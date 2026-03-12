Близо 30 танкера се насочват към Червено море, за да заобиколят Ормузкия проток

Близо 30 супертанкера се насочват към пристанището на Саудитска Арабия Янбу в Червено море, за да осигурят доставки на петрол, заобикалящи Ормузкия проток, съобщи The Financial Times (FT).

Всеки подобен кораб може да превозва над 2 милиона барела петрол. Саудитска Арабия търси нови маршрути за износ на петрол, които са невъзможни през Ормузкия проток. За тази цел кралството използва тръбопровод, свързващ нефтени находища на изток с пристанището Янбу на запад.

Преминаването през пролива Баб ел-Мандеб носи заплаха от атаки от страна на бунтовниците хути в Йемен. Проливът е и в обсега на иранските ракети. Експертите отбелязват, че хутите са спрели да атакуват кораби миналата година. На теория танкерите биха могли да преминат през Суецкия канал, но това би увеличило разходите и би удължило времето за преминаване.

На 11 март аг. Bloomberg съобщи за група от 25 танкера, насочващи се към пристанището Янбу.

По-рано контраадмирал Алиреза Тангсири, командир на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР, елитното подразделение на иранските въоръжени сили), заяви, че всеки кораб, който желае да премине през Ормузкия проток, трябва да получи разрешение от иранските власти.