Близо 30 танкера се насочват към Червено море, за да заобиколят Ормузкия проток

12 Март, 2026 12:23 1 246 9

  • ормузки проток-
  • танкери-
  • кораби-
  • петрол-
  • червено море

Всеки от тях може да превозва над 2 милиона барела петрол

Близо 30 танкера се насочват към Червено море, за да заобиколят Ормузкия проток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Близо 30 супертанкера се насочват към пристанището на Саудитска Арабия Янбу в Червено море, за да осигурят доставки на петрол, заобикалящи Ормузкия проток, съобщи The Financial Times (FT).

Всеки подобен кораб може да превозва над 2 милиона барела петрол. Саудитска Арабия търси нови маршрути за износ на петрол, които са невъзможни през Ормузкия проток. За тази цел кралството използва тръбопровод, свързващ нефтени находища на изток с пристанището Янбу на запад.

Преминаването през пролива Баб ел-Мандеб носи заплаха от атаки от страна на бунтовниците хути в Йемен. Проливът е и в обсега на иранските ракети. Експертите отбелязват, че хутите са спрели да атакуват кораби миналата година. На теория танкерите биха могли да преминат през Суецкия канал, но това би увеличило разходите и би удължило времето за преминаване.

На 11 март аг. Bloomberg съобщи за група от 25 танкера, насочващи се към пристанището Янбу.

По-рано контраадмирал Алиреза Тангсири, командир на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР, елитното подразделение на иранските въоръжени сили), заяви, че всеки кораб, който желае да премине през Ормузкия проток, трябва да получи разрешение от иранските власти.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иранците:

    17 2 Отговор
    Предатели...ше ви задумкаме и пристанища и тръбопроводи,американски мекерета

    12:25 12.03.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    13 1 Отговор
    Даже и да успеят това не решава никакъв проблем, като тая тръба е с малък капацитет и опашката ще е голяма. Най-много да им треснат тръбата та ептен да се окекат нещата

    12:28 12.03.2026

  • 3 Реконтра

    10 1 Отговор
    ...а хутите питахте ли?

    12:40 12.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Ще се оскъпи много преноса

    12:44 12.03.2026

  • 5 па съм я бе

    7 1 Отговор
    очакваме удари от хутите.

    12:44 12.03.2026

  • 6 Порно

    2 0 Отговор
    Като знам китайските автобуси по колко изкарват....

    12:50 12.03.2026

  • 7 Трол

    3 1 Отговор
    Сега ще се включат и онези йеменски камилари с хиперзвуковите ракети.

    Коментиран от #8

    13:07 12.03.2026

  • 8 хут

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    Вече запъваме прашките.

    13:16 12.03.2026

  • 9 Бива

    0 0 Отговор
    Това ще спаси положението на първо време.

    13:31 12.03.2026