Иван Миланов, вицепрезидент на Международната асоциация за борба с дроновете.

Ескалацията на войната в Близкия изток поставя под риск ключови енергийни маршрути и може да има сериозни последствия за Европа. Според полк. Миланов една от най-уязвимите точки е Ормузкият пролив. „Той е много важна артерия, по която се изнася около 20% от световния петрол“, посочи експертът. По думите му продължителен конфликт в региона би имал не само икономически ефект, но и сериозни геополитически последици.

Миланов предупреди и за потенциална нова миграционна криза, ако конфликтът се задълбочи. „Миграционна вълна може да надмине сирийската криза през 2015 година“, заяви той. Според изчисленията му дори малък процент от населението на Иран, което е около 90 милиона души, може да доведе до стотици хиляди хора, насочени към Европа. „Ако 500 хиляди тръгнат в нашата посока, единственото направление е през Турция към Гърция и България“, предупреди Миланов.

Ние трябва да предприемем съответните мерки, а не да чакаме последния момент. Нашият капацитет е за 6-10 хиляди души, и то в крайни, критични условия. Така че трябва внимателно да се следи обстановката и да се предприемат превантивни мерки. Необходимо е взаимодействие с Турция за опазване на границата.

Също така не бива да се пренебрегва необходимостта от взаимодействие с европейските институции, както и с НАТО и ЕС.

По думите му дроновете се превръщат във все по-важен инструмент във военните конфликти. Миланов обясни, че ефективната защита изисква опит и комплексни системи за откриване и неутрализиране. Той подчерта, че опитът от войната в Украйна показва как могат да се противодействат подобни атаки. Според него защитата от дронове изисква многослойна система – откриване, вземане на решение и неутрализиране на заплахата.

Първата фаза е откриването на дроновете. Втората фаза е вземането на решение – тоест трябва да се прецени дали този дрон е наш, каква задача изпълнява, дали използването му е регламентирано и дали представлява опасност за летището. Ако си представим зоните около летището, те са няколко – три или четири. Дронът трябва да бъде засечен още във външната зона и до момента, в който достигне вътрешната зона, трябва да бъде свален.

Тоест решението трябва да се вземе за много кратко време. Преди това време беше между три и четири минути, а сега за по-малко от минута трябва да се вземе решение как да му се въздейства, защото тези малки дронове, първо, не се засичат лесно, и второ – се движат със скорост от 150 до 300 км/ч.

Миланов предупреди, че България все още няма цялостна система за защита срещу подобни заплахи. „Необходимо е да имаме една цялостна концепция, национална стратегия за защита от дронове“, заяви той.

Трябва да се регламентира начинът на използване на дроновете във всички области. Например един дрон, който тежи 249 грама, всеки може да придобие и не е необходимо да го регистрира. Но когато е от 250 грама нагоре, той вече трябва да се регистрира. Това обхваща целия процес – от регистрацията, през използването – как, от кога и къде се използва.

Той обясни, че към момента отделни обекти от критичната инфраструктура сами осигуряват защита, което не е достатъчно. „Аз не бих казал, че се чувствам защитен, защото няма пряка заплаха, но това не означава, че няма заплаха“, каза още експертът. Според него страната трябва бързо да приеме ново законодателство и да изгради интегрирана система за противодействие на дронове.

Нямаме една единна система, което е сериозен проблем. Необходимо е да имаме цялостна концепция – национална стратегия за защита от дронове. Тази национална стратегия трябва да бъде приведена в изпълнение. Трябва да се създаде интегрирана система за противодействие и борба с дронове, която да покрие въздушното пространство над България и да защитава военните обекти, критичната инфраструктура и населението.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Летище София

    4 0 Отговор
    Не могат един скапан дрон да свалят!

    12:23 12.03.2026

  • 2 500 000 ирански бежанци

    1 3 Отговор
    Русодебилите вече нахлупиха чалмите!

    Коментиран от #7

    12:27 12.03.2026

  • 3 идиоти вън

    4 0 Отговор
    Полковник, то дроновете да ни бяха кахъра, та ние нямаме стратегия за зашита от идиоти, което е най-големият проблем за България!!!!

    12:29 12.03.2026

  • 4 Да, да

    3 0 Отговор
    Вицепрезидент на международната организация на петрохански дронове, сигурно?!

    12:30 12.03.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    1 2 Отговор
    Когато путен подгони 7 милиона сирийски бежанци, 80 000 останаха в България!
    А комсомолката Меркел каза, елате, ще се справим!

    12:30 12.03.2026

  • 6 Незапряната Запрянка съм

    2 0 Отговор
    Дреме ми на дъртия, некролога ми виси от джоба.

    12:37 12.03.2026

  • 7 Oбрязан кашерeн павeтник

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "500 000 ирански бежанци":

    Чакам ги с нетърпение и разтворени бyзки.

    12:38 12.03.2026

  • 8 Мурка

    2 0 Отговор
    От 37 год БЪЛГАРИЯ няма стратегия -ИМА СТИХОВЕ НА ПЕНЮ ПЕНЕВ ЗА ЦЪФНАЛИТЕ ТЕМЕНУГИ изглежда това е стратегията СПАСЕНИЕ ПО ЕДИНИЧНО ИТУК ТАМЕ НА ШАИКИ

    12:39 12.03.2026

  • 9 Перо

    1 0 Отговор
    Тоя не знае за какво е на този пост! Пълно недоразумение и некадърност!

    12:59 12.03.2026

  • 10 Трол

    0 0 Отговор
    Трябва да се купят сакчета за пеперуди на всеки гражданин, с които да се улавят дроновете. Въпрос на личен обществен дълг е.

    13:24 12.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове